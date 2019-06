"Aquellos años del boom": nuestra crítica al libro de Xavi Ayén

A estas alturas, escribir un libro sobre el 'boom' latinoamericano parece equivalente a llover sobre mojado. Desde el lejano "Los nuestros" (1966) de Luis Harss o la polémica "Historia personal del boom" (1972) de José Donoso, hasta los más recientes ensayos y crónicas dedicados a este decisivo movimiento literario, uno podría creer que ya todo está dicho sobre los autores que revolucionaron la novela en español y se irguieron como fascinantes tótems para los lectores y narradores de las generaciones siguientes. Es por esto que "Aquellos años del boom", el monumental trabajo de Xavi Ayén (Barcelona, 1969), resulta tan impresionante. Estamos ante una historia de la que ya sabemos mucho, pero Ayén se las arregla para que en cada página de su libro descubramos nuevos perfiles y revelaciones que amplían, sin caer en la mera y mecánica enumeración de datos, nuestro conocimiento acerca de uno de las etapas culturales más relevantes del siglo pasado en nuestro continente y nuestra lengua.

La investigación llevada a cabo por Ayén no es solo minuciosa hasta la obsesión –está respaldada por centenares de entrevistas y documentos, la mayoría de ellos inéditos o muy poco conocidos–, sino que está plasmada con una pluma ágil y una amenidad que atrapa desde el saque. Esto se debe en parte a que el libro contiene chismografía a raudales sobre los principales representantes del 'boom' –Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes–, pero también a que la indagación histórica del contexto en que el movimiento surgió está forjada con pericia y erudición. Esto convierte a algunos de los capítulos –como el dedicado a la Revolución Cubana y al Caso Padilla– en sustanciosas confrontaciones de puntos de vista, testimonios discordantes y tomas de posición que enriquecen estos episodios y les devuelven la frescura y controversia de la primera hora en que ocurrieron. Lo mismo sucede cuando se abordan los secretos del mundillo editorial de aquel entonces –que operaba en permanente lucha contra la torpe y casposa censura franquista–, encarnado en dos figuras complejas y míticas: el arbitrario Carlos Barral y la obstinada y sagaz Carmen Balcells.

Si Ayén reconstruye hasta en los últimos detalles los avatares y pulsaciones del centro visible del 'boom', no deja de ser igual de valiosa su exploración de la periferia del movimiento, conformada por escritores poco conocidos, pero no por ello menores. Es el caso del chileno Mauricio Wacquez, uno de los mejores amigos de Donoso y cautivante personaje que vivió durante años como un noble arruinado en el pueblo de Calaceite mientras escribía la extensa y notable "Epifanía de una sombra" (2000), lírica y densa novela de temática homosexual que no ha recibido todavía la atención que merece. O el de Néstor Sánchez, autor argentino que gozó de cierta atención a finales de los sesenta por sus radicales experimentaciones con el lenguaje, que hallaron su punto más alto en "El amhor, los orsinis y la muerte" (1969), y que terminó como un delirante vagabundo por ciudades de Europa y de Estados Unidos.

Ayén se apunta otro acierto: evocar la memoria de una de las poquísimas mujeres que pudieron, no sin dificultades, hacerse un pequeño espacio dentro de un movimiento hegemónicamente formado por hombres. Hablo de Albalucía Ángel, autora colombiana cuyas ficciones entusiasmaron a un lector tan severo como Julio Cortázar, quien intentó promocionarla sin mucho éxito. Su novela "Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón" (1975), hoy olvidada, es tan o más atrevida y lograda que la de muchos de sus colegas generacionales varones; este magnífico libro de Xavi Ayén podría ser un buen motivo para rescatarla. Es lo justo y necesario.