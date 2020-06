Aunque no lo parezca, la sangre, ese líquido que recorre todo el cuerpo las 24 horas del día, es también un tejido como lo es nuestra piel. Circula imparable, lleva oxígeno, reparte nutrientes y traslada a los soldados que nos defienden de aquellos intrusos que quieren atacar nuestro organismo. Nace en la médula y se impulsa con la fuerza que bombea ese motor muscular que llamamos corazón.

Alrededor del 7 % del peso de nuestro cuerpo es sangre. Esta se va regenerando constantemente; sin embargo, hasta ahora no se puede fabricar en un laboratorio. Solo está en cada uno de nosotros. Por eso, es importante la donación para salvar las vidas de quienes la necesitan. Pero ¿por qué es vital? ¿Cuál es su valor al punto de que, si la perdemos, nuestra vida corre peligro?

La cultura de la donación de sangre todavía no está extendida en el país. Cada donación permite entre 400 y 450 mililitros de sangre como máximo. Se puede perder hasta el 13 % de sangre sin perjuicio. (Foto: Renzo Salazar)

Rojos de oxígeno

Joe Avendaño, médico patólogo clínico del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja y responsable del equipo de donación voluntaria de sangre, nos refiere que su importancia radica en que transporta “todos los elementos necesarios para las funciones vitales, sobre todo, la hemoglobina que llega a todo el cuerpo”.

La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos, y el color característico de la sangre se debe precisamente a la cantidad de hemoglobina que tengamos. Mientras más se encuentre, será más intenso.

Por esta razón, las personas con anemia (escasez de glóbulos rojos) pueden verse pálidas. Además, la hemoglobina captura el oxígeno que se distribuye en los interminables paseos de la sangre y garantiza que las células reciban una cantidad adecuada de este: “Cuando se viaja a un lugar de gran altura (como la sierra peruana), se siente que falta el oxígeno; entonces, el cuerpo produce mayor cantidad de glóbulos rojos para captarlo. Por eso, las personas que viven en altura tienen un mayor nivel de hemoglobina que las personas que viven al nivel del mar”, comenta el especialista.

Plasma para regenerar

Sobre los componentes de la sangre, Miguel Vásquez, coordinador del Banco de Sangre del Instituto Nacional Materno Perinatal (antes Maternidad de Lima), explica que este líquido rojo tiene dos partes: “La parte celular, que serían los glóbulos rojos, leucocitos (glóbulos blancos) y plaquetas. Estas son las tres células más importantes. La parte líquida es el plasma. En este último material, están las proteínas, los anticoagulantes y las inmunoglobulinas, que son anticuerpos que nos van a defender contra las enfermedades”, complementa.

En el contexto del coronavirus, se vio en los medios de comunicación que personajes como la estrella de cine Tom Hanks y el tenor italiano Andrea Bocelli, ambos pacientes infectados y recuperados de COVID-19, donaron su plasma para las investigaciones. ¿Por qué es posible esta donación?

El actor Tom Hanks y el tenor Andrea Bocelli donaron su plasma después de recuperarse del coronavirus (Foto: AFP)

Sucede que nuestro sistema inmune, en toda su sabiduría, forma los anticuerpos que van a actuar a través del plasma: “En este líquido, están nuestras defensas”, afirma Vásquez. “Los pacientes recuperados formaron estos anticuerpos. Si recolecto un poco de sangre y la centrifugo, todos los elementos formes (células) irán al fondo y en los sobrenadantes (lo que queda encima) estará el plasma que contiene los anticuerpos de la persona recuperada. La idea es que, si un paciente tiene su sistema deprimido, no tendrá la capacidad de formar anticuerpos para defenderse. Sin embargo, las personas que tuvieron la enfermedad y se recuperaron sí los tienen”.

Entonces, si se traslada los anticuerpos a los pacientes enfermos con coronavirus, estos harían el mismo trabajo. Este tipo de donación no es ajeno a nuestro país. A inicios de junio, el Ministerio de Salud en Perú publicó los criterios para la donación de plasma de personas que hayan tenido COVID-19. Algunas especificaciones indican que los donantes sean, de preferencia, varones y que no cuenten con antecedentes de transfusión sanguínea.

Cultura donante

Cuando una persona dona sangre, está regalando de 400 a 450 centímetros cúbicos de vida. Según Avendaño, de una unidad de sangre se puede extraer un paquete de glóbulos rojos, un paquete de plaquetas y otro de plasma, material que salvaría la vida de tres pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja.

“Tenemos un promedio de 400 niños hospitalizados, de los cuales el 80 o 90 % vienen de provincias, no tienen familiares en Lima ni recursos. Muchas veces el instituto los apoya con alimentación y vivienda. Tenemos niños con cáncer y leucemia que pueden consumir 100 o 150 unidades de sangre y hemocomponentes. La pregunta es ¿de dónde les damos esa sangre a ellos o a los pacientes quemados que requieren trasplantes? No la tenemos. La única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria, para lo cual organizamos campañas constantemente”.

El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (Pronahebas) ha implementado carpas en los supermercados Metro (UNI, Plaza Lima Sur y Breña) y Wong (Camacho y Benavides). Atienden de 9:00 a 14:00. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

El Perú es un país sin cultura de donación; no obstante, ha demostrado su compromiso en situaciones críticas como el terremoto de Pisco de 2007 o el incendio en Villa El Salvador, cuando cientos de personas se acercaron a donar sangre para los heridos. Lo que hace falta es convertir la donación de sangre en una costumbre que es más necesaria en estos días dadas las dificultades para salir a donar.

Cuenta Vásquez que, a principios de mayo y debido a la cuarentena, llegaron a tener solo 20 unidades en stock del Banco de Sangre de la Maternidad, una situación bastante alarmante. Demostremos una vez más que somos un país solidario y acudamos a los bancos de sangre más cercanos. La donación dura en promedio media hora, poco tiempo comparado con las vidas que se pueden salvar. Es momento de usar este recurso que todos tenemos en nuestras venas y sus riquezas de la mejor manera.

Donar es fácil

A veces, mitos y temores impiden que la gente done sangre. Se cree que al hacerlo se pueden contagiar de alguna enfermedad a través de la aguja o que después de la extracción se desmayarán. Antes estaban impedidas de donar personas de la comunidad LGBT, y quienes tenían tatuajes o perforaciones. Ya no es así. Actualmente, solo existen tres requisitos fundamentales para donar: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Durante la entrevista previa a la donación, se hacen descartes basados, por ejemplo, en las conductas sexuales de riesgo o viajes recientes a la selva. Las personas tatuadas podrán donar un año después de realizado el tatuaje y quienes presenten hemoglobina baja no podrán hacerlo.

Para donar, el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja ha implementado el “Dona Móvil”, que acude a los hogares con solo llamar al 2300600. A su vez, el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (Pronahebas) ha implementado carpas en los supermercados Metro (UNI, Plaza Lima Sur y Breña) y Wong (Camacho y Benavides). Atienden de 9:00 a 14:00.

Por el Día Mundial del Donante de Sangre, el Ministerio de Salud lanzó la plataforma digital “Registro para donar sangre”, para registrar los datos, el día, la hora y el lugar en que quieran hacer su donación voluntaria, inscribiéndose al link: https://www.gob.pe/9185

Más información

Recomendaciones para donar

A las mujeres se les recomienda donar cada 4 meses al año y a los hombres, cada 3. No debe hacerse en ayunas; se debe tomar un desayuno ligero.

52 % de las transfusiones

en los países de bajos ingresos se realizan a niños menores de 5 años, según la OMS.

Análisis exhaustivo

Según el Ministerio de Salud, a cada unidad de sangre se le efectúan análisis de sífilis, hepatitis B (antígeno de superficie y core), hepatitis C, SIDA ( IV 1,2 , HTLV I-II y chagas.

Los grupos sanguíneos

Sistemas

Existen más de 30 sistemas de grupos sanguíneos. Los más importantes son ABO y Rh.

Incompatibles

La sangre de tipo A es incompatible con el tipo B porque tienen anticuerpos que generan rechazo mutuo.

Universal

El tipo O- es universal y se puede transfundir con todos los otros tipos de sangre. Sin embargo, solo puede recibir sangre de su mismo tipo. AB+ es considerado receptor universal.

