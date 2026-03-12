El Pleno del Congreso de la República inició su sesión ordinaria de este jueves con un homenaje a la memoria del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, quien falleció el pasado martes a los 87 años en Lima, guardando un minuto de silencio.

Al inicio de la jornada legislativa, que combinó la asistencia presencial con la participación virtual, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, formalizó el reconocimiento a la figura del escritor.

“La Mesa Directiva lamenta el sensible fallecimiento del señor Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano y uno de los más grandes referentes de la literatura latinoamericana contemporánea. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a todos sus lectores por esta irreparable pérdida” , manifestó Rospigliosi.

Los restos de Alfredo Bryce Echenique fueron cremados | (Foto: Andina)

Por su parte, la legisladora Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura, se sumó a las muestras de respeto destacando el vínculo del autor con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde Bryce se formó y donde también fueron velados sus restos de forma privada.

“Como sanmarquina y admiradora de la obra de Bryce Echenique, por supuesto que sentimos gran dolor. Es un gran escritor; él dijo unas palabras muy importantes: que cuando entró a San Marcos entendió al país. Todo nuestro homenaje para él”, señaló Paredes durante su intervención ante el hemiciclo.

El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) entregó este jueves el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius' a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Tras el fallecimiento del autor de "La vida exagerada de Martín Romaña", sus restos fueron cremados y, según su voluntad, sus cenizas serían esparcidas en el mar de La Punta, en el Callao, lugar relacionado con su infancia y últimos años de vida.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Bryce Echenique se destacó por su estilo único, basado en el humor y la nostalgia, y ocupó un lugar destacado en las letras peruanas, junto a Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: