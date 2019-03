Camila Escribens, la posible nueva Miss Perú 2019, rompe su silencio sobre Anyella Grados | VIDEO

Camila Escribens, la primera finalista del Miss Perú 2019, podría quedarse con la corona del certamen si la organización del Miss Universo decide sancionar a Anyella Grados luego de la filtración de unos videos que la muestran en estado de ebriedad.

En diálogo con El Comercio, la modelo dijo que no le genera especial satisfacción saber que podría coronarse en estas circunstancias.

"Me duele todo esto porque no me gustaría quedar (elegida) por esto, quisiera tomar esta corona de otra manera. No creo que nadie quiera asumir la corona en esta situación, me duele de verdad", dijo la joven que concursó en el Miss Perú 2019 como Miss USA.

Sobre la conducta que ha llevado a Anyella Grados a poner su permanencia en el concurso en evaluación, Camila Escribens dijo lamentar lo ocurrido, pero invocó a la joven a asumir su responsabilidad.

"Todos tenemos que ser responsables de nuestros actos y ella debe asumir sus acciones", afirmó.