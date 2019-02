"La teta asustada": cuando la cinta peruana ganó el máximo premio de la Berlinale

El 14 de febrero de 2014, "La teta asustada", la cinta peruana dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por Magaly Solier triunfaba en la Berlinale, el festival de cine de Berlín, al llevarse el Oso de Oro a la mejor película.

El filme, cuya historia se basa en el mito andino de que las mujeres violadas en Perú durante la violencia terrorista en las dos últimas década del siglo XX traumatizaron a sus hijos al amamantarlos, competía en aquel entonces con cintas como "Cheri", protagonizada por Michelle Pfeiffer y dirigida por Stephen Frears, "In the Electric Mist", del francés Bertrand Tavernier e interpretada por Tommy Lee Jones y John Goodman, entre otras.

►"Tras 'La teta asustada' quería estar en situaciones extremas"

►Magaly Solier: "Escribo canciones hasta en servilletas"

Un momento a tener en cuenta de este día fue el discurso de agradecimiento de una emocionada Magaly Solier en quechua, su lengua natal.

Magaly Solier y Claudia Llosa celebrando el triunfo de "La teta asustada" en el Festival de Berlín.

"Estoy muy emocionada. Me tiemblan mis labios pero quiero agradecer infinitamente a mi madre, a todo el jurado, a todos ustedes y le dedico este premio a mi madre querida y a mi querido Perú. Muchas gracias, gracias a todos", fueron las primeras palabras de Magaly Solier al agradecer el premio.

Tras ello, la actriz peruana, entonces de 22 años de edad, dedicó parte de su discurso a su lengua materna y entonó parte de una canción en ese idioma.

"Cuando era pequeñita me caí, y mi mano me rompí, y ahí me cantaste 'Cantemos, cantemos, lo que es hermoso cantemos. Nuestro dolor escondamos para olvidarlo. Mamita, cántame Mamita", dice la letra que Solier entonó esa noche y que guarda relación con la temática de la película: la historia de Fausta, una joven cuya madre vio violada violada y maltratada durante su embarazo, en la época de lucha contra el terrorismo en el Perú.

Claudia Llosa y Magaly Solier en la alfombra roja del "Festival de Berlín".

El jurado de la Berlinale de aquel año fue presidido por la actriz escocesa Tilda Swinton y tenía entre sus miembros a la directora española Isabel Coixet.

"La teta asustada" fue la primera película peruana en ganar el máximo premio en el prestigioso festival de Berlín. Título que ostenta hasta ahora. Además del Oso de Oro, el filme peruano ha triunfado como mejor película en festivales de cine como los de Guadalajara, Lima, Bogotá y La Habana.

En 2010, además, fue nominada a los premios Goya, Oscar y Ariel.