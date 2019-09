"Yesterday": la crítica de Sebastián Pimentel a la película

Lejos del realismo urbano de "Trainspotting" (1996), "Yesterday" es un regreso del director británico Danny Boyle a los predios de la fantasía. Y quizás este sea su primer ensayo de comedia romántica. El libreto, escrito por el experimentado Richard Curtis, cuenta la historia de Jack Malik (Himesh Patel), joven hindú-británico que, luego de un grave accidente, recupera la conciencia en un mundo donde nunca existieron los Beatles.

La premisa argumental es sencilla, pero efectiva. Sobre todo, siendo el protagonista un músico fracasado. Como sucede con los niños de esa otra fábula encantada de Boyle llamada "Millones" (2004) –que se encuentran por azar con una cuantiosa suma de dinero robada–, Jack es tocado por el milagro: el éxito que nunca tuvo está ahora en sus manos, ya que puede hacer pasar como propio el cancionero de los 'Fab Four'.

Jack es como cualquier personaje boyleano de los años noventa: joven algo egoísta en un mundo individualista, obsesionado con escapar de un destino mediocre de empleado de supermercado. Su amiga Ellie (Lily James) se esfuerza porque Jack cumpla sus sueños de ser una estrella de la música pop; trata de que toque en pubs y en festivales de rock. Hasta que Jack sorprende a todos cuando comienza a cantar "Yesterday".

Desde el principio hasta el final, el tono elegido del relato es noble y enérgico, y llega a recordar el espíritu de algunos títulos clásicos del norteamericano Frank Capra –ese genio en fabricar cuentos morales que devuelven la fe en la humanidad–. Para esto es perfecto el elenco, sobre todo Patel, lleno de candor y desconcierto infantil, a lo que se añade la frescura y ternura de Lily James.

Alguien dirá que la comparación con Capra es excesiva. Pero no lo es tanto si consideramos que toda la historia conduce a una toma de conciencia trascendente, luego de la carrera enloquecida por la fama, sufrida en parte por las exigencias de una mánager (Kate Mckinnon) de expresiones codiciosas y rapaces, cercanas a la caricatura grotesca –otro rasgo de estilo de un filme que juega a la hilaridad constante–.

En "Yesterday", la vida toma un curso excitante, onírico, como sucede en casi todo el cine de Boyle. Pero sin la atmósfera de malicia y crueldad de los pillos de "Trainspotting", lo que hace más incisiva y empática la desorientación narcisista del héroe. En el curso de su 'triunfo' al usar las canciones de los Beatles, Malick verá que no solo se engaña a sí mismo, también deja de lado a aquellos que lo aman, incluyendo a sus padres y amigos.

Hay otros ángulos interesantes de la cinta. Uno es la insinuación, al inicio, con los tanteos que hace Malik al cantar por primera vez los temas de los Beatles, de que estos no necesariamente funcionarían tan bien en la época actual. En la era del reguetón, tanto las melodías de John, Paul, George y Ringo, como la historia de Malick y Ellie –ella prefiere no tener sexo si es que él no siente lo mismo que ella–, tienen algo de anacrónicas.

Entre los puntos débiles, el más notorio está en la relación de la pareja, que hace demasiadas idas y vueltas, y un desarrollo no tan consistente de Ellie. Pero a pesar de ello, esta comedia logra ser muchas cosas: un esbozo travieso y crítico de contrahistoria (¿qué hubiera pasado si…?), pero sobre todo un homenaje telúrico a la cultura británica –con la virtud de que lo hace un hijo de inmigrantes, el personaje que encarna Patel–, lo que incluye una invitación a recordar que Strawberry Field es un lugar real aunque olvidado de Liverpool, y también a imaginar una nueva vida de John Lennon (Robert Carlyle), sin duda una de las mejores secuencias del filme.

AL DETALLE

Puntaje: 3.5/5

Título: "Yesterday"

​Género: comedia, romance, fantasía.

País: Reino Unido/ Rusia / China, 2019.

Director: Danny Boyle.

Actores: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino.