El presidente de Disney, Bob Iger, opinó que el legendario director Martin Scorsese “no ha visto nunca un filme de Marvel” en relación a los comentarios del realizador respecto a las cintas de superhéroes, en las que afirmó que “no eran cinema” y las comparó más a “atracciones de parques de diversiones”.

En una entrevista con BBC radio Iger, quien promociona su libro autobiográfico "The Ride of My Life", respondió que si bien Scorsese es un "realizador fenomenal", él "lo debatiría en este tema. Marvel hace películas. Eso es lo que Martin Scorsese (también) hace... no creo que él ha visto una película de Marvel". Iger agregó que de todos modos le gustaría compartir "una copa de vino" con Scorsese, a quien calificó de "talentoso".

Las afirmaciones de Iger se suman a la defensa de las películas de superhéroes de directores como James Gunn, así como la de actores como Samuel L. Jackson.

Por otro lado, directores como Francis Ford Coppola y Ken Loach se han unido a Scorsese en las críticas contra el modelo Marvel en lo que opinan es hacer películas con el único propósito de hacer dinero.

-Menos es más en Star Wars-

El alto ejecutivo también habló de la franquicia “Star Wars”, que su compañía adquirió en 2012 por US$4 mil millones, indicando que lanzarán menos filmes en el futuro.

"He dicho públicamente que creo que hemos hecho y estrenado demasiados filmes en un periodo corto de tiempo. No he dicho que han sido decepcionantes de algún modo. Tampoco he dicho que estoy decepcionado por su desempeño. Solo que pienso que hay algo especial sobre las películas de Star Wars, y que menos es más", opinó.

Los comentarios vienen a solo un mes de la salida de “The Rise of Skywalker”, la última entrega de la nueva trilogía protagonizada por Daisy Ridley y Adam Driver. También después de la salida de David Benioff y D.B. Weiss de la franquicia. Los realizadores, conocidos por “Game of Thrones”, habían sido encargados el futuro de la opereta espacial, y si bien no han dado razones específicas de su salida, esta se debió en parte por su multimillonario trato con Netflix.