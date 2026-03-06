La Feria Internacional del Libro de Lima llega a su aniversario número treinta con un cambio que marca un punto de inflexión en su historia. La Cámara Peruana del Libro anunció que la edición 2026 se trasladará al Centro de Exposiciones Jockey, una sede que permitirá ampliar el espacio, mejorar la circulación del público y ofrecer una experiencia más cómoda para los visitantes.

El evento cultural más concurrido del país ha atravesado un proceso de crecimiento sostenido desde su fundación. Lo que comenzó como un esfuerzo por acercar los libros a la ciudadanía hoy convoca a cientos de miles de asistentes cada año. La última edición superó el medio millón de visitantes, una cifra que evidencia la consolidación de la feria como una de las principales plataformas culturales del Perú.

Organizada por la Cámara Peruana del Libro, la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Lima tendrá como País Invitado de Honor a Ecuador y abrirá sus puertas el 22 de julio.(Foto: Britanie Arroyo)

El cambio de sede responde a la necesidad de adaptar el evento a su propia expansión. El nuevo recinto permitirá organizar mejor las zonas de exhibición, auditorios y áreas recreativas. Su diseño, basado en una distribución tipo damero, facilitará recorridos más fluidos y reducirá las aglomeraciones que solían presentarse en ediciones anteriores.

“Cumplimos 30 años de incentivar el hábito de la lectura y de ser el punto de encuentro cultural y de entretenimiento por excelencia de las familias peruanas. Hoy vivimos una etapa de madurez institucional; por ello, dar este salto hacia el Centro de Exposiciones Jockey es la evolución natural de una feria que ha crecido junto a sus lectores y que ahora exige un escenario a la altura de su trascendencia regional”, señaló Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro.

Además de ofrecer espacios cerrados que resguardan al público del invierno limeño, el complejo cuenta con accesos más amplios y rutas de ingreso estratégicas. La organización considera que esta infraestructura permitirá atraer a visitantes de distintos puntos de la ciudad y hacer más accesible la experiencia de la feria para familias, estudiantes y lectores habituales.

La edición 2026 abrirá sus puertas el 22 de julio y tendrá a Ecuador como País Invitado de Honor. Con esta participación internacional y una programación que incluirá autores, actividades culturales y descuentos editoriales, la feria busca mantener su esencia mientras proyecta una nueva etapa de crecimiento dentro del circuito literario latinoamericano.