Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alfredo Bryce Echenique. (Foto: EFE)
Alfredo Bryce Echenique. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las personalidades más importantes de la literatura nacional, falleció este martes 10 de marzo en su residencia de Lima a los 87 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.