“Soy una escritora en cuarentena, con Covid-19 y con muchas ganas de producir, pero lamentablemente este virus ha hecho que mi cuerpo se ponga demasiado débil”, nos dice por teléfono la poeta Fiorella Terrazas. La entrevista estaba pactada para un día antes de estas declaraciones, pero tuvimos que cambiar la fecha porque su malestar iba en aumento.

A Terrazas, en estos momentos y mientras usted lee estas líneas, le cuesta respirar como a miles de peruanos que tienen Covid-19 y se encuentran en los fríos pasillos de hospitales esperando un balón de oxígeno o en sus húmedas casas corroídas por este invierno intenso. Y, al igual que muchos de ellos, tampoco tiene un seguro de salud ni un trabajo estable. Al día de hoy, 28 de julio, aniversario de nuestra independencia, son casi 390 mil los peruanos con coronavirus.

Terrazas tiene 30 años, una madre sobreviviente del mismo virus que la ayuda con dificultad y un padre que hace un mes falleció por este mal: “Era un hombre sano, bello y feliz”, dice Terrazas, un poco más estable. “Quiero contarlo porque es lo que nos ha ocurrido. Mi papá ha pagado EsSalud más de 20 años para que solo le den una cama para morir. Ahora que lo siento, con esta enfermedad no se puede estar sentado porque se tiene dolor en los pulmones y en toda la espalda. ¿Cómo estar en una silla de hospital por horas sin poder respirar como estuvo mi padre? Obviamente le dio un paro cardiaco a pesar de que era un hombre sano. Era amante de la literatura, él me inculcó el amor por los libros”, recuerda la poeta.

Fiorella vive en Zárate limitando con El Agustino. Nos cuenta que la Covid-19 no solo le afecta a ella y a sus seres queridos, sus vecinos se están contagiando por la aglomeración de ambulantes: “Tienen que salir a trabajar ¿de lo contrario cómo comen? Tienen que vender al menos un par de polos o mascarillas que no protegen. En esta zona hay dos centros de salud principales para atender pacientes con Covid-19, pero solo permiten ingresar a 20 o 25 personas tres días a la semana. Hay que hacer cola toda la noche. Además, son centros que están vacíos, nos dicen que no hay médicos porque se han enfermado”.

Entre los efectos por la falta de oxigenación en el cuerpo Terrazas siente que probablemente le esté afectando el corazón, así que pronto tendrá que atenderse con un cardiólogo. “Es una situación complicada sobre todo en un país donde por ser artista no te mereces un seguro. Recientemente, intenté tramitarlo en EsSalud pero los hospitales ya colapsaron”, afirma.

Venta de libros online

Para poder solventar su tratamiento Fiorella Terrazas vende sus publicaciones online. El más reciente de sus libros lleva como título un emoji que muestra el dedo medio: “No tiene sonido porque quiero romper con eso. La propuesta es igual al emoji, es un texto muy contestatario desde el punto de vista de una neurodivergente (tengo trastorno de la personalidad limítrofe y depresión severa diagnosticada). Tiene mucho de personal político y también hablo de mis amigos, de la gente que me rodea y mucho sobre la vida en internet porque lo vivo desde que era niña. Es algo que no puede despegarse de mí. Este libro lo dejé madurar un tiempo para llegar a una propuesta sólida”.

Son libros escritos desde el 2009 y publicados del 2013 al 2020, todos bajo el sello personal Mano Editorial Fantasma: “No es una editorial porque no está inscrita como tal sino una iniciativa autogestionada como lo hacía Lucho Hernández, pero en vez de regalar las libretas lo que hacía era publicar en físico y vendía los libros o muy barato o los regalaba”. Sin embargo, con esta situación la venta de sus libros la está ayudando mucho para los gastos de medicina y tratamientos. Por otro lado, sus amistades se han organizado por las redes sociales y están ofreciendo un rifa para ayudarla: “Ahora mi familia es la gente que me conoce, mis amigos y amigas”, dice Terrazas con agradecimiento a todas aquellas personas que puedan ayudar.

Libros de Fiorella Terrazas a la venta. Los títulos fueron publicados entre el 2013 y 2020.

Más información

Para comprar sus libros pueden solicitarlos por su fanpage https://www.facebook.com/fioloba

Pagos por Yape 924366067

Paypal para Donaciones: terrazasespinoza@gmail.com

Si desea colaborar:

BCP 191 35284753063

INTERBANK 0913122855749

BBVA 0011-0257-0200345027

Scotiabank 0560447047

A nombre de Fiorella Erika Terrazas Espinoza

Poemas de Fiorella Terrazas escritos durante la cuarentena

Cam Girl

A lot of chicas tristes en Instagram

