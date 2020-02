Se acabó la espera. Tras la filtración en mala calidad que sufrieron el martes, Lionsgate Movies decidió liberar el tráiler oficial de “Spiral”, la nueva película que se presenta como un spin off de la macabra saga “Saw”.

La gran sorpresa de este adelanto es que el filme es protagonizado por Chris Rock, quien dará vida a Zeke, un policía que investiga una serie de espantosos crímenes que han ocurrido en la ciudad que custodia.

Sin embargo, Zeke y su novato compañero interpretado por Max Minghella pronto se verán envueltos en misterio que dejará al protagonista al centro de un retorcido juego sin escapatoria.

Por si fuera poco, en esta cinta también actuará Samuel L. Jackson, quien interpretará Marcus Banks, un veterano policía que servirá como mentor del personaje de Rock y también tendrá que lidiar con este peligroso juego.

Chris Rock, además de protagonizar el filme, es también el productor ejecutivo de este reboot, en el que también está Marisol Nichols, que encarnar a la capitana Angie Garza. La cinta está dirigida por Darren Lynn Bousman, que ya dirigió la segunda, la tercera y la cuarta entrega de la franquicia original.

La dirección de “Spiral” correrá por cuenta de Darren Lynn Bousman, el responsable de “Saw II”, “Saw III” y “Saw IV”. “Spiral from the book of Saw” estrenará el próximo 15 de mayo en Estados Unidos.