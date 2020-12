Conforme a los criterios de Saber más

Antes de involucrarse en los certámenes de belleza, Janick Maceta tenía la convicción de que eran frívolos y superficiales. Tras su primera participación en Miss Perú 2016, su visión cambió. Actualmente, coronada como Miss Perú 2020, “espera ser esa voz de los que no tienen voz” y dice “me arrepiento de haber tenido esa mentalidad”.

-¿Cómo has vivido estás primeras horas como Miss Perú?

No pude dormir por la emoción, me levanté temprano, a las seis de la mañana, pues tenía mil cosas en la cabeza. Ya empecé a trabajar, ya estoy en la oficina que me brinda el Miss Perú, me siento como una niñita en su primer día de clases.

-Llegaste a la etapa final del certamen con Maricielo Gamarra (Miss Perú San Martín) y Solange Hermoza (Miss Perú La Libertad), dos competidoras favoritas para llevarse la corona. ¿Por qué crees que el jurado apostó por ti?

Porque creyeron en mí y en lo que puedo lograr, fue maravilloso que me dieran su voto de confianza. Esta corona es el resultado de mucho esfuerzo y perseverancia.

Janick Maceta compitió contra Maricielo Gamarra (Miss Perú San Martín) y Solange Hermoza (Miss Perú La Libertad) por la corona del Miss Perú 2020. (Foto: Organización Miss Perú)

-Cuando iban a anunciar el nombre de la ganadora, mirabas al cielo, ¿qué pensabas en ese momento?

Estaba agradeciendo a Dios por lo que estaba viviendo. Él me acompaña en todos los caminos que tomo, me guía, estoy segura que tiene preparado algo importante para mí.

-En tu primer discurso como reina dijiste que desde hace muchos años soñabas con ese momento. ¿Cuándo inicias ese sueño?

La primera vez que me interesó participar en un concurso de belleza fue en 2016, no estaba preparada, sin embargo quedé dentro de las 10 finalistas, luego me dieron la responsabilidad de llevar la banda del Miss Tourism World 2018 y quedé primera finalista. En ese momento decidí que perseguiría la corona del Miss Perú Universo.

-¿Cómo te preparaste para el concurso?

Llevé cursos de oratoria, maquillaje, peinado, modelaje, y pude hacerlo gracias al apoyo de mi mamá, que es mi mano derecha, y a las ganas de representar a mi país. También veía tutoriales, aprendí de diferentes reinas. Fue un proceso autodidacta.

-¿Qué reinas han sido tus referentes?

Admiro mucho a Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Universo 2015, incluso vino a nuestro país para ser jurado del Miss Perú 2016. También a Catriona Gray (Miss Universo 2018) y a una reina venezolana llamada Dayana Mendoza.

-¿Cuánto has evolucionado desde la primera vez que participaste en un concurso de belleza?

Cuando concursé por primera vez (2016) no sabía absolutamente nada y -como muchos- tenía la mentalidad de que las reinas solo se tienen que ver bien físicamente y sonreír. Ya dentro del concurso me di cuenta que era más que eso, que una reina tiene que estar preparada porque tiene que que ser vocera de diferentes causas. Y para serte sincera, me arrepiento de haber tenido esa mentalidad.

-¿Cómo tomaron tus padres tu decisión de participar en un concurso de belleza?

Me apoyaron totalmente, mi mamá me prestaba su ropa y sus tacos, era un chiste. Mi mamá ahora es mi mayor soporte.

-En el discurso que ofreciste en el certamen hablaste de tu experiencia como inmigrante en los Estados Unidos y mostraste tu apoyo a las mujeres víctimas de maltrato. ¿Sufriste alguna vez maltrato o discriminación?

Gracias a Dios mis padres me han cuidado mucho, pero son temas muy cercanos a mi corazón, he visto y trabajado con muchos niños, sé el dolor que sienten. De hecho decidí tocar ese tema porque la violencia contra la mujer y los niños ha crecido, hay muchas mujeres desaparecidas, las cifras de abuso sexual han crecido. Es momento de hacer algo.

-¿Cuál es el objetivo de una reina de belleza? ¿Por qué y para qué ser reina?

Para ser esa voz de los que no tienen voz, de las mujeres, de los niños que son más vulnerables, que no tienen esa figura que los defienda. Para apoyar las causas sociales de nuestro país, para difundir nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro folclore. Es trabajar por tu país y hacer que salga adelante.

-¿Cuáles han sido los principales retos de participar en un certamen que se desarrolló en medio de la pandemia?

La dificultad más grande ha sido la distancia, vivir en Estados Unidos, no estar acá. Me moría de miedo de no poder viajar para la final, gracias a Dios abrieron las fronteras, saqué los exámenes respectivos, y pude llegar a tiempo.

-¿A qué te dedicas en Estados Unidos?

Trabajo en Nueva York como asistente de ingeniería de audio, en un estudio en Manhattan, donde me encargan toda la parte de producción musical y televisiva. He trabajado con diferentes artistas del medio y compañías también, como Sony, Amazon, artistas como Jennifer López y Lady Gaga. Es una industria en la que no se ve muchas mujeres, soy la única mujer en mi trabajo, la gente se sorprende cuando me ve.

-Estuviste en “Esto es guerra”, ¿cómo recuerdas esa etapa?

Fue un trabajo, lo tomé porque en esa época mi mamá estaba en Perú y yo estaba con ella, necesitaba ganar dinero, se me presentó la oportunidad y la tomé sin dudar. Fue una experiencia grata, era la primera vez que estaba en televisión, estuve tres meses, luego regresé a Estados Unidos.

-¿Cuándo es el Miss Universo 2020? ¿Qué expectativas tienes?

Todavía no hay fecha. Me voy a esforzar, trabajaré arduamente para traer una alegría al Perú, quiero la corona.