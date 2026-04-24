Bajo el lema “Caminos que nos unen”, Perú inauguró su pabellón como país invitado de honor en la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, que se realiza del 23 de abril al 11 de mayo. Esta es la primera vez en medio siglo que se otorga esta categoría a un país.

Autoridades de Perú y Argentina, representantes diplomáticos, directivos de la Fundación El Libro y destacadas personalidades del ámbito cultural se dieron cita a la ceremonia oficial donde se anunció a Perú como el primer país invitado de honor en la historia del evento.

Asimismo, se presentó a la delegación peruana conformada por 60 representantes nacionales, quienes participarán en diversas actividades programadas tanto en el Auditorio del Pabellón Perú como en otras salas de la feria y espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires.

Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)

El pabellón de Perú, bajo el lema “Caminos que nos unen”, se inspira en el Qhapaq Ñan como símbolo de integración e intercambio cultural. Este espacio contará con una librería exclusiva y zonas de exposición.

Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)

La propuesta editorial reúne más de 770 títulos y 4300 ejemplares de más de 130 editoriales y fondos editoriales peruanos. Con obras de narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, cómic y publicaciones en lenguas originarias, el país se hace presente.

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Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)

Programación cultural

Perú contempla más de 150 actividades culturales, entre ella, destacan homenajes a la poeta Blanca Varela, al escritor Alfredo Bryce Echenique y al Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Además, habrá espectáculos de artes escénicas con el Ballet Folclórico Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional; así como ciclos de cine, teatro familiar y charlas magistrales.

Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)

El pabellón también incorporará áreas dedicadas a la gastronomía, la promoción turística y la literatura infantil, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una experiencia integral de la diversidad cultural del país.