Este domingo 16 de mayo los ojos del mundo estarán enfocados en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de la localidad de Hollywood, Florida (EE.UU.), recinto que albergará a decenas de las mujeres más bellas del mundo para el concurso Miss Universo 2020.

En total, 74 países han mandado candidatas para el certamen, el cuál decidirá quién será la sucesora de la Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi. Entre las aspirantes a la corona, una de las que ha llamado más la atención es la representante peruana Janick Maceta del Castillo, quien rápidamente se ha convertido en una de las favoritas. En esta nota revisamos un poco su historia.

REINA MIGRANTE

Janick Maceta del Castillo nació el 9 de marzo de 1994 en Lima en el núcleo de una familia de clase media, aunque su raíces se extienden a Trujillo y Chanchamayo. Según indicó en una entrevista a Telemundo, su madre trabajaba como profesora de inglés, mientras que su padre era un policía de alto rango involucrado en investigaciones antiterroristas. Fue el trabajo de este último el que llevó a que la familia Maceta buscara un futuro fuera del país.

Janick Maceta reside en Nueva York desde los 18 años. (Foto: @janickmaceta/Instagram)

“Nuestra familia se vio afectada porque comenzaron las amenazas y la seguridad era muy difícil”, recordó la Miss Perú 2020. “Él (su padre) decidió partir a Nueva York y trabajó de cero. (...) Mi papá sacrificó muchas cosas por mí y mi mamá también.”

Cuando Janick tuvo 18 años se le dio la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos. Nueva York, la Gran Manzana, fue la metrópolis donde decidió poner sus raíces.

PASIÓN POR LA MÚSICA

Alejada de todo lo que conocía, Janick debió elegir un nuevo camino. Su amor por la música fue el norte que siguió para hacer una carrera como ingeniera de sonido.

Desde hace más de tres años trabaja como asistente de sonido en el estudio Manhattan Center, labor que le ha permitido trabajar para artistas como Lady Gaga, Akon, Tony Bennet.

“Me tuve que preparar por mucho tiempo para conseguir una pasantía y por último poder trabajar en Manhattan Center. Fue un recorrido muy largo que hice, pero valió la pena completamente”, afirma Maceta. “Para trabajar en la producción musical no solamente hay que tener pasión por la música, sino que tienes que amarla completamente porque el trabajo es muy demandante.”

No es el único proyecto musical en el que está relacionada, ya que también es una de las fundadoras de Top of New York Music, una disquera que busca resaltar “la diversidad de sonidos y culturas” en Nueva York.

CONCURSOS DE BELLEZA

Pero paralelo a su carrera en la industria musical, Janick Maceta también se metió al mundo de los concursos de belleza. El primero de gran relevancia fue Miss Perú 2016, donde entró como Miss USA Perú por confesada curiosidad. Al final Valeria Piazza fue la ganadora de la corona, pero Janick quedó en el grupo de los Top 10.

La experiencia también cambió su actitud hacia este tipo de concursos. “Cuando concursé por primera vez no sabía absolutamente nada y -como muchos- tenía la mentalidad de que las reinas solo se tienen que ver bien físicamente y sonreír”, recordó Janick Maceta en una entrevista con El Comercio. “Ya dentro del concurso me di cuenta que era más que eso, que una reina tiene que estar preparada porque tiene que que ser vocera de diferentes causas. Y para serte sincera, me arrepiento de haber tenido esa mentalidad.”

CONCURSOS INTERNACIONALES

El 2018 fue un año importante para Janick Maceta. No solo tuvo su breve paso por el ‘reality’ “Esto es guerra” a inicios de año, instancia que es particularmente memorable por sus choques con su compañera Alessandra Bonelli y por su romance con Patricio Parodi.

Más importante aún fue su participación en el concurso de belleza Miss Tourism World 2018 en el que quedó en el segundo lugar, detrás de la colombiana Andrea Gutiérrez Puentes. El estar tan cerca de la corona avivó la pasión por los concursos de belleza de Janick. “En ese momento decidí que perseguiría la corona del Miss Perú Universo”, afirmó.

CERCA DE LA GLORIA

Un escándalo dentro del concurso de Miss Perú Universo 2019 puso a Janick nuevamente en disputa a la corona. Un video en el que se veía a la recién elegida reina Anyella Grados en estado de ebriedad llevó a que le despojaran la corona y se realizara un nuevo concurso para elegir a su reemplazo.

Para el concurso fueron convocadas 10 candidatas con experiencia en los concursos de belleza, con Janick la primera anunciada. Al final fue la arequipeña Kelin Rivera la que se llevó la corona, pero Maceta pudo conseguir el segundo puesto y el título de Miss Perú Supranational 2019.

En conversación con El Comercio antes del concurso, Jessica Newton destacó las cualidades de la modelo.

“El rostro de Janick es el más bonito que hay este año compitiendo en cualquier certamen de belleza, y su manejo del inglés y su oratoria son extraordinarios. Es una mujer segura, sabe lo que quiere y es muy fuerte en pasarela. La corona del Supranacional debe llegar al Perú”, declaró la exreina de belleza.

Aunque la corona le resultó esquiva, Janick Maceta destacó en el certamen que finalmente ganó la candidata tailandesa Anntonia Porsild. En cambio, Maceta quedó en el cuarto lugar, un puesto loable en un concurso que recibía a 77 candidatas de todo el mundo.

MISS PERÚ 2020

El 2020 fue un año difícil para todo el mundo y los concursos de belleza no fueron la excepción. Es así que el certamen pasó a realizarse de manera virtual, generando problemas adicionales para las candidatas. Para Janick Maceta, estas dificultades aumentaban por estar radicada en Nueva York, que a mediados del 2020 se convirtió en el epicentro de la pandemia del coronavirus.

Finalmente el concurso se llevó a cabo en noviembre de 2020, con tres finalistas compitiendo presencialmente: Janick Maceta (Miss Perú USA), Maricielo Gamarra (Miss Perú San Martín) y Solange Hermoza (Miss Perú La Libertad). Pero fue Maceta la que finalmente fue coronada Miss Perú por decisión unánime por parte de un jurado conformado por doce expertos.

“Muchas gracias, muchas gracias por todo, de verdad. Mi corazón no puede estar más feliz”, dijo la flamante reina de belleza luego de ser coronada. “He soñado con este momento por tantos años y gracias a todos los que están acá.”

TODO PREPARADO

Elegida casi a finales del 2020, Janick Maceta se tuvo que preparar frenéticamente para el concurso con el apoyo de la organización. “En este poco tiempo hemos logrado alcanzar todas nuestras metas y trabajar arduamente para poder llegar listos y representar al Perú como lo merece”, afirmó la modelo en una reciente entrevista con Telemundo.

No ha sido la única labor que ha realizado en este tiempo, puesto que recientemente fundó su tan anunciada ONG Little Heroes Perú (Pequeños héroes Perú) que busca ayudar a menores víctimas de violencia sexual no solo con apoyo legal, sino también tratamiento psicológico para las víctimas y sus familias.

