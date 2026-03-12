Resumen

El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, formalizó el reconocimiento a la figura del escritor, quien falleció este martes a los 87 años | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso de la República inició su sesión ordinaria de este jueves con un homenaje a la memoria del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, quien falleció el pasado martes a los 87 años en Lima, guardando un minuto de silencio.

