La mañana del 29 de junio de 1823, el humilde pescador José Olaya Balandra era fusilado por los realistas en el callejón de Petateros, al costado de la Plaza de Armas de Lima. Acusado de llevar información a los patriotas refugiados en los castillos del Callao, Olaya se había negado a delatar a los autores de las cartas. Primero le ofrecieron dinero, después licor y recompensas e incluso un puesto en el ejército realista. No hubo respuesta. Finalmente, lo golpearon y le arrancaron las uñas. No hubo respuesta. Llevaron a su madre para quebrarlo, pero no hubo respuesta .

Ahí, en medio de los escombros del virreinato y del turbulento inicio del Perú independiente, nacía un héroe que pronto sería retratado por José Gil de Castro, el pintor mulato que creó toda la iconografía de la época con sus óleos a militares y próceres. Como cuenta la gestora cultural Patricia Mondoñedo, en una tesis alusiva al héroe, fue el propio presidente José Bernardo de Tagle quien, a dos meses de la muerte de Olaya, anunció que se pondría en la Municipalidad de Chorrillos un lienzo alusivo. Pero este cuadro se llegó a concretar recién cinco años después. Un personaje inmaculado “En ese momento, en la naciente república, había una necesidad de crear imágenes, por eso se usó el género del retrato para que estos nuevos actores fueran identificados. En el caso de Olaya, el Estado solicitó la elaboración de este retrato a gran formato con características muy similares a las que se usaron para los héroes militares”, dice Mondoñedo. Y lo que Gil de Castro entregó fue un personaje de piel oscura, nariz afilada y pómulos salientes, arropado en un atuendo inmaculado. "En el caso de Olaya, el Estado solicitó la elaboración de este retrato a gran formato con características muy similares a las que se usaron para los héroes militares" “Si bien es cierto —explica Mondoñedo— a todos los retratados se les pintaba con los atributos que definían sus profesiones, a Olaya no se le asoció con su actividad de pescador, sino fue investido de pulcritud con un sombrero de copa extraño al costado suyo. Parece más una alegoría que representa un sacrificio, por eso algunos críticos comparan el cuadro con una imagen religiosa ”. El mural frente al mar A pocos metros del club Regatas se encuentra la playa de pescadores de Chorrillos. Ahí, en medio de quioscos de comida y un mercado en el que pelícanos y gaviotas sobrevuelan a su gusto, se encuentra el local de la Asociación de Pescadores Artesanales José Silverio Olaya Balandra. En las últimas semanas, en el frontis de este espacio, los artistas Bruno Portuguez y Fanny Palacios han desarrollado un mural de más de tres metros de alto y 15 de largo, en el que destacan la lucha del pueblo de Lima por la independencia, con Olaya como protagonista. Es un homenaje por el bicentenario de la muerte del héroe. Mural que destaca la lucha del pueblo de Lima por la Independencia, obra de los artistas Bruno Portuguez y Fanny Palacios. La obra de arte tiene a José Olaya como protagonista principal. / Archivo El Comercio “La suerte mía es que vengo de una familia de pescadores —dice Portuguez—, mi padre pescó en esta playa por más de 70 años, yo mismo de joven fui pescador y tengo un hermano que pertenece a la asociación”. Este vínculo con el mar lo ha llevado a retratar “un Olaya más auténtico”. “Hay que mostrar a Olaya en sus raíces —resalta—, veo que en algunos retratos recientes lo han pintado con una piel blanca y con patillas afrancesadas, cuando él era un indígena… Olaya no era un cholo power, sino un pescador común y corriente”. Por eso, Portuguez y Palacios lo retratan ahora con su ropa de trabajo y sus aparejos de pescador artesanal y acompañado por figuras como Túpac Amaru y Micaela Bastidas y próceres como San Martín, Bolívar y Manuelita Sáenz. "Veo que en algunos retratos recientes lo han pintado con una piel blanca y con patillas afrancesadas, cuando él era un indígena… Olaya no era un cholo power, sino un pescador común y corriente" Finalmente, si San Pedro es el patrono de los pescadores chorrillanos, Olaya es el protector laico. Como dice, Freddy Hidalgo, presidente de la asociación de pescadores José Olaya: “Nos sentimos orgullosos de tener un padre como Olaya, alguien que entregó su vida por nuestro Perú, por nuestros colores, por nuestra bandera… Hasta hoy él sigue siendo una persona muy importante para nosotros”. El mural se encuentra en la Asociación de Pescadores Artesanales José Silverio Olaya Balandra y mide más de tres metros de alto y 15 de largo.