Siempre ha contado historias. Cuando Luz Letts estudiaba en la Católica, en la época en que la Facultad de Arte se inclinaba radicalmente hacia la abstracción, tuvo muchos problemas por pintar de forma figurativa. “¿Por qué no vas a Literatura si en tus obras cuentas tantos cuentos?”, le preguntaba alguno que otro profesor o colega intransigente. Por primera vez, después de pasar por la Maestría de Escritura Creativa de esta casa de estudios, una de nuestras más importantes pintoras debuta en los predios letrados con “Piezas de noche” (Emecé). Y ese cautivador misterio que ella siempre plasmó en sus lienzos, ese instante protagonizado por mujeres sin rostro pero llenas de sentido, se despliega en un manojo de relatos tan sutiles como perturbadores .

Libro es publicado por editorial Emecé.

Al inicio, su proyecto narrativo tenía que ver con una novela armada por narraciones breves con un hilo conductor. Sin embargo, fue gracias a una investigación en el Museo del Cerebro del hospital Santo Toribio de Mogrovejo, en Barrios Altos, que descubrió el carácter de las historias que debía contar. En efecto, la ciencia cuenta ahora con resonancias magnéticas, pero antes los médicos solo tenían cerebros suspendidos en formaldehído, provenientes de pacientes que sufrieron trastornos mentales, para hacer investigaciones. Y entre esos miles de frascos turbios, la pintora empezó a tejer cuentos independientes que la llevaron a sus años de infancia, cuando vivía con sus abuelos, en caserones donde la familia se reunía para intercambiar historias, y donde podía jugar con sus hermanos corriendo en el cementerio de perros en el extremo del jardín, divertida y aterrada a la vez. Son relatos que plasman su fijación con la muerte, a la que se acerca no desde su dimensión trágica, sino desde el sobrecogimiento, la memoria y la ternura.

La pintora Luz Letts es reconocida por sus pinturas pobladas de mujeres inquietantes. (FOTO: El Comercio)

Con Patricia Highsmith como autora de referencia, hay una furia doméstica que recorre los cuentos de “Piezas de noche”. “Son las cosas que una ve todos los días. Basta abrir los ojos un poquito, prestar atención a ti misma o a la persona que trabaja contigo. Es tan agresiva la vida de los peruanos que solemos tomar distancia de lo que nos pasa. Ves violencia en todas partes; la televisión nos la muestra de la forma más dura y cruda. Sin embargo, la verdadera violencia no se dice. Es la que ocurre en el interior de las casas, la que se sospecha, pero se evita mirar. Y eso se da en lo cotidiano. Desde mi pequeña vida limeña he intentado prestar atención a lo que me rodeaba desde que era chiquita hasta ahora”, explica.

El dato La presentación de “Piezas de noche” de Luz Letts en la Feria del Libro de Lima está programada para el viernes 5 de agosto, a las 5 p.m. en el auditorio Laura Riesco. Organiza el Grupo Planeta