Miss Perú 2019: estas son las reglas de conducta que firman las participantes en sus contratos

La modelo trujillana Anyella Grados fue destituida como Miss Perú 2019 tras la difusión de un video en el que se le aprecia en estado de ebriedad. Aunque muchos han calificado de exagerada la sanción, según las normas que firmó al ingresar al concurso, habría roto el reglamento.

La organización Miss Perú compartió con El Comercio una copia de las normas que las jóvenes firmar al ingresar al concurso con la aspiración de convertirse en la representante peruana en el Miss Universo.

Estas son las normas de Miss Perú:

5.2.9. Mantener una conducta INTACHABLE durante el tiempo de vigencia del presente contrato, lo que implica :

A.- No realizar ningún tipo de aparición pública en donde se le muestre tomando ni fumando.

B.- No realizar actos que pueda dañar la imagen del titulo Miss Perú.

C.- No podrá asistir a Lugares Públicos de diversión hasta pasada la media noche, a excepción de tratarse de un evento donde este presente o invitado Org. Miss Perú.

D.- No podrá tener material obsceno fotografías y/o videos ni públicos ni privados.

E.- Mantener un lenguaje apropiado y digno en cualquier lugar y situación.

5.2.10. Mantener su vida privada en reserva, siendo que no deberá ser partícipe de ningún tipo de escándalo público además de:

A.- Mantener los perfiles de redes sociales con fotos decentes y sobre los lineamientos de Org. Miss Perú, las imágenes que suban serán observadas por Org. Miss Perú y podrán sugerir el que sean retiradas.

5.2.11. Dedicarse, paralelamente a las actividades designadas por Org. Miss Perú, durante el tiempo de vigencia del presente contrato, a realizar labor social ligada al desarrollo de la organización, a través de la FUNDACIÓN MISS PERÚ, realizando obras benéficas, consiguiendo fondos para la educación de mujeres jóvenes sin recursos.

5.2.12. Cumplir con el horario regular en las oficinas proporcionadas por Org. Miss Perú

5.2.13. Cumplir con todos los requisitos necesarios solicitados por Org. Miss Perú para llevar a cabo el siguiente Certamen de Belleza Miss Perú 2020.



Jessica Newton habla de la salida de Anyella Grados del Miss Perú 2019. (Fuente: El Comercio)

Como se recuerda, la semana pasada, se filtró en Facebook una grabación de Anyella Grados, ganadora del Miss Perú 2019, en estado de ebriedad en su habitación de hotel luego de haber estado en una fiesta.



Según informó Jessica Newton, organizadora del certamen, esta salida durante una actividad de representación de Miss Perú en el Carnaval de Rioja no fue autorizada por la organización.



La segunda finalista del concurso, Yoko Chong también asistió a dicho evento y fue igualmente sancionada. Camila Canicoba, quien fue responsable de la grabación que se filtró en Facebook y ganadora del Miss Teen 2018, también fue castigada quitándole el título que ganó.