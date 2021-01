Como escritor que es, Pedro Félix Novoa compara su situación con un relato kafkiano: “Salir del hospital Rebagliati, fue como ‘El Proceso’ en versión médica peruana”. Del supuestamente más importante centro médico público, Novoa salió desahuciado por los médicos, debido a un avanzado cáncer de colon. Sin embargo, él considera que todavía tiene un margen para seguir luchando por su recuperación.

“Yo sé que mi situación es muy difícil –cuenta el autor de 46 años–. Hay un 90% de posibilidades de que no pase con el tratamiento que me hagan, pero hay un 10% que sí y quiero pelearla. Yo no estoy como para que me den como desahuciado. Estoy cognitivamente lúcido, no estoy deprimido. Y eso es importante para enfrentar un cáncer. Estoy preparado para lucharla. Yo lo siento así”.

Gracias a la mediación de una amiga, Novoa será trasladado este lunes 4 al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). No sabe si la cobertura que le darán será del 100%, pero la noticia le da un impulso importante para la lucha por su vida.

“Ya me habían dicho que no podían operarme el tumor que tengo porque es muy grande. Si me operan ahora mismo, me matan. Pero en el INEN han decidido que me van a hacer quimioterapia de todas maneras. Ellos sí quieren arriesgarse a hacerlo para tratar de reducir todo lo posible el tumor, y según eso poder pasar a una siguiente etapa”, explica el escritor y docente.

Pedro Félix Novoa ha recibido numerosos reconocimientos literarios, entre ellos el premio Mario Vargas Llosa. En el 2018 obtuvo el Premio Luces por su novela "La sinfonía de la destrucción". (Alessandro Currarino)

APOYO URGENTE

Novoa es autor de libros como “Maestra vida”, “Tu mitad animal” o “La sinfonía de la destrucción”, y además ha sido ganador de diversos reconocimientos literarios, como el premio Mario Vargas Llosa. Desde octubre, él estuvo internado en el hospital Rebagliati, pero el pasado 31 de diciembre fue derivado a su domicilio porque, supuestamente, ya no había nada más que hacer por su salud.

En su casa en Puente Piedra, sin embargo, él ha persistido en su voluntad por recuperarse. Su buen estado mental se ha traducido también en una leve mejoría física en estos últimos días. Pero el tratamiento contra el cáncer que lo afecta es urgente, entre otras cosas porque aún no puede alimentarse por vía oral, sino a través de una sonda.

“Mi poder mental está al tope, yo estoy totalmente enchufado. Lamentablemente en el Rebagliati me negaron esa posibilidad de pelear. ‘No compites’, me dijeron, a pesar de que ellos saben muy bien que muchos casos de desahuciados no han sido tales. ¿Por qué no me dan la oportunidad aún?”, relata Novoa.

Desde que hizo pública su denuncia, Novoa ha recibido ayudas desinteresadas. Por ejemplo, de la Universidad San Marcos –casa de estudios donde laboró como profesor–, que le ha ofrecido una ambulancia para su traslado a Neoplásicas de este lunes. Del Ministerio de Cultura, sin embargo, dice que aún no ha recibido mayor apoyo.

“Yo he podido hablar con el ministro Alejandro Neyra, que es una gran persona, y él se ha comprometido a interceder para que, por lo menos, el Rebagliati no ponga trabas en el traslado de los diagnósticos”, comenta Novoa. “Pero sí esperaría una ayuda más significativa. Si no es posible una pensión, por lo menos un fondo de humanidad por única vez, o mediante la compra de los medicamentos que seguramente me van a pedir”.

AYUDA PARA PEDRO NOVOA

Para comunicarse con Pedro Félix Novoa, su teléfono es el 996-445-451. El de su esposa, Rosalinn Cancino, es el 968-466-354.

El número de cuenta para cualquier ayuda es 19125953812070 (BCP).