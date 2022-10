“No importa cuánto lo niegues, los errores siempre se repiten, Leah. Y yo soy ese error que no puedes dejar de cometer”.

La anterior frase, posiblemente, sea una de las más repetidas en el denominado mundo de ´Bookstagram´ o ´Booktok´, subcomunidades en redes sociales donde se comentan libros. Proviene de “Irresistible error”, novela de la mexicana Melissa Ibarra, alias Kayurka Rhea, que el último fin de semana tuvo un encuentro con sus lectores en Perú. Una forma de retribuir la fama que ha logrado y que se traduce en más de 48 millones de lecturas de su libro en Wattpad.

La escritora nacida en Culiacán (México) descubrió la plataforma de lectura gratuita en 2015, cuando tenía 16 años y seguía en el colegio. Antes de ello, Melissa solía escribía a mano todas sus historias en una libreta de los Jonas Brothers que aún conserva. La primera idea que se vino a su mente fue la trama para “Crónicas de una prostituta”, pero al poco tiempo se alejó de Wattpad y retorna recién en 2019 con “Irresistible error”.

“Lo que yo escribí en 2019 era muy poquito, era menos de la mitad de ´Irresistible error´, porque no tenía tiempo. Estudiaba, trabajaba, tenía novio, amigos; entonces, no me daba la vida. Cuando empezó la pandemia y todos nos recluimos, no había nada más que hacer. Entonces lo terminé rapidísimo y cuando menos lo pensé, de 50 mil lecturas, ya éramos 200 mil en un día”, dice durante una conversación con El Comercio que se llevó a cabo en la mañana del último sábado en un hotel en Miraflores, momentos previos a su salida para sus actividades relacionadas al Kokoro Book Fest.

Pero, pese a lo que muchos creerían, la historia de Leah McCartney y Alexander Colbourn en “Irresistible error” surgió durante un día normal de oficina. “Estaba yo muy a gusto en mi trabajo contando moscas y de la nada tomo un café, me recuerdo ese café perfectamente, y digo ´estaría padre escribir un ´enemies to lovers´, que tenga mucha tensión, donde las familias se odien. Tipo Romeo y Julieta, pero contemporáneo. Era un libro que no había encontrado; entonces, escribí lo que quería leer en un libro”, recalcó la autora.

La pandemia le brindó el tiempo necesario a Melissa Ibarra para culminar con la historia de "Irresistible error". (Foto: Cosmo Editorial)

Y, si hay algo de “Irresistible error” que en definitiva ha enamorado a las lectoras, ese sería el protagonista. ¿Qué es lo más interesante de este personaje? Para la propia Melissa Ibarra es complicado dar una respuesta.

“No tengo idea (por qué Alexander es tan querido). Es una duda que ni yo puedo resolver. Yo sólo escribí al hombre que a mí me gustaría conocer. Y el hombre que con el que estoy de alguna manera. Por eso Alexander es así, o sea, es un personaje real. Obviamente la friega, hace cosas buenas y malas, pero es parte de su matiz. Todos tenemos matices, eso me gusta” asegura con una sonrisa, probablemente al recordar el cariño que siente por el personaje.

En tanto, Leah McCartney tiene varias características propias de la autora. “Es un personaje que le gusta siempre dominar, yo soy así. A mí me costaba mucho ceder el control de situaciones de mi vida, de decisiones. Entonces, pude ver mi proceso a través de Leah de cómo empezaba a relajarme un poco más y dejo que las cosas fluyan”.

Frente a todo el éxito que viene cosechando “Irresistible error” es cuando nos damos cuenta el rol fundamental que han cumplido redes sociales como Tik Tok e Instagram para la difusión de las historias. “(Las redes sociales son) el mayor impulsor en este proyecto, en este sueño, porque antes era muy difícil conseguir lectores y ahora, con esta herramienta, es más sencillo. Estamos más pendientes, de hecho, buscamos recomendaciones en TikTok todo el tiempo y eso fue lo que me ayudó”, asegura Ibarra.

Y es aún más curioso porque Melissa no fue la que inició creando sus propios videos para difundir la historia, sino que fueron los lectores –que quedaron enamorados de la historia- y decidieron compartir orgánicamente a “Irresistible error” por internet. “Primero era gente que opinaba de mis libros, yo no empecé a hacer mis propios videos hasta 2021. Ahí dije ´bueno, voy a hacer mi cuenta de Tik Tok, nueva faceta desbloqueada´”, precisó. “Yo siempre soñé con que me hicieran un Tik Tok como Ariana Godoy o como Alex Mirez. Yo decía ´nunca me van a hacer un Tik Tok´ y ahora veo que hay un millón de videos”, agrega.

Por último, en relación a su presentación en el Kokoro Book Fest, Melissa Ibarra confiesa que se le aceleró el corazón por el reencuentro con sus lectores peruanos. Porque un dato interesante es que su primera firma de libros de toda la vida fue justamente en Lima, a mediados de este 2022. En aquella ocasión, la mexicana logró convocar a más de 200 personas solo para conocerla. Eso, de alguna manera, le dejó a Perú en el corazón.

“Yo estaba súper emocionada (de regresar), me dieron hasta ganas de llorar de la felicidad, porque digo ´qué fidelidad y amor tengo de mis lectores´. (…) En las firmas tengo como 30 segundos por persona, pero en ese tiempo yo quiero que sepan que sí los aprecio, que los quiero, que me encanta tenerlos ahí. Y los abrazo con muchas ganas porque todo lo que soy es por ellos, o sea, sin ellos no soy nada”, finalizó.