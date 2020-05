Hace alrededor de 20 años se estrenó la película “Gladiador” de Ridley Scott en cines alrededor del mundo. Pero el propósito de esta nota no es celebrar la influyente película, protagonizada por Russell Crow, sino resaltar el papel del villano de la misma, el emperador Commodus, y el actor que lo trae a la vida: el ganador del Oscar Joaquin Phoenix.

La entrevista, realizada por Alberto Servat y publicada en El Comercio el 20 de mayo del 2000, nos da una visión distinta del ahora veterano actor, entonces muy lejos de la estrella internacional celebrada por todo el mundo por su interpretación del Guasón en “Joker”. Al momento de este diálogo Phoenix solo tenía 26 años y un par de importantes cintas en su carrera como “To Die For” (1995) junto a Nicole Kidman y “8 MM” (1999), en la que compartió el escenario con Nicolas Cage. De particular interés en esta entrevista sobre la violencia fomentada por el cine, pregunta que tendría que volver a contestar con el inesperado éxito de “Joker”. A continuación, la entrevista al completo:

Joaquin Phoenix: “Creo que he tenido suerte”

Su meta no es convertirse en una estrella más en el firmamento de Hollywood. tras haber trabajado con Oliver Stone, Ridley Scott, Nicole Kidman, Nick Nolte y Sean Penn, sabe lo difícil que es mantenerse en la cresta de la ola

Sobre la pantalla Joaquin Phoenix proyecta una imagen sanguinaria. La película es “Gladiador” y cuenta con un reparto de grandes: Russell Crowe, Richard Harris y Oliver Reed, en su última actuación. El director es Ridley Scott, a quien debemos títulos como “Alien”, “Blade Runner” y “Thelma y Louise”. Joaquin interpreta a Commodus, quien asciende al trono de Roma tras asesinar a su padre con sus propias manos. Un personaje abominable, atrapado por deseos incestuosos y una maldad corrosiva que no le impide tender trampas a sus enemigos y despojar de títulos a quienes considera una amenaza. Joaquin, ¿cómo es eso de matar a tu padre?, le preguntamos. “La verdad, no está mal...”, responde.

-"Gladiador" es una película muy diferente a todas las que has hecho antes. ¿Estás feliz con el resultado?

Absolutamente. Nunca me imaginé que algún día iba a participar en una película de estas dimensiones. Estuve nervioso al comienzo del rodaje, pero el trabajo diario hizo que me acostumbre a todo ello. Ha sido una experiencia increíble.

"Gladiador", protagonizada por Russell Crowe y dirigida por Ridley Scott. (Foto: Universal Pictures)

-Debe ser atemorizante trabajar con alguien como Ridley Scott.

No, no creas que el trabajo con Ridley fue difícil. Si tenía algún temor antes de comenzar la producción, se desvaneció desde el inicio del rodaje. Demostró una enorme disposición para hacernos las cosas fáciles. Es un hombre muy paciente. Era el director que "Gladiador" necesitaba. Me indicó la manera más fácil de asumir mi personaje, que es en esencia bastante difícil. Y en ningún momento dejó de darme libertad para que probara algunas ideas mías.

-Un buen director siempre sabe cuánta libertad debe darle a un buen actor y tú eres uno de ellos. Sin embargo, cierto tipo de prensa está explotando únicamente el atractivo que ejerces sobre el público femenino. ¿Te molesta que sea así?

No creo que la prensa piense eso de mí. Espero que mi trabajo hable por sí mismo. La verdad es que me interesa muy poco lo que piensen de mí. Soy un actor más.

-No es así. Tu carrera es bastante diferente a la de los actores promedio de tu generación. Ya hemos hablado de tu experiencia con Gus Van Sant, pero también has trabajado con gente como Oliver Stone y Ron Howard.

Sí, es verdad. He sufrido cambios extremos. Acababa de hacer "Return to Paradise", que fue una experiencia muy emocional, y me embarqué en "8MM", que requería todo tipo de esfuerzos físicos. Visto así, creo que he tenido suerte.

-¿Hablando de “8MM” y de los esfuerzos físicos que se exigen a los actores en este tipo de películas, te entusiasma este desarrollo de los efectos especiales?

Es muy interesante porque implica un desarrollo de la tecnología a todo nivel y no todo se traduce exclusivamente en el terreno de los efectos especiales. Hay experiencias notables en el campo del video. Las producciones del grupo Dogma, por ejemplo, abren mil puertas a los nuevos realizadores. Todo eso es excitante porque los nuevos medios tienen posibilidades infinitas de expresión artística. Entramos al nuevo milenio con miles de ideas nuevas.

-Por lo visto, estás abierto a todos los avances tecnológicos.

Sí, totalmente. Pero no debemos olvidar que la tecnología está al servicio del artista. Sin un realizador creativo, la tecnología difícilmente sería útil. Mira "Gladiador". Está realizada con la tecnología más moderna del momento, pero Ridley Scott ha sido tan brillante y sensible con el uso de esos instrumentos que el resultado es diferente a todo lo visto. Ha reconstruido la antigua Roma de una manera admirable. La tecnología es un instrumento en sus manos. En eso radica la riqueza de los nuevos recursos, en la utilización que le da el artista.

Russell Crowe en "Gladiador" (2000) como Maximus, un general romano que cae en desgracia y termina como un gladiador. (Foto: Universal Pictures)

-Al final de “Gladiador” te enfrentas en la arena del circo romano con Russell Crowe. Me pregunto si fue la escena más difícil de toda la producción.

Nos preparamos mucho para ella. Y ensayamos las dos últimas semanas con las armas y el vestuario. Al final, hicimos dos versiones diferentes. La coreografía fue agotadora, pero sirvió para crear las mayores emociones. Lo hicimos frente a cientos de extras, en aquellos magníficos escenarios, y ellos respondían al duelo con emociones reales. Era como haber vuelto al circo en toda su grandeza y horror. Creo que salió muy bien.

-"Gladiador" es también un filme muy violento. ¿No crees que el cine fomenta demasiada violencia en los últimos años?

Creo que es una representación muy estilizada de una época. Mientras me preparaba para la película leí historias muy violentas sobre aquellos tiempos. Todo es verdad. No se trata de una cinta con violencia gratuita. Fíjate lo que era el circo romano en donde morían cientos de cristianos. Las fieras salvajes, los gladiadores y la gente pidiendo sangre. Horroroso, pero real.

-Sin embargo, hay una buena dosis de violencia gratuita en el cine.

Vivimos una época especialmente violenta. Es verdad. Pero no solamente sucede en el cine. También en la televisión, en los juegos de video. No podemos juzgar una película únicamente por ser violenta. La sociedad es violenta en sí misma. El cine no inventa la violencia, la retrata tal como es en la realidad.

Fin de la entrevista

POSTURAS ANTE LA VIOLENCIA

Si bien Joaquín Phoenix, el actor, parece aborrecer la violencia en su vida personal - “cuando las personas pelean violencia con violencia, no tiene sentido”, dijo una vez en una entrevista- , su carrera lo ha llevado a interpretar frecuentemente a personajes que se comunican mediante la fuerza.

Además del incestuoso y homicida emperador Commodus, el actor también ha encarnado al corrupto soldado Ray Elwood en “Buffalo Soldiers” (2003), el odiable proxeneta Bruno en el drama “The Inmmigrant” (2014), el violento cowboy Charlie en “The Sisters Brothers” (2018), el también violento pero heróico hitman Joe en “You Were Never Really Here” (2018) y, por supuesto, al Guasón en “Joker” (2019).

Con “Joker” Joaquin Phoenix ganó su primer Oscar a Mejor actor. (Fotos: WB)

Sobre esta última tuvo una interesante evolución en opiniones. En setiembre del 2019, al ser cuestionado por The Telegraph sobre si la película incitaría a incidentes violentos, el actor se retiró de la entrevista.

En una entrevista con EFE ese mismo mes, Phoenix negó que la cinta glorificara al Guasón y por lo tanto a la violencia. “No veo la glorificación. De nuevo, para mí el punto de partida siempre ha sido el trauma infantil. Y no sé cómo puedes glorificar eso. Hay cosas que necesitamos hablar, explorar, de las que no deberíamos huir... Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: usa tu jodida cabeza.”

Posteriormente ablandaría su postura frente a la controversia y explicaría su salida de la entrevista con The Telegraph a inicios de diciembre señalando que había sido cegado por la posibilidad que la cinta causaría este tipo de polémica.

“Estaba en una posición incómoda, porque pensé: ‘Bueno, no puedo abordar esto porque esto es lo que potencialmente es parte del problema, y eso es precisamente lo que no debes hacer’. Así que de repente parecía que estaba siendo evasivo e intentando evitar de este tema porque me hizo sentir incómodo. Pero realmente estaba pensando: ‘Esto es exactamente lo que activaría este tipo de personalidad’”, dijo a Los Angeles Times.

Joaquin Phoenix en la ceremonia del Oscar 2020, donde resultó vencedor en la categoría de Mejor actor. Foto: Agencias.

Felizmente “Joker” se estrenó sin incidentes violentos y los temores de las autoridades terminaron demostrándose infundados. Mientras tanto, Joaquin Phoenix levantó la estatuilla del Oscar a Mejor actor en febrero con un discurso en el que animó a las personas a luchar contra la injusticia y por los derechos de los animales, además de agradecer por la segunda oportunidad que le dio Hollywood.

“Cuando tenía 17, mi hermano (River Phoenix) escribió esta letra. Él dijo 'corre al rescate con amor y la paz seguirá”.

