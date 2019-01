Zac Efron estrenó nuevo look en Sundance: ¿Por qué cambió su imagen?

No existe mucha ciencia detrás del nuevo look de Zac Efron. El actor de 31 años no se ha teñido de rubio platinado con la finalidad de dar vida a un nuevo personaje y, mucho menos, para intentar mostrar una faceta un tanto más madura. "Para la vida, hermano", respondió el intérprete al portal "Variety" cuando se le preguntó el porqué de esta decisión.

Recordemos que desde el 2006 –año en el artista alcanzó la fama gracias a dar vida al popular jugador de básquet Troy Bolton en las películas musicales "High School Musical"– Efron ha optado por renovar su aspecto constantemente. Pasó por un flequillo al estilo Justin Bieber con el que conquisto a miles de adolescentes, también se rapó la cabeza y hasta se animó por unos 'dreads' en julio del año pasado.

Aunque un cambio de look puede ser irrelevante para muchos, el caso de Efron no para de ser una de las tendencias más comentadas en redes sociales. Algunos de sus fanáticos expresaron: "¿Podemos hablar sobre el nuevo cabello de Zac Efron? Es una bendición". "Zac Efron se parece a Guy Fieri con cabello rubio decolorado", bromeó otro.

EN LA MENTE DE UN ASESINO

El paso de Efron por el Festival de Sundance está relacionado con la promoción de su última película "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile". Cinta en la que se meterá en la piel de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos. Además del actor, el reparto del filme está conformado por otras estrellas como Lily Collins y Jim Parsons.

"Una de las cosas más fascinantes sobre Ted fue el intentar relacionarse o integrarse a otras personas. Muchos lo veían como una persona normal. No se sabe dónde la mentira empieza y termina", explicó Efron.