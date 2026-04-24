Autoridades de Perú y Argentina, representantes diplomáticos, directivos de la Fundación El Libro y destacadas personalidades del ámbito cultural se dieron cita a la ceremonia oficial donde se anunció a Perú como el primer país invitado de honor en la historia del evento.
Asimismo, se presentó a la delegación peruana conformada por 60 representantes nacionales, quienes participarán en diversas actividades programadas tanto en el Auditorio del Pabellón Perú como en otras salas de la feria y espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires.
El pabellón de Perú, bajo el lema “Caminos que nos unen”, se inspira en el Qhapaq Ñan como símbolo de integración e intercambio cultural. Este espacio contará con una librería exclusiva y zonas de exposición.
La propuesta editorial reúne más de 770 títulos y 4300 ejemplares de más de 130 editoriales y fondos editoriales peruanos. Con obras de narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, cómic y publicaciones en lenguas originarias, el país se hace presente.
Perú contempla más de 150 actividades culturales, entre ella, destacan homenajes a la poeta Blanca Varela, al escritor Alfredo Bryce Echenique y al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Además, habrá espectáculos de artes escénicas con el Ballet Folclórico Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional; así como ciclos de cine, teatro familiar y charlas magistrales.
El pabellón también incorporará áreas dedicadas a la gastronomía, la promoción turística y la literatura infantil, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una experiencia integral de la diversidad cultural del país.
El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) entregó este jueves el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius' a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes