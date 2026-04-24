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Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)
Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Bajo el lema “Caminos que nos unen”, Perú inauguró su pabellón como país invitado de honor en la edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, que se realiza del 23 de abril al 11 de mayo. Esta es la primera vez en medio siglo que se otorga esta categoría a un país.

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