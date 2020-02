No cabe duda de que Joaquin Phoenix es el actor del momento en Hollywood. Luego de haber recibido premios como los Golden Globes, Critics’ Choice Awards, el Screen Actors Guild Award y el Bafta, Phoenix ha logrado coronarse como el ‘Mejor actor’ en los Oscar 2020 por su papel en la película ‘Joker’.

En la cinta, Phoenix interpreta a Arthur Fleck, un frustrado comediante que se convierte en víctima de la indiferencia social y el desinterés por la salud mental. La magnífica actuación del norteamericano le permitió imponerse a actores como Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas y Jonathan Price.

Pero más allá del innegable talento para la actuación y el éxito cosechado por interpretar a quien más adelante se convertiría en el antagonista de Batman, existe un aspecto que pocos conocen sobre el actor: su vida casi termina por una tragedia en auto.

LA TRAGEDIA RONDA HOLLYWOOD

El accidente de gran magnitud en el que estuvo inmerso el actor data del año 2006. Phoenix conducía a gran velocidad por Hollywood Hills, en Los Ángeles, cuando perdió el control del auto y terminó chocando contra un banco.

Solo unos metros atrás transitaba en su auto el director alemán Werner Herzog, también residente de la zona. Él observó cómo un vehículo dio una vuelta en el aire hasta caer con las llantas hacia arriba.

Herzog bajó del auto para tratar de ayudar y observó a un hombre con la cara pálida y en estado de shock. Se trataba de Joaquin Phoenix, quien tenía el encendedor de sus cigarrillos en la mano y con cierto nerviosismo solo atinó a decir “estoy calmado”.

En una entrevista para la web Yahoo, Herzog aseguró que, tras el accidente, tuvo que distraer a Phoenix para lograr arrebatarle su encendedor. “Había gasolina que caía del auto y eso ponía en riesgo su vida”, aseguró.

“Bajé la luna del auto y de pronto entró la cabeza de una persona. Me di cuenta de que se trataba de Werner Herzog”, comentó Joaquin Phoenix años más tarde cuando fue consultado sobre el suceso.

Phoenix, quien en la época del accidente tenía 31 años, confirmó que en dicho momento se encontraba confundido, pero que escuchó la voz de Herzog y sintió calma. Se dio cuenta de que había resultado ileso y logró salir del auto sin problemas. Su vida no volvería a ser la misma.

UN GOLPE MENOR

El segundo accidente se trata de un suceso reciente. Una publicación del medio norteamericano TMZ señala que el pasado 8 de octubre Phoenix chocó su Tesla contra un vehículo de bomberos que atendía una emergencia en West Hollywood, Los Ángeles.

Según la publicación, el actor se encontraba saliendo de un estacionamiento cuando un mal cálculo originó que su parachoques impacte contra el camión. El vehículo de los bomberos resultó con solo unos rasguños, mientras que el auto eléctrico de Joaquin Phoenix se llevó la peor parte.

El informe de la policía de Los Ángeles relata que Phoenix hizo todo lo posible para contactar a los paramédicos e intercambiar la información necesaria sobre los seguros de los vehículos. Al tratarse de un accidente menor y luego de demostrar “cordialidad y cortesía” (señala TMZ), el actor no fue multado y siguió con su camino.

Hoy, luego de haber alcanzado el máximo premio otorgado a un actor en la industria, Joaquin Phoenix parece sonreír a lo que se le presenta en la vida. Resultó ileso a dos accidentes de auto e interpretó con éxito a un personaje que, para los escépticos, se encontraba maldito desde la muerte de Heath Ledger.

“He sido un sinvergüenza toda mi vida. He sido egoísta. Y agradezco que muchos de ustedes me hayan dado una segunda oportunidad”, aseguraba Joaquin hace tan solo unas horas en su discurso de premiación. Y no solo sus colegas le dieron la segunda oportunidad, sino también la vida.