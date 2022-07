Tras dos años guardando distancias, la convención más grande de la cultura pop, Comic-Con, regresa a la presencialidad con un gran evento en su hogar regular en el Centro de Convenciones de San Diego. Serán cuatro días donde compañías como Marvel, DC, Netflix y HBO mostrarán que ases tienen bajo la manga para sorprendernos y dejarnos en vilo en lso próximos meses y años.

“Dragon Ball Super: Super Hero”, “House of the Dragon”, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, “Black Panther: Wakanda Forever” y “Black Adam” son algunas de las producciones que serán discutidas durante el evento, en el que los fans podrán interactuar con los directores, guionistas y actores que hacen que estos shows y películas sean posibles.

¿Cuándo será el Comic-Con?

El San Diego Comic-Con se desarrollará entre el 21 y 24 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego. Si bien se ha dicho que el evento tiene cuatro días, en realidad hay un tiempo extra en la noche del 20 de julio, la llamada noche de preestreno, donde se presentarán también algunos temas.

¿Qué ver en el Comic-Con?

El regreso a la presencialidad ha sido un punto importante para la convención de este año, que en 2020 y 2021 se vio relegada a una edición virtual debido a la pandemia del COVID-19. Es por eso que si bien este 2022 viene recargada con varios interesantes paneles sobre las producciones más esperadas por el público, esto no significa que estas puedan ser vistas mediante streaming como se pudo el año pasado.

A pesar de esto, se espera que los más grandes expositores, como Marvel, DC, HBO y Netflix, transmitan las novedades que presentarán en el Comic-Con a través de sus cuentas en las redes sociales, YouTube y Twitch. De todos modos a continuación te hacemos un curado de algunos de los eventos más interesantes del Comic-Con este año (hora Lima), para que estés atento a las noticias que puedan salir ese día.

La agenda completa de todos los eventos del San Diego Comic-Con 2022 pueden encontrarse aquí.

Marvel Studios

El gigante del entretenimiento regresa este año al Comic-Con de San Diego para presentar información sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, así que cabe esperar nueva información sobre películas como “Black Panther: Wakanda Forever”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ y próximos shows de Disney+ como “She-Hulk”.

La animación también tendrá un lugar importante en la convención, con el estudio separando un panel para presentar su proyecto animado “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur” el 21 de julio.

Póster promocional de "Black Panther: Wakanda Forever”, mostrando a Letitia Wright, Lupita Nyong'o y Danai Gurira (Foto: Marvel Studios)





21 de julio

2:15 p.m. (PT) - 4:15 p.m. (hora peruana) en Room 6BCF - “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur”

23 de julio

5 p.m. (PT) - 7:00 p.m. (hora peruana) en Hall H- Panel de Marvel Studios. Kevin Feige ya ha confirmado su presencia y es aquí donde se pueden esperar todas las novedades del Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Dónde puedo verlo?

Aunque no hay nada 100% seguro, Marvel probablemente transmitirá sus paneles mediante sus cuentas de YouTube, Twitter, Facebook yTwitch, así como su página web Marvel.com.

Disney

La empresa madre de Marvel Studios también tendrá una presencia fuerte en la Comic-Con, donde mostrará series de sus cadenas ABC, Hulu, Disney+ y FX, incluyendo clásicos como “The Simpsons”, “Archer” y “Bob’s Burger”, así como shows más recientes como “Abbott Elementary”, “Solar Opposites” y “National Treasure: Edge of History”.

La serie "Abbott Elementary" fue recientemente nominada a varios Emmys. (Foto: ABC)

21 de julio

10:45 a.m. (PT) - 12:45 p.m. (hora peruana) en el Ballroom 20 - Panel de “The Rookie” (ABC) con los actores Nathan Fillion y Niecy Nash Betts

1:30 p.m. (PT) - 3:30 p.m. (hora peruana) en el Indigo Ballroom - Panel de “Abbott Elementary” (ABC), serie cómica recientemente nominada al Emmy

2:15 p.m. (PT) - 4:15 p.m. (hora peruana) en el Ballroom 20 - Panel con los actores y productores de la serie “National Treasure: Edge of History” (Disney+), continuación de la franquicia antes protagonizada por Nicolas Cage.

7:15 p.m. (PT) - 9:15 p.m. (hora peruana) en Room 6BCF - “Solar Opposites”

22 de julio

3:00 p.m. (PT) - 5:00 p.m. (hora peruana) en el Indigo Ballroom - “Bob’s Burgers”

5:00 p.m. (PT) - 7:00 p.m. (hora peruana) en el Indigo Ballroom - “Archer”

23 de julio

11:30 a.m. (PT) 1:30 p.m. (hora peruana) en el Ballroom 20 - Panel de “The Simpsons”. Escritores, animadores e invitados especiales hablarán de la temporada 34 y el futuro de la serie.

12:30p.m. (PT) - 2:30 p.m. (hora peruana) en el Ballroom 20 - Panel sobre “American Dad” y “Family Guy” con los productores y actores de voz del programa.

24 de julio

1:15 p.m. (PT) - 3:15 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel de “What We Do in the Shadows” con sus estrellas, productores y directores así como un visionado exclusivo de un nuevo episodio de la última temporada.

DC Comics

El otro gigante en el género de superhéroes también aparecerá en el San Diego Comic-Con 2022 con un par de paneles. El más importante, programado para el 23 de julio, servirá para promocionar las próximas a estrenarse película “Black Adam” y “Shazam: Fury of the Gods”, contando con la presencia de las estrellas de estas películas Dwayne ‘la Roca’ Johnson y Zachary Levi.

Dwayne Johnson participará del panel de DC Comics donde también se mostrará la película "Black Adam". (Foto: DC Entertainment) / WARNER

Sobre lo que no debe haber muchas esperanzas es que durante este panel se hable de “The Flash”, la esperada película del héroe más rápido del universo ahora caída en polémica por las erráticas acciones de su actor protagónico, Ezra Miller.

22 de julio

6:30 pm (PT) - 8:30 p.m. (hora peruana) en el Ballroom 20 – Premiere de la película animada “Green Lantern: Beware My Power”, así como una sesión de preguntas y respuestas con sus creadores.

23 de julio

10:15 a.m. (PT) - 12:15 p.m. (hora peruana) en el Hall H – Warner Bros. Theatrical, un panel donde la compañía presentará su panel de este año incluyendo “Black Adam” y “Shazam: Fury of the Gods”. Dwayne Johnson y Zachary Levi están como invitados especiales.

HBO

DC no será la única propiedad de Warner Bros. presente en el Comic-Con y mucha de la atención del evento está destinada a HBO y el servicio de streaming HBO Max, que está próximo a estrenar la precuela de “Game of Thrones” “House of the Dragon”, a estrenarse el 21 de agosto. También se pueden esperar presentaciones para series animadas coom “Harley Quinn”, ahora en su tercera temporada.

“House of the Dragon”, la esperada precuela de “Game of Thrones. (Foto: HBO)

21 de julio

10 p.m. (PT) - 12 a.m. (hora peruana)en Room 5AB - “Harley Quinn” tendrá un vistazo previo de su esperada tercera temporada.

23 de julio

11:30 a.m. (PT) - 1:30 p.m. (hora peruana) en el Hall H - “House of the Dragon” tendrá un panel gigantesco en el que participará su cocreador George R.R. Martin, los showrunners Ryan Condal y MIguel Sapochnik, así como gran parte del elenco del show con Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy y muchos más.

Cartoon Network / Adult Swim

La animación toma el control en los paneles de Cartoon Network y Adult Swim, que este San Diego Comic-Con llega con paneles de algunos de sus shows más populares como “Rick and Morty”, “Primal” y “Tuca & Bertie”.

"Primal", del ruso Genndy Tartakovsky, es una de las mejores series de animación de los últimos años. (Foto: HBO Max)

22 de julio

10 a.m. (PT) - 12 p.m. (hora peruana) en el Indigo Ballroom - Panel de “Smiling Friends” con sus creadores Michael Cusak y ach Hadel.

1 p.m. (PT) 3 p.m. (hora peruana) en el Indigo Ballroom - Panel sobre la segunda temporada de “Primal” con Genndy Tartakovsky

2 p.m. (PT) - 4 p.m. (hora peruana) en el Indigo Ballroom - Un primer vistazo a “Rick and Morty: The Vindicators”, un ‘spin-off’ de la popular de Adult Swim. Estarán los productores Sarah Carbiener y Nick Rutherford.

Netflix

Hablando de estrenos anticipados, Netflix también traerá uno a la Comic-Con, con un panel de la esperada adaptación del magnum opus de Neil Gaiman, “The Sandman”. Esta presentación incluirá una vista previa a lo que se puede esperar de la serie de 10 capítulos, a estrenarse el 5 de agosto, así como una oportunidad de hacer preguntas a los actores y creadores de la serie.

Tom Sturridge protagoniza "The Sandman" como Morfeo, un ser eterno que encarna Sueño. (Foto: Netflix)

23 de julio

2:30 p.m. (PT) - 4:30 p.m. (hora peruana) en Hall H - Presentación especial de “The Sandman” y sesión de preguntas y respuestas con las estrellas de la serie y sus productores.

Paramount

El estudio llega con fuerza este Comic-Con, con paneles sobre shows y películas como “Star Trek”, “Evil”, “Teen Wolf” y el reboot de “Beavis and Butt-Head”.

Esperen mucha más información de series de "Star Trek", como "Picard”, en su panel de la Comic-Con de San Diego. (Foto: Paramount)

21 de julio

1:30 p.m. (PT) - 3:30 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel de “Teen Wolf: The Movie” con el showrunner Jeff Davis, así como miembros del elenco

3:30 p.m. (PT) - 5:30 p.m. (hora peruana) en Room 6BCF - “SpongeBob SquarePants: Dive Into SpongeBob Universe”

4:45 p.m. (PT) - 6:45 p.m. (hora peruana) en Ballroom 20 - Panel de “Beavis and Butt-Head” con su creador Mike Judge. Esperen más información sobre el reboot para Paramount+ y la reciente película “Beavis and Butt-Head Do the Universe”

22 de julio

2:15 p.m. (PT) - 4:15 p.m. (hora peruana) en Room 6A - Panel sobre “Transformer: EarthSpark”, la nueva serie animada de la franquicia para Nickelodeon y Paramount+.

23 de julio

10:15 a.m. (PT) - 12:15 p.m. (hora peruana) en Ballroom 20 - Panel de “Evil” con los protagonistas de la serie, así como una muestra del primer episodio de la tercera temporada.

12:45 p.m. (PT) - 2:45 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel “Star Trek Universe”, donde se presentarán novedades de series como “Star Trek: Picard”, “Star Trek: Lower Decks” y “Star Trek: Strange New Worlds”. Esperen la presencia de los productores y estrellas de estos shows.

Amazon Prime Video

El brazo de streaming del gigante del ‘e-commerce’ llega también con fuerza a este Comic-Con, no solo presentando su esperada precuela a “El señor de los anillos”, “The Rings of Power”, que se estrenará el próximo 2 de septiembre. También habrá presentaciones de la serie de sci-fi “Paper Girls”, cuya primera temporada sale este 29 de julio.

"The Rings of Power" es el show más esperado de los presentados por Amazon Prime Video en esta edición del Comic-Con. (Foto: Amazon)

21 de julio

4:15 p.m. (PT) - 6:15 p.m. (hora peruana) en Room 6A - Panel sobre “The Wheel of Time: Origins”, serie animada que se adentra en la historia del mundo creado por Robert Jordan

22 de julio

10:30 a.m. (PT) - 12:30 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel sobre la esperada precuela de “El señor de los anillos” titulada “The Lord of the Rings: The Rings of Power” - la cual acaba de mostrar su primer tráiler. Estarán no solo los showrunners, sino también gran parte del elenco.

1:30 p.m. (PT) - 3:30 p.m. (hora peruana) en Ballroom 20 - Panel sobre “Paper Girls” con los creadores de la novela gráfica original, Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, así como el elenco y los productores de la serie.

AMC

El hogar de “The Walking Dead” continúa con las series de zombies y monstruos, no solo con paneles de esta popular serie, sino también una presentación del primer tráiler de su próxima a estrenarse adaptación a la televisión de “Entrevista con el vampiro”

"The Walking Dead" tendrá su último panel en la Comic-Con mientras la serie se despide de la televisión. (Foto: AMC)

22 de julio

10:30 a.m. (PT) - 12:30 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel de “Tales of the Walking Dead”. También premiere del primer tráiler de la serie antológica.

1:30 p.m. (PT) - 3:30 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel de “The Walking Dead”, con el elenco, productores y guionistas hablando de la última temporada de la emblemática serie. Además se soltará un tráiler de lo que veremos en sus últimos episodios.

23 de julio

2:00 p.m. (PT) - 4:00 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel sobre la serie basada en el clásico de Anne Rice “Interview with the Vampire” con sus productores y el elenco. Además podemos esperar el debut oficial del primer tráiler de la serie.

Variedades

22 de junio

4:30 p.m. (PT) - 6:30 p.m. (hora peruana) en Hall H - Panel de “Dragon Ball Super: Super Hero” con miembros del elenco, así como una proyección especial de los 20 primeros minutos de la película.