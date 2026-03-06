Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Feria Internacional del Libro de Lima celebrará su 30° aniversario trasladándose al Centro de Exposiciones Jockey, un recinto que permitirá ampliar los espacios para editoriales, auditorios y actividades culturales. | Foto: Difusión
La Feria Internacional del Libro de Lima celebrará su 30° aniversario trasladándose al Centro de Exposiciones Jockey, un recinto que permitirá ampliar los espacios para editoriales, auditorios y actividades culturales. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Feria Internacional del Libro de Lima llega a su aniversario número treinta con un cambio que marca un punto de inflexión en su historia. La Cámara Peruana del Libro anunció que la edición 2026 se trasladará al Centro de Exposiciones Jockey, una sede que permitirá ampliar el espacio, mejorar la circulación del público y ofrecer una experiencia más cómoda para los visitantes.

VIDEO RECOMENDADO

"Stranger Things" - los libros disponibles en la FIL Lima 2019. Video: El Comercio.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.