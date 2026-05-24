Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Augusto Tamayo suma "Lince" a su colección sobre los distritos de Lima, como "San Isidro", "San Miguel" y "Barranco".
Augusto Tamayo suma "Lince" a su colección sobre los distritos de Lima, como "San Isidro", "San Miguel" y "Barranco".
/ El Comercio/ ARGOS
Por Alfonso Rivadeneyra García

Es su lugar de nacimiento. No creció allí, pero ha formado parte de toda su vida. Augusto Tamayo –cineasta y escritor– acaba de publicar “Lince: centro y corazón de la ciudad”, libro de gran formato donde habla de los orígenes de este sitio clave para entender la Lima moderna. De haciendas a urbanización, y después a distrito, esta edición propia repasa la historia linceña y por qué su territorio se ha constituido en algo único.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: