Como un aventurero y cazador de tesoros, Nathan Drake no es ajeno a peligros como piratas, mercenarios, hombres yeti y su peor enemigo, la gravedad. Pero esta vida poco lo preparó para el cual sería su mayor reto: llegar a los cines. Ahora que la estrella de PlayStation tiene asegurado su debut fílmico de mano del realizador Ruben Fleischer (“Zombieland”) y encarnado por Tom Holland; la franquicia “Uncharted” tendrá que sobrevivir a la ya complicada Hollywood en los tiempos del Covid-19.

El talentoso Sr. Drake

Si bien no es raro las adaptaciones de videojuegos a películas no son algo inusual, pocas franquicias parecen tan perfectas para ser llevadas a la pantalla grande como “Uncharted” de Naughty Dog.

Estrenado en noviembre de 2007 como un juego exclusivo para el PlayStation 3, “Uncharted: Drake’s Fortune” sigue a Nathan Drake, cazatesoros cuya ambición por seguir los pasos de su antecesor, el famoso pirata Francis Drake, solo se compara con su mala suerte a la hora de encontrar obstáculos en sus aventuras. Acompañándolo está su mentor Sullivan, cuyo oscuro pasado y dudosa moral suele meter al protagonista en un gran número de problemas.

Con obvias influencias de la saga “Indiana Jones” y aventuras como el “Halcón Maltés”, los desarrolladores presentaron un juego que podría casi ser visto como una película interactiva, combinando las ya conocidas mecánicas de disparos en tercera persona con escenas cinematográficas de persecuciones y exploración que se robaban ángulos y técnicas del séptimo arte.

Es por eso que solo un año después de la salida de “Drake’s Fortune” no sorprendió a muchos que el productor Avi Arad anunciara que estaba trabajando con Sony y su subsidiaria Columbia Pictures en crear una versión fílmica del videojuego. “Lo mejor sobre Drake es que no es un arqueólogo. No es un tipo benevolente, y ciertamente no es un gran tipo”, dijo Arad en una entrevista con el blog de videojuegos Kotaku. “Indiana Jones siempre era un tipo bueno y siempre hacía sin descanso lo correcto. Drake es un que es arrastrado hacia la virtud por todo el juego”.

Como parte de la preproducción, Arad ordenó un guion de mano de Thomas Dean Donnelly y Joshua Oppenheimer, un equipo de escritores con varias películas de Hollywood en su currículum como “A Sound of Thunder” y “Sahara”, esta última una cinta protagonizada por Matthew McConaughey y Penélope Cruz sobre un aventurero en búsqueda de un tesoro en el epónimo desierto.

A pesar de la confianza del productor, su aventura fílmica no tendría su primer director hasta 2010, un año después de la salida de la secuela “Uncharted 2: Among Thieves”. David O. Russell, realizador detrás de “The Fighter” era el elegido para dirigir y escribir el guion de la película, y con su involucramiento en este proyecto se voceó para el papel principal otro nombre que se repitió a lo largo de los años: Mark Wahlberg.

Wahlberg, una de las estrellas de acción más populares del momento, no era el favorito de los fans. Este rol lo ocupaba Nathan Fillion, estrella de series de televisión como “Firefly” y “Castle” que por apariencia y personalidad parecían asemejarse más a la idea que tenían los seguidores de “Uncharted” de Nathan Drake. Fillion mostraría qué tan acertados estaba los fans al aparecer en el rol del aventurero en un cortometraje dirigido por Allan Ungar en 2018.

Escena del cortometraje no oficial de “Uncharted” que recrea lo que se siente controlar al personaje en los juegos.

Pese a los pedidos de este sector de los fans, para noviembre de 2010 Wahlberg confirmó a MTV que sería él quien protagonizaría la cinta. “David es uno de los mejores directores-guionistas con los que he trabajado. La idea que él tiene es increíble. Así que con esperanzas filmaremos este verano”, declaró el actor, quien también reveló que se habían acercado a los actores Robert De Niro y Joe Pesci para que participen de la cinta. Según lo que anticipó el lector, las leyendas del cine serían su padre y su tío respectivamente, una curiosa desviación del canon de los juegos donde estos personajes nunca son relevantes.

Durante la primera mitad de 2011 el proyecto pareció ir viento en popa. Además de la participación de Pesci y De Niro, se rumoreaba también a otros grandes nombres de Hollywood como Scarlett Johansson y Amy Adams. Pero en mayo de 2011 “Uncharted” la película tuvo su primer tropiezo cuando Russell se separó de la producción por lo que en aquella época Variety reportó como diferencias creativas.

Todo se derrumba

El asiento del director no estuvo vacío por mucho y para julio del 2011 Neil Burger (“Limitless”) fue elegido como el reemplazo de Russell. En este rol se quedó 13 meses, antes que en agosto de ese año Variety anunciara su salida a la par que Marianne y Cormac Wibberley, los guionistas de “National Treasure”, eran contratados para escribir el guion. Otro terremoto golpeó la producción en febrero del 2014 cuando Deadline reveló que Sony había contratado a Seth Gordon (“Horrible Bosses”) a la cabeza de su proyecto, con David Guggenheim (“Safe House”) como el nuevo guionista.

A pesar de la salida de los Wibberley, la obsesión de la casa productora por la saga “National Treasure” quedó en evidencia en un correo filtrado por Wikileaks fechado en noviembre del 2014 donde el entonces vicepresidente de Columbia Pictures, Jonathan Kadin, comparaba al guion de Guggenheim para “Uncharted” con las cintas protagonizadas por Nicolas Cage, a las que calificaba como más “suaves” y “tontas”.

“'National Treasure' es una película divertida con un interesante misterio histórico (y ‘Uncharted’ puede dar lo mismo en esos elementos), pero las secuencias de acción son más suaves, más que nada tomas panorámicas y pocas peleas físicas mano a mano, disparos o planos cortos. No son inspiradas. No se sienten reales”, escribió Kadin en su misiva.

Seth Gordon abandonó el proyecto en junio de 2015, nuevamente por diferencias creativas, convirtiéndose en el tercer director en trabajar en el proyecto. Fue reemplazado en octubre de 2016 por Shawn Levy, realizador detrás de “Night at the Museum” y “Real Steel”, mientras que el guion le fue encargado a Joe Carnahan (“The Grey”).

Tom Holland, actor que alcanzó la fama con la saga de películas del Hombre Araña de Marvel Studios y Sony Pictures. (Foto: AFP)

Entra el héroe: Tom Holland

Para mayo de 2017, la película por fin encontró a su Nathan Drake definitivo en la estrella de “Spider-Man Homecoming”, Tom Holland. Conocido por su apariencia juvenil, la elección del reconocido actor británico también dio a entender que la película tendría un enfoque en la juventud de Drake y su primer encuentro con su mentor Sully. Es así que Carnahan fue reemplazado por Rafe Judkins, un guionista con experiencia en series de televisión como “Chuck” y “Marvel’s Agents of SHIELD”.

Pero a pesar de ya tener a su protagonista, hubo un nuevo problema para el proyecto después de que Shawn Levy renunció en diciembre de 2018, devolviendo a la producción de la película al limbo.

Dan Trachtenberg (“10 Cloverfield Lane”) fue nombrado su sucesor en abril de 2019, mientras que un nuevo guion fue encargado a Jonathan Rosenberg y Mark Walker, dos escritores sin ningún crédito hasta la fecha. Trachtenberg tampoco duraría mucho y para agosto del mismo año se despediría, como muchos, del proyecto. Su reemplazo, contratado solo un mes después de su salida, fue Travis Knight, realizador detrás de “Kubo and the Two String” y “Bumblebee”.

Noviembre de 2019 trajo el regreso de Mark Wahlberg. Antes el elegido para dar vida a Nathan Drake, medios especializados indicaron que la estrella de cine ahora estaba en negociaciones para interpretar a la figura paterna del protagonista, Sully. Estos rumores han sido posteriormente confirmados y recientemente Whalberg mostró en su cuenta de Instagram con el distintivo bigote de su personaje.

Potential first look at Mark Wahlberg's Sully in the Uncharted movie (from Mark's instagram). pic.twitter.com/6pZMlqYXg2 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 25, 2020

Si has leído hasta este punto, sabes que “Uncharted” siempre va a estar plagada de problemas y así ocurrió cuando en diciembre de 2019 Deadline reveló que Knight se había retirado del proyecto. Según la publicación, en este caso la separación no fue por diferencias creativas, sino por la disponibilidad de su estrella Tom Holland, cuyo trabajo en la secuela de “Spider-Man: Far From Home” retrasaría la filmación de “Uncharted”. A estas alturas, el guion que manejaba la película era el que realizó Judkins - el quinto, para los que están contando- ahora en colaboración con Art Marcum y Matt Holloway, guionistas de “Iron Man”.

Ansiosos para sacar la película en esta década, Sony y Columbia Pictures reclutaron a inicios de 2020 al director Ruben Fleischer, recordado por la cinta “Zombieland” y “Venom”. Para marzo del mismo año nuevos anuncios hicieron aún más plausible que la película se fuera a realizar realmente, con actores como Antonio Banderas, Sophia Ali y Tati Gabrielle uniéndose a la producción. Los productores, confiados ya en estar cerca de empezar las grabaciones, dieron como fecha de estreno el 5 de marzo de 2021... hasta que apareció un nuevo antagonista: el Covid-19.

El final del túnel

Desde entonces la información del proyecto ha sido escasa, aunque medios como Collider han reportado que está siendo filmado en Berlín, Alemania, desde julio de este año. Tom Holland, quien tiene reputación de revelar detalles de los proyectos en los que trabaja, indicó a sus seguidores en Instagram que la filmación de la película “iba muy bien”.

“La película es todo lo que soñé que sería. Me refiero, no se si han jugado los videojuegos, pero son un gran fanático de ellos, y todo va bien”, afirmó en setiembre.

Más recientemente, la estrella también ha compartido una foto donde se lo ve junto a sus fans en el puerto de Alicante, España, así como una fotografía donde se lo ve vestido en el icónico traje de Nathan Drake.

Mientras tanto Naughty Dog, desarrolladora de los juegos, también compartió imágenes de la producción, resaltando entre ellas una donde aparece Holland junto al actor Nolan North, quien le dio voz a Drake durante todas sus aventuras; un encuentro entre lo viejo y lo nuevo que puede emocionar a aquellos que han esperado esta película por más de una década.

“Uncharted” tiene como fecha de estreno el 16 de julio de 2021.

