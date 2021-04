Los Premios Oscar es la ceremonia más esperada por los fanáticos del cine. No solo se trata de un homenaje a la pantalla grande, sino también se premia a las personalidades más destacadas de la industria cinematográfica y se ejecuta un show digno de admirar. Y, para la edición 2021, la cual se celebrará el próximo domingo 25 de abril, las expectativas son altas.

Uno de estos ingredientes especiales es que Netflix ha entrado con fuerza en el mundo de los premios en los últimos años, y esta vez consiguió 35 nominaciones. Su catálogo de candidaturas incluye ‘Pieces of a Woman’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, ‘The Trial of the Chicago 7′ y ‘Crip Camp’, un documental sobre los derechos de los discapacitados respaldado por Higher Ground, entre otras producciones más.

Además, setenta mujeres recibieron un total de 76 nominaciones, según la Academia, un récord para una sola edición. Además, por primera vez, dos mujeres, Emerald Fennell y Chloé Zhao, fueron nominadas en la categoría de Mejor Director.

Premios Oscar 2021: ¿dónde ver en streaming las películas nominadas?

‘Nomadland’









La candidata número uno para llevarse todos los premios a los que ha sido nominada. Llegó desde el 26 de marzo en las salas de cine y a partir del 30 de abril estará disponible en Disney+ (vía Star). Cuenta con seis nominaciones ( Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Montaje)

‘Mank’









Es el largometraje con más nominaciones, un total de diez ( Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido) y se puede observar en Netflix.

‘El juicio a los 7 de Chicago’









Es la otra gran apuesta de Netflix. Aglomera seis nominaciones (Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Canción Original).

A continuación, te mostramos la lista completa de películas nominadas y el streaming en donde las podrás ver

-’Minari. Historia de mi familia’ (seis nominaciones)- solo en cines desde el 12 de marzo

-’Una joven prometedora’ (cinco nominaciones)- solo en cines desde el 19 de abril

-’Sound of metal’ (seis nominaciones)- disponible en Amazon Prime

-’Judas and the Black Messiah’ (seis nominaciones)- disponible en iTunes, Rakuten Tv, Google, Amazon Prime Video, Vodafone, Orange, Sony y Microsoft al precio de 12,99 euros.

- ‘El padre’ (seis nominaciones)-se estrenó en cines el 23 de diciembre

- ‘La madre del blues’ (cinco nominaciones)- disponible en Netflix

- ‘Noticias del gran mundo’ (cuatro nominaciones)- disponible en Netflix

- ‘Una noche en Miami...’ (tres nominaciones)- disponible en Amazon Prime

-’Soul’ (tres nominaciones)- disponible en Disney +

-’Otra Ronda’ (dos nominaciones)- solo en cines desde el 9 de abril

- ‘Collective’ (dos nominaciones)- disponible en HBO Max

- ‘Borat, película film secuela’ (dos nominaciones)- disponible en Amazon Prime

- ‘El agente topo’ (dos nominaciones)- disponible en Netflix

