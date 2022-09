“Yo no creía que hubiera personas que quisieran leer mis libros”, dice Gleen Black, la escritora que acumula millones de lecturas en sus obras que se encuentran disponibles digitalmente. Ahora, la autora nacida en República Dominicana, regresó a Perú para presentar “Raze”, otro de sus libros de que acaba de ser publicado en papel. Para ella, esto significa un logro más en su carrera dentro de la literatura, el cual inició oficialmente en 2020.

Gleen Black realmente empezó a escribir sus propias historias desde hace alrededor de 10 años; sin embargo, decidió no presentar a sus personajes al mundo por temor a los comentarios que podría recibir al dedicarse al género de ´dark romance´. En diálogo con El Comercio, la autora confesó que “es bonito ver la recepción que tuvieron mis historias entre los lectores. Era mi momento de soñar con otros mundos”.

Gracias al impulso de una gran amiga, Gleen decidió finalmente autopublicar su libro “El Capo” a través de Amazon. En ese momento inició una compleja travesía, que incluyó la suspensión de su cuenta en dicha plataforma ante la denuncia de algunos usuarios. Ahora, dos años después, la dominicana llegó a Lima para presentar la edición impresa de “Raze”, el primer libro que escribió.

—Gleen, ¿por qué decidiste autopublicar tu libro “El Capo” en Amazon? ¿qué había de Wattpad? ¿sentías que una editorial no apoyaría el proyecto?

La idea de publicarlo en Amazon era tener mi libro físico para mí porque en ese momento tenía la oportunidad de hacerlo. En cambio, en Wattpad solo se iba a quedar digital. Yo quería decir “¡este es mi libro!” y tenerlo en físico. Esa era la primera meta. Ni siquiera iba a dejarlo para que otras personas la leyeran, solamente era para mí. Pero se empezó a difundir, había reseñas, chicas que lo leían y se entusiasmaban. Entonces, decidí dejarlo. La idea inicial era solo tenerlo en físico para mí.

—Claro, pero me comentas que posteriormente pasó a la plataforma de lectura Wattpad, ¿cómo fue la recepción por parte de los lectores?

Muy, muy buena. En poco tiempo ya estaba alcanzando el millón de lecturas. Estaba como *”Historia pagada”, pero igualmente fue muy bien recibida desde el inicio. El primero que publiqué en Wattpad también fue “El Capo”. Para mí era una locura. Yo no creía que tuviera apoyo por el género que escribo que es romance oscuro. No creí que hubiera personas que quisieran leer, pero sí se dio, y, gracias a Dios, aquí estamos.

—¿Cuándo supiste que querías continuar como escritora? ¿recuerdas ese momento donde dijiste “quiero dedicarme a esto”?

De hecho, tengo 10 años escribiendo. Pero, mostrarme al público recién sucedió en 2020. Antes lo tenía para mí sola. Escribía para mí, no me atrevía a publicar (…) Mi amiga Marisol Morán, a quien considero mi hermana, fue quien me impulsó a dar el paso de publicar mis historias. Me insistía mucho, me decía “deja que más personas lean tus libros”. Y fue el apoyo para hacerlo. Ella fue el impulso principal, incluso buscó los contactos para editar, para hacer la portada. Se movió más que todos.

—¿Por qué elegiste el ´dark romance´ como el género que te definiría como autora?

Me gusta bastante el tema de la psicología de los personajes, más que todo desde el lado masculino. Me gusta analizar cómo una persona mala, que comete actos malos, tiene la capacidad de enamorarse, de cambiar, de evolucionar y de ser una mejor persona en su propio mundo. Eso es lo que me causaba curiosidad.

La autora dominicana escribe desde hace 10 años; pero fue hasta el 2020 que se animó a publicar sus obras. (Foto: Jorge Cerdán para El Comercio) / JORGE CERDAN

—¿Tienes un referente en el ´dark romance´?

Sí, y mi referente sorprende porque muchas personas lo consideran un autor clásico y es Edgar Allan Poe, el pionero del ´dark romance´. La gente no sabe eso. Él es mi referente.

—Pero el tema de la psicología de personajes es complejo de plasmar en un libro si realmente no tienes los conocimientos necesarios, ¿cómo asumiste este reto?

Tengo compañeras y amigas especialistas en este tema y analizamos a los personajes. Es una evolución tremenda. Se necesita mucha investigación, sobre todo para no meter la pata (risas). Como mis libros están conectados, la investigación que realizo es más profunda para no equivocarme (y confundir a los lectores).

—El ´gleenverso´ está lleno de mafia y pasión, ¿cómo es que ideaste todos estos libros? ¿con cual iniciaste?

Partí de “Raze”. A pesar de que es el quinto libro que publico con una editorial, es el primero que escribí. Le tenía un cariño especial y no quería mostrarlo al público. Sentía que no iba a ser comprendido porque su temperamento y la fuerza que él tiene es diferente a los otros personajes. Decía “lo voy a proteger”, pero fue mi primer libro. Cuando se me dio la oportunidad de ir a Amazon, decidí publicar “El Capo” porque el tema de la mafia estaba resurgiendo. Entonces, dejé a “Raze” de lado, pero fue el primer pilar. Tengo pensado cerrar este universo literario en 2023 con “Imperio Rojo”, que sería la continuación de “Bratva” y dirigirme a la fantasía oscura.

—No había escuchado a alguna persona referirse a este género, ¿cómo se abarcan los temas?

Este género no es muy común, pero trata temas para adultos, aunque involucrando a lobos y vampiros. El que estoy creando trata de vampiros, dragones, pero es fantasía más adulta. No recomendado para menores. Se podría comparar con “De Sangre y Cenizas” de Jennifer L. Armentrout o “Una corte de rosas y espinas” de Sarah J. Maas.

— ¿Cómo es que decides dar este salto del romance a la fantasía?

La fantasía me apasiona bastante. Si no hubiera sacado mafia desde un principio, hubiera sido fantasía. Fue el primer género que escribí solo para mí. Ese mismo libro que escribí es el que saldrá el próximo año.

—¿Se puede decir que odias el cliché amoroso y el mundo rosa?

No tanto. He leído algunos libros rosas, pero para mí son muy predecibles. Como autora ya sé cómo va a terminar y puede llegar a ser un poco aburrido. Eso no pasa en el romance oscuro porque no sabes qué está planeando la escritora. Hay muchas cosas que no ves venir, por eso es apasionante. Por esa razón me inclino más al ´dark romance´. En el romance rosa no podría tener estos giros inesperados y mayormente tienen un final feliz. En el romance oscuro es al contrario porque no sabes qué va a pasar, todo puede cambiar.

—Regresando a tu último libro publicado “Raze”, ¿cómo es que trabajas la trama? ¿está inspirado en alguna experiencia personal?

Yo vivía en Naya, Nueva York (Estados Unidos), donde había un club de moteros. Siempre he tenido una pasión por lo vehículos y las motos. Pero ver cómo ellos se reunían los fines de semana fue lo que despertó mi interés por conocer más sobre esto. Así me introduje en este mundo. De ahí dije que tenía que escribir sobre esto, tengo que mostrar lo que ellos hacen.

— ¿Y tuviste oportunidad de visitar el club para ver cómo se vivía todo esto desde dentro?

Sí, iba y los visitaba. De hecho, pedí permiso en varias ocasiones para visitarlos. Una experiencia increíble.

Gleen Black (izquierda) publicará su nuevo libro sobre fantasía oscura que estará disponible a partir del próximo año. (Foto: Jorge Cerdán para El Comercio) / JORGE CERDAN

—En Tik Tok me salió la noticia de que, por un momento fuiste censurada por Amazon, ¿qué fue lo que realmente sucedió?

Denunciaron mi cuenta en Amazon en 2021, antes de lanzar “La Orden”. Y lo volvieron a hacer este año. Usualmente son denuncia de usuarios. Por eso es que yo mando toda la documentación a Amazon, y ellos al darse cuenta de que esa denuncia no procede, me devuelven la cuenta. Pero sí, usualmente son otros usuarios.

—¿Qué opinión te genera esta -imagino- agobiante situación?

Yo respeto la opinión de terceros. Lo que tú creas que está bien para ti, está bien, aunque no respete mi ideología. Entonces, nunca voy a competir contra lo que el otro piense. Respeto su forma de pensar, y espero que también respeten la mía.

—¿Sentiste que estaban tratando de silenciarte?

Se podría decir que un poco. Querían que retrocediera y no siguiera escribiendo o publicando, Han sido varios escenarios similares de censura. En Tik Tok me cerraron la cuenta y no me la devolvieron, a pesar de no haber hecho algo que fuera en contra de las reglas de la plataformar. Siento que siempre ha sido un obstáculo (escribir ´dark romance´). Creo que uno siempre debe mantener la disciplina y la constancia, y ante un obstáculo, hay que sacar la vuelta y seguir.

—¿Por qué el ´dark romance´ es uno de los géneros más criticados? ¿por qué tratan de hacerlo menos?

Creo que todo se trata de nichos. No es que sea más o menos, sino que se tiene la cantidad de lectores necesaria o justa para cada género.

—Regresando a las buenas experiencias que te ha dejado la literatura, el fin de semana estuviste en la Feria Lima Lee, ¿cómo viviste este encuentro con tus lectores peruanos?

Muy bonita. Compartí con todos los asistentes. Luego tuve la presentación del libro donde pude hablar con ellos. Fue muy bonito y ameno. Poder tener el espacio de hablar, chicos diciéndome que se sintieron identificados con mis personajes, que la historia los ayudó a sobrellevar momentos difíciles que tienen o han tenido en su vida son cosas que uno como escritora no espera escuchar. No imaginas que tu letra puede ocasionar eso. Al final, los lectores siempre encuentran qué los inspiran, qué los motiva a partir de mis historias.

Decenas de personas llegaron hasta el Parque de la Exposición para conocer a Gleen Black. (Foto: Jorge Cerdán para El Comercio) / JORGE CERDAN

— ¿Cuál sería el consejo que le dejarías a los escritores escondidos detrás de la pantalla?

Muéstrense, no tengan miedo. Puede ser que uno tropiece, pero lo importante es levantarse y seguir adelante. Van a haber personas que dirán que eres bueno o malo, así que debes tomar lo mejor de la crítica y avanzar.

* Aclaración: Las “Historias Pagadas” de Wattpad solo pueden ser leídas por aquellos lectores de la plataforma que paguen una membresía, cuyo precio varía dependiendo del plan que escoja el usuario.