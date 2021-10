Con identidad peruana. El productor audiovisual cusqueño Fernando Valencia Saire ha logrado que el famoso Optimus Prime hable en quechua al traducir uno de los fragmentos de la película “Transformers” al idioma de los incas.

En el clip de cinco minutos se muestra la adaptación de una escena del protagonista de “Transformers” junto a sus compañeros siendo atacados por los decépticons. Para salvarse, Optimus Prime decide que todos deben separarse si quieren vivir y que su legado continúe.

“En ese planeta está el Cusco, deben ir ahí a esconderse. No deben permitir que los Decépticons los sigan. Si ellos llegan, será muy complicado para nosotros y también para ellos”, se escucha decir al líder.

En ese viaje a otro planeta, Optimus Prime reconoce la majestuosidad de la ciudad inca. “De haber llegado, debes hacer esto: busca la gran ciudad del Cusco, la ciudad de Machu Picchu. En esa gente está la sabiduría para que nuestro pueblo sobreviva”.

Asimismo, Fernando Valencia incluye a la Madre Tierra en su trabajo audiovisual. “En ese planeta hay una energía superior llamada Pachamama. Tenemos que defenderla”

Además, se aprecian algunas tomas de la grabación de la nueva entrega de “Transformers: The Rise of The Beasts” en la ciudad de Cusco grabadas por las personas del lugar. Incluso, el artista audiovisual incluyó algunos diálogos extra en estas tomas. “Bumblebee, hermano, ¿dónde estás? Yo ya estoy en el Cusco”, se escucha al final del video. Valencia ha especificado que el material publicad tiene propósito cultural y educativo para preservar el idioma quechua. “No tiene fin comercial”, resalta.

Cabe resaltar que, en oportunidades anteriores, Fernando Valencia Saire ya ha traducido al quechua algunas escenas de exitosas películas como el Rey León y Coco; así como de personajes como Mario Moreno ´Cantinflas´.

