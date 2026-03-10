El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las personalidades más importantes de la literatura nacional, falleció este martes 10 de marzo en su residencia de Lima a los 87 años.

La noticia, confirmada por la Casa de la Literatura Peruana y fuentes cercanas al autor, marca el fin de una era para la literatura peruana, que en menos de un año ha perdido a sus dos máximos referentes tras la muerte de Mario Vargas Llosa en abril de 2025.

Con su fallecimiento, se despide a uno de los integrantes de la influyente tríada de la narrativa peruana de la segunda mitad del siglo XX, compartida con el Nobel Mario Vargas Llosa y el cuentista Julio Ramón Ribeyro | Foto: EFE/Paolo Aguilar

Así apareció una entrevista que el autor dio a la agencia AFP, donde hablaba de su infancia y de cómo allí desarrolló su talento literario, que lo llevó a publicar novelas como "Un mundo para Julius", "No me esperen en abril" y otras.

“Yo era un cuentacuentero; a mí en el colegio mis compañeros me esperaban para que les contara un cuento, lo contaba con mucha gracia y mucha ironía, y me hice famoso en el colegio”, relató el escritor en 2009.

Alfredo Bryce Echenique en sesión fotográfica para El Comercio, a sus 85 años. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Esta habilidad para ‘provocar carcajadas sinceras’, como señaló el crítico Mirko Lauer, se convirtió en el sello distintivo de una prosa que diseccionaba con ironía y ternura a la oligarquía limeña, según destaca AFP.

Tras retirarse de la literatura en 2021 con "Permiso para retirarse", Bryce se alejó del público. De acuerdo con el periodista Daniel Titinger, que preparaba una biografía del autor, pasó sus últimos años dedicado a sus pasiones fuera de la literatura.

“No quería escribir, se había retirado por completo y pasaba los días viendo películas en casa, sobre todo las de Orson Welles, que le fascinaban”, recordó Titinger al mismo medio, lamentando no haber podido entregarle el manuscrito final de su biografía antes de su muerte.

El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) entregó este jueves el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius' a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Aunque se desplazaba en silla de ruedas y tenía problemas de salud, el autor mantenía una rutina social estricta. Un día lo dedicaba a los amigos de la infancia, otro a colegas escritores y reservaba tiempo para las viudas de sus amigos fallecidos, según la agencia.

El cuerpo de Alfredo Bryce Echenique es velado en la Casona de San Marcos, su alma mater, donde lectores y amigos los despiden.

*Con información de AFP