En tiempos como los que vivimos, un buen café recién pasado ha sido, en cierto modo, nuestro consuelo. A diario, una o dos veces, nos cobijamos en esa taza de bebida caliente (o fría, según el gusto) cargada de energía y sabor. Según refiere el especialista David Torres Bisetti, a partir de información de la Central Café y Cacao, las importaciones para su consumo nacional se habrían elevado durante la pandemia, con un incremento de sus ventas en cerca de un 55% este año. El momento es propicio, entonces, para difundir y promover con mayor fuerza el producto local: los maravillosos cafés de especialidad que se cultivan en las regiones del Perú y que hoy llegan a nuestro hogar sin dificultad. En esta guía ofrecemos cinco alternativas (entre muchas otras) para que puedan elegir, prepararlo en casa, aprender más y, sobre todo, disfrutar.

ORIGEN TOSTADORES DE CAFÉ

Gino Kanashiro y su equipo no soportaron ver todas sus cafeteras sin uso durante la cuarentena y por eso desarrollaron el Proyecto Padawan. Inspirados en los aprendices de Jedi de la saga “Star Wars”, decidieron enseñarles a sus clientes a preparar su propio café en casa. Así, quienes compran una bolsa de café en Origen, se pueden inscribir en la lista de préstamo de uno sus métodos de extracción, por una semana, y programar una videollamada con un maestro barista que les indicará cómo proceder. Ya hicieron la etapa de aeropress y ahora están con el método V60 (luego tocará prensa francesa y sifón japonés). Origen ofrece cafés de Rodríguez de Mendoza, Satipo, La Convención y San Ignacio (bolsa de 250 gramos a S/30). “Además pronto llagarán cafés de edición limitada con procesos naturales, anaeróbicos y variedades como el Geisha y Maragogype”, anuncia Kanashiro. Por el Día del Café Peruano, Origen ofrecerá la promoción 2x1 en todos los cafés de su Espresso Bar y Cafés Helados en sus tres tiendas.

Take Out: Av. Faustino Sánchez Carrión 479, Magdalena / calle Las Tiendas 295, Surquillo / Av. Bolívar 1199, Pueblo Libre.

Delivery: pedidos en www.origentostadoresdecafe.com o vía WhatsApp 94519-3693 (Magdalena), 92487-1255 (Surquillo) y 93390-9617 (Pueblo Libre)

TOSTADURÍA BISETTI

David Torres Bisetti encontró una oportunidad de cara a los días de confinamiento: explorar el arte del blend desde diferentes perfiles de tostado. Así, bajo el sello “Exploraciones”, creó “Solo para fumadores”, su producto estrella hecho en homenaje a Julio Ramón Ribeyro (bolsa de café en grano o molido, de 250 gramos, por S/25).

También hizo RATIO en versión de café en esencia, extraído en frío, en una nueva presentación (botella de 330 ml.) y a un precio más accesible (S/12). Además, el experto anuncia que ha vuelto a sus manos la variedad Geisha de Samuel Muñoz, de Mazamari (Satipo). "Sus características florales lo hacen claramente distinguible entre los cafés de especialidad de todo el mundo", explica Torres Bisetti.

Take Out: mañana, viernes 28, la barra de Tostaduría Bisetti se despide con café al paso, de 9 a.m. a 7 p.m., en Av. Pedro de Osma 116, Barranco.

Delivery: 98795-1870

Presentación especial de tres Ratio de Tostaduría Bisetti, entre los que figura el blend en homenaje a Julio Ramón Ribeyro. (Foto: Tostaduría Bisetti)

MAMA QUILLA

Gracia Briceño y Jannet Villanueva comandan desde hace cinco años esta tostaduría-cafetería con rostro de mujer, impulsando el trabajo de jóvenes tostadoras y baristas. Desde su espacio en Pachacámac ofrecen cafés de origen cuidando mucho la trazabilidad. De la finca de Elmer Mendoza, en Pichanaqui (Junín) reciben café de la variedad catimor (notas a chocolate con leche, mandarina; precio por 250 gr. a S/20); y de San Martín de Pangoa, también en Junín, llega la caturra amarilla y roja (perfil: manzana verde, durazno y toronja; a S/25) que cultiva César Bravo. El productor Alfonso Huayta Caaccro se encuentra en plena cosecha de café en Kimbiri (La Convención, Cusco), así que esperan que este lote llegue a Lima en dos semanas (precio S/30). Estén atentos a sus talleres virtuales sobre métodos de extracción de café, vía su cuenta de Facebook.

Take Out: Av. Manuel Valle 1101, Pachacámac. Atención de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

Delivery: 95026-8327

Gracia Briceño comparte su pasión por el café especial del Perú en Mama Quilla, el rincón cafetero de Pachacámac. (Foto: Mama Quilla)

NEIRA CAFÉ LAB

“Tener cafés de todo el Perú apunta a que nuestros clientes puedan identificar y reconocer la calidad del café peruano”, dice Harry Neira, sobre sus opciones de cafés. Así, del norte llegan a su barra granos de Jaén, Cajamarca, que le provee Wilder García, productor modelo de la variedad pacamara (perfil: mandarina y manzana verde), que vende incluso al Japón. Del centro, la variedad caturra que cultiva la ingeniera Marlene Romero y su familia en Villa Rica (perfil: manzana, caramelo, canela). Y del sur, es Claudio Ortiz, gerente de la Cooperativa Valle Incahuasi (Cusco), quien le provee café bourbon rojo (perfil: sandía, lima), un café de alta calidad que quedó en segundo lugar en la competencia Taza de Excelencia 2019. La bolsa de 250 gramos de café en grano o molido cuesta S/30.

Take Out: calle Enrique Palacios 1074, Miraflores. Lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m.

Delivery: 96054-5913.

El especialista en café Harryson Neira ofrece cafés de tres regiones, y eventualmente tiene granos muy especiales de edición limitada. (Foto: Neira Café Lab)

GARABATO

Mauricio Rodríguez, ganador del V Campeonato Nacional de Baristas del Perú 2017, es el creador de este emprendimiento que enlaza el mundo del café con el merchandising. “Somos una comunidad conformada por actores de la cadena de valor del café y textil, comprometidos con la educación e investigación, teniendo como objetivo el mejor desarrollo, consumo y uso sostenible y responsable de cada grano de café y cada pieza de nuestros productos hechos a mano”, detalla. Sus cafés de Cajamarca, Villa Rica y Cusco se venden en empaques de 250 gramos a S/30, pero tiene también un pack con los tres orígenes a S/80 y derivados como la cáscara de café a S/10 (bolsa de 100 gramos).

Delivery: 95722-3848 (entrega los días viernes; a partir de S/80 envío gratis a Lima metropolitana).

El barista Mauricio Rodríguez en la finca Ave Fénix de la familia Marín, ubicada por encima de los 1.650 msnm en Villa Rica - Pasco. (Foto: Garabato)

