En el Super Bowl del año pasado, grandes estudios de cine invirtieron en los anuncios de sus próximas películas. Sin embargo, la pandemia truncó sus planes en la taquilla tras el cierre de salas de cine como medida preventiva a la propagación del Covid-19. Este año el panorama parece ser muy similar, por lo que se espera una gran ausencia de tráilers en el medio tiempo del evento.

Disney

Según Deadline, Disney se encuentra al mando con dos o cuatro tráilers que podrían moverse durante el evento deportivo. Existe la probabilidad de que se vean los anuncios para su contenido de Disney+, sobre todo los más esperados como el de “Loki” y “The Falcon and the Winter Solider”.

Se sabe que “Black Widow” podría aplazar nuevamente su estreno, ya que al parecer Disney no planea estrenarla en streaming. A pesar de que se dio a conocer un vistazo de esta película de Marvel en la edición pasada del Super Bowl, es muy probable que haya otro adelanto este año. Por otro lado, se espera que Disney ofrezca un nuevo adelanto de “Raya y el último dragón”, cinta animada que se estrenará simultáneamente en Disney+ y en el cine.