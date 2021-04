Los Premios Oscar 2021 ya están listos para cautivar a los amantes del cine. Como ya es costumbre, se espera una noche mágica en donde no solo se premiará a lo mejor de lo mejor de la industria cinematográfica, además, habrá una puesta en escena que promete colmar las expectativas de quienes esperan con ansias esta distinguida ceremonia, la cual se dará el próximo 25 de abril.

Esta edición será especial, pues Netflix, que ha entrado con fuerza en el mundo de los premios en los últimos años, dominó la competición, consiguiendo 35 nominaciones. Su catálogo de candidaturas incluye “Pieces of a Woman”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “The Trial of the Chicago 7” y “Crip Camp”, un documental sobre los derechos de los discapacitados respaldado por Higher Ground, entre otras producciones más.

Es el mejor resultado hasta la fecha para el gigante del streaming, que obtuvo 24 nominaciones el año pasado. Sin embargo, el favorito de la Academia es la cinta dirigida por David Fincher, ‘Mank’, que consiguió 10 nominaciones.

Canal para ver los Oscars 2021

El evento se podrá ver desde los canales TNT (102 Movistar TV y 702 Claro) y TNT Series (103 Movistar TV y 612 Claro) en la región de Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se podrá ver bajo la señal ABC.

Horarios por países

Estados Unidos: 8:00 p.m (Hora del este)

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m

Argentina: 9:00 p.m

Brasil: 9:00 p.m

