BTS, PTD on stage Seoul: los mejores momentos que dejó el concierto de Bangtan

BTS regresó de su periodo de vacaciones con un gran espectáculo en vivo que reunió a miles de ARMY en Corea del Sur. Su regreso a los escenarios en el concierto Permission To Dance On Stage in Seoul dejó momentos inolvidables y en esta nota te mostamos alguno de ellos.

Tras dos años y medio, las estrellas del k-pop volvieron a verse de manera presencial con sus fanáticos, esta vez el encuentro fue en el estadio Olímpico Jamsil, dónde se llevó a cabo uno de los show más esperados por el fandom. Cabe señalar, que los idols previamente dieron algunas presentaciones en Estados Unidos y finalmente pudieron reecontrarse con ARMY en Corea del Sur.

Permission To Dance On Stage le ha dado la oportunidad a la banda de retomar los conciertos, luego de que su gira anterior fuera pospuesta por la pandemia del COVID-19. Sin duda, cada show de BTS es espectacular, y hay ciertas cosas que destacar.

En ese sentido, aquí te contamos 5 momentos que se vieron en el show y que quedarán para la memoria de ARMY.

5 momentos de BTS en PTD ON STAGE SEOUL

Celebran el cumpleaños de Suga

Los miembros de BTS se unieron para cantarle en coreano el “Happy birthday” a Suga mientras él bailaba el clásico tema. El idol cumplió 29 años (30 en edad internacional) el 9 de marzo.

Jungkook y V aceleran el corazón de ARMY

Si bien durante todo el espectáculo se vivieron momentos asombrosos, uno por el que el fandom mostró una gran emoción fue el instante en que Jungkook y Taehyung se acercaron y cantaron juntos frente a una de las cámaras. Los fanáticos en el recinto no pudieron ocultar su emoción, al igual que aquelllos que los vieron desde la transmisión online.

BTS en PTD On Stage/ Foto: Twitter

Nuevos tatuajes de Jimin

Durante el concierto de BTS, ARMY pudo notar que Jimin lucia dos nuevos tatuajes. Lo que parecía una firma bajo su oído y una luna creciente en su nuca.

Nuevos Outfits

En esta nueva edición de PTD On Stage, los idols de k-pop cambiaron los atuendos mostrados en Los Ángeles y se dejaron ver con diferentes looks que se encargaron de robar suspiros de los asistentes.

Foto: Twitter Monnie⁷ HIATUS

Ballenas de ARMY y BTS

En medio de uno de lo performances, dos enormes globos en forma de ballena aparecieron flotando a los cotados de los escenarios. Esta figura es muy significativa para BTS y ARMY, el hecho de que aparecieran las dos representaría al grupo idol y la otra el fandom.

La boyband BTS regresarán al Jamsil Stadium el 12 de marzo para la segunda fecha del concierto presencial, la cual no contará con live stream, sino con proyección en cines en más de 60 países en todo el mundo, incluyendo Perú.