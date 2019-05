"Terminator": 10 datos que quizás no conocías de la afamada saga | FOTOS

La saga de películas "Terminator" empezó en 1984 con la cinta dirigida por James Cameron y protagonizada por los actores Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. En el filme, Arnold interpreta a Terminator, un ciborg asesino enviado a través del tiempo desde el año 2029 a 1984 con la misión de asesinar a Sarah Connor.

“Terminator” significó un éxito en la taquilla, lo que ayudó a catapultar la carrera cinematográfica de James Cameron y consolidar la de Arnold Schwarzenegger. Gracias a su gran acogida se realizaron cuatro secuelas más.

Lo curioso es que tras esta afamada saga existen algunos detalles que solo conocen los verdaderos fanáticos. Por eso, a propósito del lanzamiento del tráiler de “Terminator: Dark Fate”, repasaremos 10 datos poco conocidos de “Terminator”.

NACIÓ DE UNA PESADILLA

En reiteradas oportunidades, el director James Cameron ha mencionado que la idea de hacer una película donde los ciborgs son unos despiadados asesinos surgió a raíz de una pesadilla que sufrió cuando tenía fiebre alta. Lo que más recuerda de aquellos sueños es un robot envuelto en fuego que lo perseguía con la intención de matarlo.

Esta escena se basó en la pesadilla de James Cameron. (Foto: MGM) Esta escena se basó en la pesadilla de James Cameron. (Foto: MGM)

ARNOLD SCHWARZENEGGER CASI NO ES TERMINATOR

James Cameron confesó que no tenía entre sus planes contratar al ex gobernador californiano para su película ya que solo se le conocía por su rol de ‘Conan’ y no consideraba que sea lo demasiado bueno para tener el rol principal de su filme; sin embargo, en una reunión, el actor logró convencerlo. Lo demás es historia.

ARDUO ENTRENAMIENTO

El actor Arnold Schwarzenegger es conocido también por su buena condición física, por lo que no sorprende que su rutina de entrenamiento sea ardua; sin embargo, antes de filmar “Terminator 3”, el artista austríaco -nacionalizado estadounidense-, entrenó durante seis meses, más de 3 horas diarias. Cuando empezó el rodaje, el actor ya había recuperado todo el peso muscular que tuvo 12 años antes en “Terminator 2”.

JAMES CAMERON SOLO PENSÓ EN HACER UNA PELÍCULA

El cineasta también contó anteriormente que escribió la primera película sin tener en mente ningún tipo de continuación; sin embargo, gracias al interés del propio Schwarzenegger y su gran cariño por el personaje, sugirió al director la creación de una secuela, claro, lo hizo sin pensar que tendría tanto éxito.

LA MISMA ESTACIÓN

Un dato curioso es que la gasolinera de la imagen aparece en las primeras tres películas de “Terminator”; es decir, “Terminator”, “Terminator 2: El juicio final” y “Terminator 3: La rebelión de las máquinas”.

Esta es la estación que aparece en las primeras tres películas de "Terminator". (Foto: MGM) Esta es la estación que aparece en las primeras tres películas de "Terminator". (Foto: MGM)

REFERENCIA A “GUNS & ROSES”

En una de las escenas de “Terminator”, el actor Arnold Schwarzenegger hace una clara referencia a la agrupación estadounidense de hard rock cuando saca su arma de una caja llena de rosas. El detalle pasó por alto para muchos; sin embargo, el protagonista dijo que fue una idea que se les ocurrió en el rodaje.

EFECTOS ESPECIALES DE PRIMERA

Actualmente el público está acostumbrado a ver películas de ciencia ficción con alucinantes efectos especiales, por lo que casi no se aprecia el esfuerzo que requirió hacer una película como “Terminator” en el año 1984. Por aquel entonces, los efectos eran técnicas pioneras ya que se trataba de una de las primeras películas en contar con imágenes generadas por computadora.

Así eran los efectos especiales de la época. (Foto: AFP) Así eran los efectos especiales de la época. (Foto: AFP)

PELÍCULA DE LUJO

El año en que se estrenó la secuela de “Terminator”, “Terminator 2”, la cinta fue la más costosa de la época; sin embargo, con el crecimiento de la industria cinematográfica, los filmes fueron adquiriendo mayores beneficios y las inversiones aumentaron. Hoy en día, la película más costosa ha sido la entrega de Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas (2011), con un presupuesto de US$ 378 millones.

EDWARD FURLONG CRECIÓ EN UNA SOLA PELÍCULA

“Terminator 2” tomó tanto tiempo en filmarse que el joven Edward Furlong (John Connor) creció notablemente. En algunas escenas se ve más joven, mientras que en otras se nota el cambio tanto físico como en su voz, por lo que el actor tuvo que terminar doblándose a sí mismo para que, al menos, eso no se notase demasiado.

GRAN GANANCIA POR POCAS PALABRAS

El actor Arnold Schwarzenegger ganó 6 millones de dólares solo por pronunciar 17 frases en la primera película de “Terminator”, un hecho anecdótico que refleja que su rol interpretativo prevaleció por sobre otras cualidades.