De regreso en Perú. La autora mexicana Flor M. Salvador llegó a Lima el último viernes, a vísperas de su presentación en la 26° Feria Internacional del Libro de Lima. La creadora de “Boulevard” está entusiasmada por el esperado reencuentro con sus lectores nacionales, quienes le han venido manifestando todo su apoyo a través de redes sociales.

En conversación con El Comercio, Flor (23) confesó haber iniciado su gusto por la lectura con la saga de “Harry Potter”, escrita por la británica J. K. Rowling. Además, a diferencia de lo que sus seguidores creen, su género literario favorito continúa siendo la fantasía-ficción, aún sobre el romance. Aunque, su libro favorito actualmente es el de “Hush Hush” que reúne el amor y la fantasía dentro de sus páginas.

Detrás de “Boulevard” existe un secreto. Si no hubiera sido por los mensajes de apoyo de sus lectores, la historia habría sido eliminada por completo de Wattpad. Cuando iba en el capítulo 11, Flor decidió archivar la historia de la plataforma. Sin embargo, algunas chicas le pidieron que la habilite nuevamente y, gracias a ese pequeño empujón, la mexicana decidió continuar con la obra que es líder en ventas en Perú. Conoce más sobre ella, su éxito en Wattpad y algunas curiosidades de “Boulevard”, aquí.

—Eres un caso de éxito dentro de la literatura juvenil, ¿tu sueño de pequeña era convertirte en escritora y viajar por el mundo firmando tus libros?

No, para nada. Nunca se me pasó por la cabeza decir “ah, yo también quiero escribir libros como estos. Tal vez cuando sea grande lo voy a hacer”. No. Fue hasta cuando tenía 15 años que dije “voy a escribir algo”. Pero era más para mi entretenimiento, pasar el rato. Hasta hace poco es que dije “sí, me gusta mucho la escritura, me gustaría dedicarme a esto”. A los 14 años que inicié escribiendo poemarios, me gustan mucho. El primero se llamaba “Querido” y estuvo en la plataforma por dos meses, de ahí lo eliminé.

—Entonces, la escritura estuvo presente desde muy joven. ¿Cómo nace la historia que narras en “Boulevard”?

“Boulevard” nació en 2015 porque, cuando empiezo a conocer Wattpad, comienzo a leer las fanfictions. Dije “me gustaría hacer algo igual” con mis artistas favoritos. Es donde empiezo a escribir “Boulevard”, simplemente por el hecho de que quería hacer algo como los demás en la plataforma. Crear historias con mis artistas favoritos que, en ese entonces, eran One Direction y Five seconds of Summer. Elegí al vocalista de la banda 5SOS, Luke Hemmings. Luke de “Boulevard” está inspirado en él. También me inspiró la canción de Green Day “Boulevard of Broken Dreams”.

La autora mexicana empezó a escribir "Boulevard" en 2015, y años después, Penguin Random House decidió publicarla en papel. (Foto: Hugo Pérez para El Comercio) / Hugo Perez

—Wattpad te da diversas alternativas, ¿tú optaste por escribir toda la historia en tu repositorio personal o ibas por capítulo en la misma plataforma?

Subía capítulo por capítulo. De hecho, yo antes no escribía en Word, sino de frente en la plataforma desde mi celular. O a veces que estaba en receso escribía algunas escenas, capítulos y así, y los subía. Alrededor del capítulo 11 la saqué de la plataforma, la puse en borradores hasta que algunas chicas me dijeron “continúa la historia”. Gracias a Dios continué con “Boulevard”.

—¿Recibir los comentarios de los lectores en Wattpad influenció en el rumbo de la historia? ¿o lo tenías todo planeado?

Yo ya sabía cómo iba a terminar. Algo gracioso es que cuando estaba pensando cómo iba a ser “Boulevard” sabía cómo iba a culminar, no sabía de qué forma, pero tenía que llegar a ese final (con la historia de Hasley y Luke) porque era lo que yo quería.

—Flor, has mencionado que escribes historias que tú quisieras leer, pero había varias de romance ya publicadas en Wattpad, ¿cuál es ese toque mágico que tú decidiste darle a “Boulevard”?

A veces leemos una historia, pero todo lector dice “a mí no me hubiese gustado que termine así” o “no me hubiera gustado que tome esa decisión”. Entonces, a eso es lo que llegamos nosotros. Si tú crees que había otro rumbo o que existía otra opción, es bueno escribir algo tuyo y decir “yo lo hubiera hecho de esta manera”. Es ahí que empezamos a escribir desde nuestros gustos. Cuando inicié con “Boulevard” dije que quería escribir algo triste, quería salirme de los finales rosas y hacer algo trágico y dramático.

—¿Por qué “Boulevard” -desde tu perspectiva como autora- se ha vuelto un fenómeno en diferentes países del mundo?

La verdad no sé. A veces, cuando mis electores llegan a las firmas les pregunto qué les gusta de “Boulevard” y me dicen “Luke”. Imagino que (gran parte del éxito) es por el personaje principal. También trato de que mis protagonistas tengan mi esencia, que se sientan reales. Por ejemplo, Luke tiene mis gustos y también vive los problemas que yo tuve. Imagino que eso es algo que ha hecho que a varios les guste, al punto de qué tanto les ha hecho sentir el libro.

—Las historias cliché se han vuelto una constante en la literatura de romance juvenil, ¿te gusta el cliché? ¿sientes que “Boulevard” está dentro de esa categoría?

Yo amo el cliché, adoro el cliché, vivo por el cliché. A mí me gustan demasiado las historias de la chica buena, de la chica mala y del chico que cambia por ella. Soy fanática de ello. Y sí, siento que “Boulevard” tiene su propio cliché (que se plasma en la relación entre Hasley Weigel y Luke Howland).

Flor Salvador confesó a El Comercio que su género literario favorito es la fantasía, aunque también gusta del cliché en los libros de romance juvenil. (Foto: Hugo Pérez para El Comercio) / Hugo Perez

—Pero también tiene a sus detractores...

Siento que, a su vez, es algo muy repetitivo y tal vez ellos son fan de lo que es más ajeno del cliché o que no se repita tanto. Por eso siempre les digo que, si no les gusta la historia que están leyendo, a veces es bueno crear lo que a ti te gustaría leer. Igual, siento que muchos son fans del cliché, pero no lo quieren admitir.

—No solo has logrado tener el libro en físico, sino que estás preparando en una adaptación cinematográfica de “Boulevard” junto a Wattpad Webtoon Studios, ¿qué sientes al lograr esto tan joven?

Mucha emoción la verdad. A veces me parece surreal porque no inicié escribiendo porque quería recibir algo a cambio. Simplemente escribí como un pasatiempo para ver si también podía ser parte de la plataforma de Wattpad. Ese era mi único fin. Mi objetivo en ese momento era entrar a la universidad y listo. Entonces, ha sido muy sorprendente todo lo que me ha pasado. Ha sido casi irreal, sigo diciendo que me sorprende todo lo que ha ocurrido, la manera en la que mis lectores siguen recibiendo al segundo libro. Algunos que estuvieron conmigo desde el inicio, están conmigo actualmente y es algo bonito crecer con ellos. Están viendo crecer algo que también vieron nacer.

—Desde la creación de “Boulevard” han pasado casi seis años, ¿cómo sientes que has evolucionado tanto como persona y como escritora?

Como persona creo que he aprendido a comprender muchas cosas que pasan en la vida. Mientras que, como escritora, me gusta aprender. Actualmente, mis intereses en la escritura son otros, me gustaría intentar en otros géneros, salir del romance. No quiero encasillarme. Me gustaría probar algo más porque a veces es bueno probar lo diferente y ver cómo me puede ir.

—Al estilo de Anna Todd, creadora de la saga “After”, ¿te defines como una estrella de Wattpad?

Me siento como alguien que está escribiendo para otras personas. Siento que estoy creciendo con muchos lectores que me acompañan. Tal vez sentirme como estrella o como una figura importante de Wattpad, todavía no. Tal vez en algún momento. Por ahora me sigo sintiendo normal, siento que nada ha cambiado desde la chica que estaba escribiendo en Wattpad, y que lo sigue haciendo, solo que continúa aprendiendo.

—¿Crees que podrías haber conectado con los lectores si publicabas directamente en una editorial?

Creo que no. Siento que Wattpad me dio herramientas para ser más íntima con mis lectores. También son personas que me han seguido desde antes y puedo conversar con ellos. Por ejemplo, en Wattpad yo escribía algunos mensajes al final del capítulo preguntando cómo estaban y podíamos conversar en los comentarios. En cambio, en el libro físico no puedes hacer eso. La relación que iba a tener con mis lectores no iba a ser tan íntima como la tengo por medio de Wattpad.

—Tu segunda vez aquí en Lima, y llegas para presentar “Boulevard, después de él”, ¿cómo vives esta oportunidad? ¿cómo sientes el ambiente por tu llegada a la FIL?

Estoy muy nerviosa porque la última vez hubo cositas (altercados) y estuvo intensa la situación. Me sorprendió demasiado. Ahora espero que todo sea de manera más tranquila, más ordenado y que también de tiempo de conocer a cada persona que asista. Que se vayan con un bonito recuerdo. Los voy a recibir con una sonrisa, firmarles y que se vayan con un buen sabor de boca, y yo también.

El año pasado, Flor M. Salvador también estuvo en Lima para presentar su obra “Silence” en la Feria Metropolitana del Libro, pero se presentaron algunos incidentes en los exteriores del recinto tras la llegada de la autora. (Foto: Hugo Pérez para El Comercio/Captura Canal N)

—Más de 300 personas se han inscrito para tener un autógrafo tuyo en la Feria Internacional del Libro de Lima...

Me cohíbe y me asusta, pero también me emociona demasiado porque sigo diciendo que me parece muy sorprendente el hecho de que el libro o yo, no sé cuál de las dos, haga que los lectores quieran venir. Es bonito, pero igual me asusta (risas).

—Por último, ¿qué le recomiendas a todos aquellos jóvenes que, como tú, desean iniciar su camino dentro de la escritura?

Siempre he dicho que escriban lo que a uno le guste, lo que uno quiera. Que no se deje llevar por los comentarios, porque al final estás escribiendo para ti. El punto de la escritura no es complacer a otros si no te está gustando a ti. Si te gusta a ti y lo estás haciendo de corazón, ten por seguro que a los demás les va a gustar y vas a poner conectar con ellos a través de lo que vayas a narrar. Es normal que tengas inseguridades, pero lo inteligente es saber controlarlo y decir “yo soy quien controla mis emociones y decido qué hacer”. Hay que atreverse porque si no funciona, te quedas con la experiencia; pero si sí funciona. No hay que quedarse con un “hubiera” o un “tal vez”. Así que, adelante. Espero que cualquier persona que quiera cumplir sus sueños o que tenga alguno en mente lo haga. Tal vez yo no esté presente ahí, pero espiritualmente sí y estaré festejando.