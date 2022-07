La Valquiria de Marvel Studios que vemos en “Thor: Amor y Trueno” ya no es una guerrera en servicio. Es un “rey”, así, en masculino; con responsabilidades para sus súbditos asgardianos. Tessa Thompson, actriz que la interpreta, tiene claro lo que significa este cambio en el personaje.

“Aquí está esta mujer que pasó miles de años como una soldado de carrera, que realmente ama a su gente, y le han dado esta oportunidad de servirles como rey. Y está emocionada por eso [volver a la lucha], pero está teniendo un tiempo difícil con la burocracia, con el papeleo, las reuniones. Ella extraña, fundamentalmente, estar en batalla”, contó Thompson en entrevista con El Comercio. A pesar de tratarse de una conversación vía Zoom, se hace evidente el rango vocal de la actriz, que pasa de hablar fuerte a susurrar sus palabras , como si estuviese muy cerca a su interlocutor.

Conocida por aclamadas películas como “Dear White People” y “Creed”, así como la serie de televisión “Westworld”; Thompson llegó a Marvel Studios al mismo tiempo que el director Taika Waititi, responsable de refrescar las películas del Dios del Trueno luego de la criticada “Thor: The Dark World” (2013). La Valquiria que conocimos en “Thor: Ragnarok” (2017) ha cambiado, ya no es indiferente al sufrimiento ajeno, aunque todavía mantiene una pizca de cinismo a lo largo de su nueva misión, que la lleva desde las costas de Asgard hacia el encuentro del villano Gorr (Christian Bale). Ella no está sola en la tarea, pues comparte escenas con Thor (Chris Hemsworth) y con la Poderosa Thor (Natalie Portman).

—Tessa, han pasado cinco años desde que Valquiria debutó en el MCU. De guerrera a rey*, ¿Qué sientes como actriz cuando contemplas este viaje?

Estaba pensando en esto la otra noche cuando tuvimos la premiere, muchas fans estaban vestidas como mi personaje y otros personajes. Yo crecí en Los Ángeles, a tiro de piedra de ese sitio, y sería un placer si pudiera ir al cine de allí, el mismo cine donde fue nuestra premiere, así que pensé mucho sobre eso; pensé, más de cinco años atrás cuando esto… nunca pude haber imaginado que estaría dentro de esta clase de películas. O que niños y niñas pequeños, o adultos, estarían viéndome, así que es un sueño. Diría que es un sueño realidad, pero es un sueño que ni siquiera tuve la audacia de soñar cuando estaba en Hollywood Boulevard viendo películas. Así que es surreal.

*Nota del redactor: La explicación oficial de por qué Valquiria es rey y no reina es que heredó el cargo de Thor y nadie cambió el cargo. Además, al tratarse de un personaje LGBTQ, puede considerarse una subversión a los roles de género.

—Tessa, esta película tiene una conexión profunda con la música. Tu padre es un músico, también tu hermana, y tú eres cantante. ¿Cuál es tu opinión del cómo la música hace que esta película avance?

La música es todo para mí, la uso mucho en mi trabajo y, como dijiste, la mayoría de mi familia son músicos; así que es una gran parte de mi vida y mi mundo. Taika trabaja así también, es un gran fan de la música, así que pone muchas canciones en el set todo el tiempo y esa es la forma que me gusta. Es muy raro poner música en el set, porque al tener todo organizado… Y a la gente, ya sabes, todos trabajan de maneras distintas. Para algunos es un distractor, pero para Taika es muy útil. También, cuando tienes días largos [de filmación] y estás haciendo una película por seis meses, es muy bonito tener música y eso pone también a todo el personal en el mismo espíritu y espacio energético y eso, creo, es lo más emocionante de la música sobre el cómo nos unifica; así que amo ser capaz de usarla en el proceso de hacer una película.

La actriz estadounidense Tessa Thompson en la premiere de "Thor: Love And Thunder" ("Thor: Amor y trueno") en el cine El Capitán de Los Ángeles, EE.UU; en junio último. / VALERIE MACON

—¿Y qué canción, dirías, define a Valquiria?

Hay demasiadas, ella es muy difícil de definir. No podía elegir solo una canción, pero soy muy fan de Prince. Me gustaría pensar que Prince y Valquiria se habrían llevado bien bastante bien si hubiesen tenido la oportunidad de conocerse. Creo que una canción de Prince [la definiría bien], tal vez “Let’s Go Crazy”.

—Una de las escenas más interesantes de la película muestra una conversación entre tu personaje y Korg. Usualmente no vemos personajes LGBTQ hablando de sus sentimientos en lo que es conocido como ficción “mainstream”.

Me encantó. Es una escena que se nos ocurrió a mi y Taika, hicimos una lluvia de ideas juntos. Le envié unas versiones y, en cierto modo, tuvimos una idea bruta en términos de la forma, de las cosas que queríamos explorar. Y fue una alegría de hacer, hubo mucha improvisación y me pone feliz. A veces haces cosas que no terminan en la película y estoy muy complacida que esto sí entrara y creo que añade dimensión para ambos personajes y, ciertamente, como dijiste; una muy necesaria representación en el contexto de estas películas, así que amo esa escena.

—Por supuesto, ahora que hablamos de representación y estos temas… para algunas personas puede que no se sientan importantes. Pero considerando que los derechos humanos básicos están en riesgo en nuestra sociedad; como la lucha por derechos LGBT y la reciente prohibición del aborto [en EE.UU.]. Normalizar estos temas parece más importante que nunca, ¿cierto?

Sí, absolutamente. Una de las cosas que me emociona de trabajar en el cine es que, creo, tienes la oportunidad en las películas, las series que haces, en la televisión que consumes, de empezar conversaciones culturales. Y el cambio político siempre es precedido por el cambio cultural. No puedes cambiar nada políticamente sin que la cultura de la sociedad cambie y con la gente queriendo involucrarse [en el cambio]. Creo que es muy importante, particularmente, en un contexto de películas grandes que la gente ve por todo el mundo. Creo que tienen la habilidad en formas grandes y pequeñas de cambiar corazones y mentes.

—Las escenas donde tú y Natalie Portman aparecen juntas y se comportan como mejores amigas son geniales. ¿Cómo es trabajar con ella?

Fue todo un deleite. Natalie y yo hicimos una película hace muchos años y mantuvimos el contacto y somos buenas amigas en la vida real, así que creo que poder trasladar eso a la pantalla. Se sintió como una alegría. Es muy raro poder trabajar con tus amigos y, en el contexto de estas películas, Taika y yo somos muy buenos amigos. Chris y yo somos muy buenos amigos. Así que se sintió como tener a otra gran amiga unírsenos.

—Christian Bale interpreta a un personaje muy intenso en esta película. ¿Es tan intenso en la vida real?

No, no lo es. Es muy dulce y adorable, a pesar de que es un villano tan terrorífico. En los momentos en los que estábamos peleando, después de cada toma, me preguntaba “¿Estás bien?” Es la persona más consciente junto a la que he actuado y eso es muy raro. Christian es adorable, es un deleite estar cerca de él, y hablábamos de sus hijos, del fin de semana, del surf, y luego decían “acción” y él se convertía en el intenso Gorr que es en la película.

—¿A dónde te gustaría llevar a tu personaje ahora?

No lo sé, siento que hay una especie de posibilidad sin límites. Lo que es emocionante sobre trabajar en el MCU es la imaginación extraordinaria de los creadores de este mundo y universo; y también poder explorar lo que pasa en los cómics y lo que es canon y cómo se traslada al Universo Cinemático de Marvel. Así que tengo esperanza. Y estoy abierta [a lo que venga], porque me encanta interpretar tanto al personaje que estoy feliz de hacerlo en cualquier contexto que tenga sentido.

—Ahora mismo pensé que sería loco ver una serie de política asgardiana.

Oh, vaya. Me encanta esto, cosas políticas y diplomáticas en el MCU. Escucha, me apunto.

