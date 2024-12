Raúl García Bobbio, un prometedor escritor peruano, ha lanzado su primera novela de ficción, titulada “Ishtar”. Este relato no solo es un testimonio de su trabajo como narrador, sino también una exploración de la fascinación por las culturas y mitologías antiguas que ha alimentado su vida desde la infancia.

Desde pequeño, García Bobbio se sintió cautivado por las historias de dioses, héroes y civilizaciones que ofrecían perspectivas tan diferentes sobre el mundo. Influenciado por su amor por el arte, la música y los videojuegos como Age of Empires y Age of Mythology, su curiosidad lo llevó a investigar no solo textos históricos, sino también las expresiones artísticas que esas culturas han legado a la humanidad.

“Creo que en esa diversidad cultural está el alma de la humanidad. Explorar estas culturas es una forma de conectar con algo más grande”, reflexiona sobre su inspiración.

“Ishtar” surge de una pregunta profunda: ¿qué pasaría si la persona que buscamos para sentirnos vivos fuera una creación nuestra? A partir de este concepto, García Bobbio se adentró en la investigación de la Tulpa, una figura mística de la espiritualidad europea. Aunque inicialmente pensó en crear una obra de teatro musicalizada, los desafíos de producción lo llevaron a dar vida a “Ishtar” como novela.

A través de “Ishtar”, García Bobbio busca transmitir un mensaje claro y esperanzador: “No importa lo que pase, nunca dejes de soñar”. La vida puede estar llena de altibajos, pero el acto de soñar es lo que nos mantiene vivos como seres humanos.

“Tengo un millón de historias en la cabeza, así que espero poder seguir creando y narrando en el futuro”, concluye Bobbio. “Ishtar” ya está disponible en librerías y plataformas digitales, y los primeros ecos de la banda sonora serán lanzados muy pronto.

'Nabito' y su deseo de volver a trabajar