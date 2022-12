Muy tímida al principio, Joana agarra confianza luego de un par de preguntas de El Comercio y habla con cariño sobre el oficio que la ha tenido ocupada los últimos años. La joven mallorquina se sumergió en Wattpad con tan solo 11 años para escribir cuentos cortos. Tuvieron que pasar dos años para que Joana se animara a escribir un libro. “Irresistible propuesta” fue el título de esa primera historia que ya no se encuentra disponible.

Un tiempo después llegaría la idea para “Antes de diciembre”, el primer libro de la saga “Meses a tu lado”. Joana Marcús estaba acostumbrada a la típica historia adolescente del chico malo y la chica buena. Y no puede negar que le encantaba. Aunque, ella quería darle un giro diferente. Y así surgió la novela de romance adolescente donde los protagonistas, la estudiante de Filología Jenna Brown y el alumno de Comunicación audiovisual Jack Ross, se conocerán en las circunstancias menos esperadas. Pero, según la propia autora, establecerán una relación donde ella aprenderá a encontrarse a sí misma y él conocerá lo que es querer a alguien más.

“Como no encontré nada similar para leer, dije ‘me apetece escribirlo yo, a ver qué sale, a ver si alguien me lee’. Tampoco iba con muchas esperanzas. Entonces, cogí todos los elementos de chico malo y los puse ´en jaque´”, dijo la autora. Una respuesta que, valga decirlo, es muy similar a la que otras creadoras de la plataforma han dicho a este diario en repetidas entrevistas, que empezaron a escribir para “crear historias que no se han publicado”. Ante la interrogante, la mallorquina quedó ´en jaque´ y aseguró que todo depende de que cada autor quiera realmente mostrarse al mundo y, por tanto, no dejar que una posible buena historia se pierda.

“Al final (la decisión de empezar a escribir) es lo que nos inspira. No siempre escribes cosas que te gustaría leer, pero lo estás haciendo. Creo que es muy interesante tener la opción de, si no lo encuentro, poder escribirlo. (…) A mí, por ejemplo, me funciona mucho la inspiración del momento. Primero establezco a los personajes que quiero y voy creando el mundo alrededor de ellos. Muchas veces son vivencias personales que quieres expresar, simplemente quieres contarle algo al mundo”, recalcó.

Ser tu propia editora

Las escritoras de Wattpad, además de idear los “plot twists” (giros de trama) de sus historias, releen los manuscritos en busca de errores de continuidad u ortografía. Este proceso, para Joana Marcús, fue muy llevadero.

La joven española considera que en Wattpad no estuvo sola, porque siempre recibía ´feedback´ (retroalimentación) por parte de sus miles de lectores. “Es como tener cientos de editores a la vez que te están diciendo su opinión. Eso es precisamente lo que hace que te sientas muy acompañada en el proceso de escribir y que luego, cuando trabajas con un editor profesional, estás más abierta a las recomendaciones o críticas”, recalcó.

Asimismo, enfatizó que, en cuestiones más formales como la gramática, lo esencial es leer a otros autores. “Cuando lees es cuando más aprendes a escribir. Creo que no hay mayor maestro que otro libro porque te enseña a dónde poner los puntos, dónde poner las frases y las separaciones de párrafo. Todas estas cosas que parecen una tontería y que, al final, marcan la calidad de tu historia más allá de la trama, la calidad visual que le estás presentando a tu lector”, reconoció.

Joana Marcús empezó a escribir cuentos cortos a los 11 años; pero su primera historia fue "Irresistible Propuesta" a los 13 años, aunque este libro ya no se encuentra disponible en Wattpad. (Foto: Difusión)

Al pasar a la editorial Penguin Random House, a cargo de la publicación de “Después de diciembre, Joana Marcús tuvo a dos editoras como parte de su equipo. El trabajo empezó a finales de 2020 y todo tuvo que hacerse de manera remota debido a la pandemia. “Nos entendemos perfectamente con mis editoras y, lo más importante, es que entienden perfectamente mis libros, los personajes, lo que quiero transmitir y siempre pueden darle el toque para que una escena sea perfecta. Fue química inmediata de entendernos perfectamente entre nosotras”, aclaró.

Por último, Joana Marcús dio su opinión sobre ser estigmatizada por ser una escritora de Wattpad, debido al prejuicio que existe alrededor de la plataforma y la creencia de que los libros publicados ahí son malos. “Creo que por simplemente ser una chica joven que escribe para personas jóvenes ya tienes muchísimos prejuicios (sobre ti) y hay muchísima gente que considera que lo escribes no es literatura. Pero, también hay muchísima más gente que consideran que lo que estás haciendo es bueno y que vale la pena, así que lo importante es centrarse en eso”, finalizó.