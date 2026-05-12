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Resumen

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Elisa Tokeshi, escritora: "Si hay algo que he hecho en esta novela es graficar realmente lo horrible que es tener todos estos problemas, [como el TLP]".
Elisa Tokeshi, escritora: "Si hay algo que he hecho en esta novela es graficar realmente lo horrible que es tener todos estos problemas, [como el TLP]".
/ Mario Zapata N.
Por Alfonso Rivadeneyra García

Empecé a escribir esta novela el fin de semana que dejé el alcohol y las drogas”. Elisa Tokeshi (Lima, 1998) habla por Zoom. De fondo está la habitación que sus seguidores en redes conocen como propia. Está el armario de madera, la pared con docenas de fotos, testigos de los videos donde canta y habla de su vida. Su primer libro tiene esta naturaleza confesional sin ser autobiográfico.

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Entrevista