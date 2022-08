Involucrarse en la lectura es una tarea que se ha visto complicada en los últimos años. Sin embargo, tras la llegada de la pandemia y consecuente aislamiento social, los jóvenes han encontrado en los libros una alternativa para sumergirse en mundos imaginarios. Es en este contexto donde sale a resaltar ´bookstagram´, un espacio en Instagram donde las personas comparten reseñas, ideas y comentarios sobre libros. Cada uno con su estilo propio.

Para entender más sobre este fenómeno, El Comercio realizó una mesa redonda y convocó a tres de las ´bookstagrammers´ más seguidas en Perú: Laly Arce (27), Mia Villafranqui (24) y Gianella Condor (23). Ellas confiesan haber empezado a leer desde su adolescencia y, por casualidad, las tres iniciaron con el mismo libro: “Crepúsculo” (2005). Esta saga escrita por la estadounidense Stephenie Meyer logró engancharlas a través de las películas, y posteriormente llegaron a la obra impresa.

“Me acuerdo que me compré el primer libro y quedé alucinada y no sabía que un libro podía llegar a ser tan bueno. Dije ´los libros pueden ser interesantes´. Fue un gran descubrimiento a mis 12 años y de ahí empecé a leer por decisión propia”, comentó Mia.

El auge de ´bookstagram´

Compartir reseñas sobre libros ha estado presente en internet durante varios años, pero en formatos diferentes. Por ejemplo, en 2015, Laly Arce comenzó haciendo videos en YouTube una vez a la semana donde recomendaba libros que le gustaban. Pero, recién años después, la comunidad se instaló en Instagram. Esta plataforma habilitó la posibilidad de compartir ´stories´ de 24 horas y, posteriormente, los reels.

Gracias a estas opciones, Laly, Mia y Gianella se unieron al fenómeno que empezó a expandirse en pandemia. “Lo pensé muchísimo. No sabía que en Perú había tantos ´bookstagrammers´. Abrí mi cuenta y me enamoré de todo este mundo. Amo conocer a gente que lea”, puntualizó Mia. “No solo tienes la posibilidad de subir una foto, sino de compartir tu día a día, lo que estas leyendo y sintiendo al leer un libro”, añadió Laly.

La instantaneidad que proporciona Instagram es uno de los factores que ha logrado conectar al creador de contenido con el lector. Ellos logran compartir sus impresiones sobre un libro en cualquier momento del día y, al mismo tiempo, leer los comentarios de sus seguidores. “Siento que esa interacción es super valiosa, es más directa. Incluso las historias te permiten varios recursos (encuestas, música, reacciones) para interactuar. Esto hace que sea un boom porque te da varias opciones”, agrega Gianella.

Hacerte un camino dentro de ´bookstagram´ parece complicado debido a la gran cantidad de creadores que existen. Sin embargo, cada una ha logrado captar a un público. ¿La clave? Ser ellas mismas. “Somos personas distintas, decimos si nos gusta o no un libro. Somos muchas personas en ´bookstagram´ y muchos hablamos de los mismos libros; entonces, lo que nos diferencia es que somos nosotros mismos. De una u otra forma, vas descubriendo cómo llegar a ellos. Todos amamos leer, a nuestro propio estilo”, dice Mia.

Cómo disfrutar la lectura

Una de las interrogantes en este punto es ¿cómo convencer a los jóvenes para que lean? Las ´bookstagrammer´ concuerdan en que un libro debe enamorarte para que, en consecuencia, continúe tu gusto por la lectura. Para Laly Arce, los lectores deben bajar del pedestal al libro. “La gente decía que no podías hablar de forma divertida de un libro o que no puede ser para divertirte, sino para aprender. La verdad es que debes leer la historia como prefieras hacerlo”, agrega.

En tanto, Mia Villafranqui resalta que un libro no necesariamente debe cambiarte la vida o dejarte una enseñanza. “Sentir con un libro es muy especial, pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo porque no han salido de los libros convencionales. Tampoco hay que subestimar a los libros juveniles, hay muy buenas historias que han salido de Wattpad. Hay autoras que se han esforzado muchísimo para llegar al papel, lo cual es difícil. Que los adultos no piensen que los libros juveniles son malos”, aclaró.

´Bookstagram´ también ha logrado que los lectores compartan sus maneras de disfrutar la lectura. Lo que antes parecía imposible, ahora es una práctica común. Existía un estigma alrededor de no escribir sobre un libro, mucho menos resaltar o dibujar en las páginas. Sin embargo, esto ha cambiado. Gianella es una de las ´bookstagrammers´ que comparte, tanto en Instagram como en Tik Tok, la manera en la que sus libros quedan tras finalizar todos los capítulos. Se caracteriza por usar post it, resaltadores y dibujos a lápiz para marcar aquellas escenas o frases que le gustaron.

Por otro lado, gracias a la virtualidad, las ´bookstagrammers´ han descubiertos las lecturas conjuntas. Se unen en una videollamada con personas que quieran disfrutar del mismo libro y comparten sus opiniones. “He tenido lectura de hasta 100 personas y nos hemos quedado conversando sobre el libro. Con cámara o sin cámara, como se sientan más cómodos, porque el objetivo es crear un espacio seguro para los lectores”, acota Mia.

Un informe publicado por El Comercio, identificó que las ventas de libros juveniles incrementaron en casi 90% durante la pandemia. Uno de los factores sería la plataforma Wattpad, la cual permite publicar y leer gratis contenidos literarios. Para las ´bookstagrammers´ esto no es novedad.

“Hay muchos comentarios de que en Wattpad hay historias malas y que no deben ser tomadas en cuenta, pero algunos casos demuestran lo contrario. Un ejemplo es Ariana Godoy (”A través de mi ventana”), que tiene varios libros en la plataforma y una gran cantidad de lectores que no se ha ganado de la noche a la mañana. Creo que es momento de darle el valor que merece Wattpad, ha hecho soñar a mucha gente y eso es válido”, refiere Mia.

Mientras tanto, Gianella precisa que hay “miles de historias y cada uno de los autores tiene algo diferente. En Wattpad hay un estigma de que solo hay libros malos, pero no se dan cuenta que lo que está ahí es un borrador de la historia. Al salir en físico, pasa por edición para obtener el producto final. Creo que te podrías sorprender de la variedad de historias que hay en Wattpad. No es fácil crecer ahí”.

Pese a estar constantemente consumiendo libros, Gianella y Mia nunca han pensado en la posibilidad de convertirse en escritoras. Ambas coinciden en que les gusta su rol de lectoras por el momento. Por su parte, Laly Arce confesó que sí tiene presente esa opción y durante estos últimos años ha estado trabajando en algunos proyectos; pero estos no verán la luz pronto.

“Si llega la oportunidad de publicar, también va a haber bastante gente que querrá leer y juzgar el libro, ya sea de buena o mala manera. El miedo de terminar esa historia, también el cómo la presentas a los demás. En algún momento puede ser, ahora no, pero sí me gustaría en algún momento sacar algo”, confirmó.

Su rol en la FIL

La Feria Internacional del Libro de Lima 2022 también ha visto el potencial que hay para difundir la lectura a través de las redes sociales. Es así que ha seleccionado a embajadores para que, a través de sus perfiles, conecten con los lectores escondidos.

“Qué mejor que una persona que ya te suele hablar de libros, tenga la posibilidad de entrar todos los días a la feria y compartirte la experiencia; tal vez comunicarte de algunas actividades que no sabías. Es tener como aliados a estos creadores de contenido”, comenta Laly.

Las ´bookstagrammers´ han identificado que en esta FIL, a diferencia de ediciones anteriores, hay más presencia de jóvenes en busca de sus libros favoritos. Incluso resaltan que las secciones de literatura juvenil son las que suelen tener más concurrencia de público. “Yo creo que la organización vio el potencial que surgió en pandemia porque hay nuevas cuentas y nuevas formas de recomendar libros. En el grupo de embajadores hay ´bookstagrammers´ de distintos géneros (romance, fantasía, thriller). Eso es lo bonito, hay variedad”, finalizó Gianella.

No todo es literatura juvenil

Las redes sociales han permitido que el fenómeno de ´bookstagram´ se amplie a diferentes géneros literarios. Es así que, más allá del romance y ficción, hay creadores de contenido que siguen apostando por los clásicos. Un ejemplo es Gianfranco Hereña, creador de “El Buen Librero”, un espacio digital creado en 2013 para incentivar la lectura.

El también ganador a Mejor programa digital cultural de los Premios Luces 2021 es consciente de que la pandemia logró que las personas volcaran su atención en las redes sociales como alternativa para conocer sobre libros. “Encontraron una acogida diferente y de ahí que el fenómeno de transmisiones en vivo en determinado sector de la población con acceso a Internet pudiese sentir la curiosidad de ir hacia los libros”, enfatizó Hereña a este Diario.

Asimismo, recalca que el lector ahora está enfocado en el género de ciencia ficción hecha en Latinoamérica. “Ha pasado de ser un subgénero a convertirse en una tendencia que ya no es exclusiva de la industria europea o norteamericana”. Además, el terror contemporáneo también está en auge. “Este género nos ha demostrado que no todo son monstruos ni criaturas abominables, sino que los demonios internos pueden ser igual de terribles. El terror está en lo cotidiano y puede ir desde una llave de gas abierta hasta el miedo que te produce dejar a tu hijo solo en casa. En ese sentido, autoras como Mariana Enríquez, Agustina Bazterrica o Samanta Schweblin han ganado una gran lectoría a nivel regional por explotar temas de este tipo”.

Por último, Gianfranco Hereña dejó un consejo a aquellos que deseen sumergirse en este fenómeno de los ´bookstagramers´. “Sin constancia no hay lugar para el fracaso y desde el fracaso siempre se aprende algo (…) Si alguien quiere dedicarse a esto no espere a tener los mejores equipos o recursos. Que se anime a realizarlo como pueda y sobre la marcha vaya viendo qué funciona y qué no. Es parte de un proceso tan enrevesado como fascinante”, culminó.