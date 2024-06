Fietta Jarque

Periodista y escritora

Queridísimo padre: hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo… Si resumes lo que piensas de mí, el resultado es que no me echas en cara nada propiamente inmoral o malo, pero sí frialdad, rareza, ingratitud. Y es que acercarme a ti, a los millones que te componen, me repele y me identifica por igual. Tierra del esperpento, lo absurdo y lo grotesco, asumimos todo con un inagotable humor que permite sobrellevar lo inaceptable. Ríete de ti mismo, padre-patria. Siento horror, un raro amor, lejano, interior. Nunca dejarás de asombrarme, indignarme ni apagar mis esperanzas.