“Acude al rescate con amor y entonces vendrá la paz”. La frase cerró el discurso de aceptación del Oscar de Joaquin Phoenix, quien tras tres nominaciones levantaba la codiciada estatuilla dorada en la ceremonia de la Academia en febrero de 2020 por su rol en “Joker”. Pero si bien el galardón llevaba su nombre, las palabras provenían de su desaparecido hermano, River Phoenix, quien el ahora premiado intérprete ha señalado como una de las mayor influencia de su vida actoral. Este 23 de agosto, que se cumplen 50 años de su nacimiento, revisamos la vida y el legado del joven actor, considerado uno de los más prometedores talentos de Hollywood antes de su súbita muerte en 1993, a la corta edad de 23 años.

DUROS COMIENZOS

River Phoenix nació el 23 de agosto de 1970 en el estado de Oregon, el primer hijo de Arlyn Dunetz (ahora Heart) y John Lee Bottom, una pareja de hippies que se conocieron mientras Arlyn viajaba a través de los Estados Unidos. Bohemios en su estilo de vida, los jóvenes padres eligieron el nombre River (río) inspirados en la novela “Siddhartha” de Hermann Hesse y del río donde finalmente su protagonista encuentra la sabiduría que tanto ansiaba.

La vida no fue fácil para la pareja, quienes se ganaban la vida recogiendo frutas y vegetales. Para 1972 la familia recibiría a su segunda hija, llamada Rain, y un año después se unirían al culto Children of God (Los hijos de dios). Fundado por David Berg en 1968, este movimiento cristiano se infiltró en los círculos hippies con su mensaje de supuesto amor y salvación, así como de preparación para el fin de los tiempos, pero pronto se envolvió en múltiples alegatos y acusaciones de abuso sexual a sus miembros.

Tras incorporarse a este culto, la familia empezó su trabajo como misioneros del movimiento, pasando a vivir en Texas, México, Puerto Rico (donde nació Joaquin Phoenix) y Venezuela (donde nació su hermana Liberty). Fue en las calles de Caracas que River empezó a entrenar su arte, tocando guitarra y cantando para conseguir algo de dinero para comer junto a su hermana Rain. Arlyn y John abandonarían a Los hijos de dios en 1978 para vivir en Florida y luego a Los Ángeles. En honor a este renacimiento adoptaron un nuevo apellido: Phoenix (fénix), como el ave mitológica que renace de las llamas.

MENDIGANDO POR UNA OPORTUNIDAD

Era un día cualquiera el año 1981 en un centro comercial del distrito de Century City. River, Rain, Joaquin y Summer buscaban conseguir algo de dinero con su actos de baile y canto. Así los encontró la agente de talentos Iris Burton, quien vio en los hermanos gemas sin pulir y se convirtió poco después en su representante. “River era el niño más hermoso que he visto”, dijo años después Burton. “Como un pequeño Elvis”.

Para River el primer rol fue en “Seven Brides for Seven Brothers”, una serie de televisión en CBS que tuvo solo una temporada entre 1982 y 1983. En 1984 continuó con papeles en la miniserie “Celebrity”, así como un rol protagónico en el episodio sobre dislexia de “ABC Afterschool Special” y apariciones en la serie “It’s Your Move”, “Hotel”.

Le siguió un mucho más fructífero 1985, que comenzó interpretando a Robert Kennedy Jr. en la miniserie biográfica “Robert Kennedy and His Times” interpretando a Robert Kennedy Jr. Continuó con la película para televisión “Surviving” - en la que actuó junto a Heather O’Rourke, otra actriz que se fue joven- y su debút cinematográfico “Explorers”, una cinta de ciencia ficción de un grupo de chicos que construyen una nave espacial.

En uno de sus primeros trabajos de River Phoenix fue la miniserie biográfica "Robert Kennedy and His Times", donde interpretó a Robert Kennedy Jr. (Foto: CBS)

EL ASCENSO

La fama llegaría a River Phoenix con su rol en la película “Stand By Me” (1986) cuando tenía 15 años. Dirigida por Rob Reiner y basada en un relato de Stephen King, la cinta cuenta la historia de un grupo de amigos, interpretados por Phoenix, Wil Wheaton, Corey Feldman y Jerry O’Connell, que van en una aventura para buscar el cuerpo de un joven desaparecido.

En 1986 River Phoenix actuó en "Stand By Me", la película que lo lanzó a la fama. (Foto: Columbia Pictures)

Con una intensa actuación, River destacó en la película incluso para sus compañeros de reparto. En una entrevista recordando los 30 años de la salida de la película en 2016, el actor Richard Dreyfuss comparó a Phoenix con Philip Seymour Hoffman, quien había muerto solo dos años atrás. “Él era, sin duda, el mejor del grupo de actores que apareció en ese momento”, aseguró en diálogo con Variety. “El ser una estrella de cine no es solo tener talento para actuar. No es solo tu habilidad para conmover a una audiencia. Es una combinación de varias cosas. Y él lo tenía. Él murió tan joven y fue un verdadero robo. Un verdadero asalto”.

A “Stand By Me” le siguió “The Mosquito Coast” (1986) de Peter Weir, en la que actuó junto a Harrison Ford y Helen Mirren y de donde nacería su romance con la actriz Martha Plimpton. Le siguió la comedia “A Night in the Life of Jimmy Reardon”, el ‘thriller’ “Little Nikita” y el drama “Running on Empty” - nuevamente con Plimpton- , todas en 1988. Fue esta última película, en la que interpreta a un talentoso y joven pianista cuyos padres son forajidos de la justicia, la que le valió su primera y única nominación al Oscar, en la categoría de Mejor actor de reparto.

River Phoenix en una escena de "Running on Empty", cinta que le valió su primera y única nominación al Oscar. (Foto: Warner Bros.)

River Phoenix volvió a actuar junto a Harrison Ford en 1989, cuando interpretó al joven Indiana Jones en la película “The Last Crusade” y un año después actuó junto a Keanu Reeves en la comedia “I Love You To Death” (1990). River y Keanu ya habían formado una amistad un año antes, cuando los actores se conocieron en el set de “Parenthood” en la que el actor canadiense trabajó con un joven Joaquin Phoenix.

Un año después volvieron a trabajar juntos en la película más recordada de River Phoenix: “My Own Private Idaho”. Dirigida por Gus Van Sant, la cinta trata de dos trabajadores sexuales - interpretados por River Phoenix y Keanu Reeves- que van en búsqueda de la madre de uno de ellos. El trabajo en esta película le valió un premio a mejor actor en el Festival de Cine de Venecia y levantó aún más el perfil en ascenso del joven intérprete. Ese mismo año protagonizó la comedia “Dogfight”.

En su rol más icónico, River Phoenix actuó junto a Keanu Reeves en la cinta "My Own Private Idaho", rol que le valió el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Venecia. (Foto: Fine Line Features)

ÚLTIMAS PELÍCULAS Y SOBREDOSIS

River Phoenix continuó trabajando en Hollywood con el ‘thriller’ “Sneakers” (1992) y la película “The Thing Called Love” (1993). Pero detrás de su exitosa vida laboral los problemas personales de la joven estrella empeoraba. El actor ya tenía años experimentando con las drogas y el alcohol y sus amistades lo veían con ojos cada vez más preocupados.

“Me mantuve en contacto con River. Lo vi un par de veces”, recordó Rob Reiner, quien dirigió “Stand By Me”. “Él ya estaba metiéndose en las drogas. Recuerdo cuando el vino a visitarme a mi hotel y él estaba realmente drogado y yo pensé ‘ai ya yai ¿qué está pasando con este chico?’”

Su muerte fue tan rápida como inesperada. Un 31 de octubre, mientras trabajaba en la película “Dark Blood”, el actor visitó un club llamado Viper Room -en ese tiempo propiedad de Johnny Depp- con su entonces enamorada Samantha Mathis y sus hermanos Joaquin y Rain. En algún momento de la noche el actor consumió una mezcla de drogas que causaron que convulsionara. Los esfuerzos de los paramédicos que llegaron al lugar fueron en vano, y el actor fue declarado muerto poco después de llegar al hospital. Tenía solo 23 años.

LEGADO

A pesar de su relativamente breve carrera, River Phoenix sirvió de inspiración para otros jóvenes actores que estaban intentando hacer una carrera en Hollywood.

“Cuando tenía 18 años, River Phoenix era por mucho mi héroe”, afirmó Leonardo DiCaprio en una entrevista para Esquire en 2010. “Piensa en todas esas increíbles actuaciones de joven - ‘My Own Private Idaho’, ‘Stand By Me’. Siempre quise conocerlo. Una noche, estaba en una fiesta de Halloween y él pasó a mi costado. Estaba pálido, se veía blanco. Antes de que pudiera decir hola, se fue, manejando al Viper Room donde se cayó y murió”.

Otro actor que influyó fue Jared Leto, quien dijo “cuando comenzaba, los dos tipos a los que querías copiar eran River Phoenix y Ethan Hawke.”

Por supuesto el intérprete a quien más influenció fue a su hermano, Joaquin Phoenix, a quien animó a seguir esta carrera. “Cuando tenía 15 o 16 años, mi hermano River llegó a la casa del trabajo y tenía una copia en VHS de una película titulada ‘Raging Bull’ y el me hizo sentarme y verla”, mencionó Joaquin Phoenix durante el Festival de Cine de Toronto a finales de 2019. “El día siguiente me despertó y me hizo verla nuevamente. Él dijo ‘vas a comenzar a actuar nuevamente, esto es lo que vas a hacer. Él no me preguntó, me lo ordenó. Y estoy endeudado con él porque el actuar me ha dado esta vida tan increíble”.

Joaquin Phoenix tras recibir el Oscar a Mejor actor por su rol en "Joker". (Foto: AFP/Frederic J.Brown).

River también influenció en el veganismo de su hermano menor, filosofía que adoptó cuando solo tenía 8 años. “Cuando crecí lo suficiente para darme cuenta que toda la carne provenía del acto matar, lo vi como una manera irracional de usar nuestro poder, el tomar una cosa más débil y mutilarla.”

En múltiples ocasiones, Joaquin Phoenix ha hablado del agujero que dejó la muerte de su hermano en su vida y la de su familia.

“River y yo hablábamos de volvernos viejos, estar en nuestros 50 juntos, de cómo probablemente nos tomaría tanto tiempo para trabajar juntos”, dijo en una ocasión Joaquin Phoenix en 1998. “Había algo hermoso del poder envejecer juntos. Extrañaremos a River, punto. Y me refiero a que ahora, más que nunca, quisiera poder hablar con él”.

“Siento que en casi todas las películas que he hecho hay una conexión con River de alguna manera”, dijo en una reciente conversación con el periodista Anderson Cooper. “Y creo que hemos sentido su presencia y su influencia en nuestras vidas de numerosas maneras”.

