La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette vuelve a Perú luego de varios años para un esperado concierto en Lima el próximo 25 de marzo del 2025, como parte de su gira mundial. El show se llevará a cabo en el escenario de Costa 21 de San Miguel y las entradas saldrán a la venta en Teleticket.

Este show en Lima pertenece a la gira internacional de Morissette, que ha recorrido varias ciudades tras el éxito de su “Triple Moon Tour” en Norteamérica, donde agotó más de 600,000 entradas en 35 fechas.

La cantante, famosa por éxitos como “Ironic”, “You Oughta Know” y “Hand in My Pocket”, promete un espectáculo lleno de energía y emociones, recorriendo sus grandes clásicos, así como material más reciente de su álbum “Such Pretty Forks in the Road” (2020).

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para Alanis Morissette en Lima?

Para el concierto de Alanis Morissette en Perú se ha anunciado una preventa exclusiva en Teleticket. Los miembros de tarjetas BBVA podrán acceder a la preventa desde el miércoles 23 de octubre, a partir de las 10 a.m., hasta el jueves 24 de octubre a las 11:59 p.m. La venta al público general está programada para el 25 de octubre, a las 10 a.m.

¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Alanis Morissette en Lima?

Las entradas para este único concierto en Perú estarán disponibles a través de la plataforma de Teleticket, a partir del miércoles 23 de octubre en etapa de preventa. La ticketera también anunció los precios oficiales, los cuales son:

Precio Preventa

Platinum: S/470.50

S/470.50 VIP: S/270.50

Precio Regular

Platinum: S/541

S/541 VIP: S/311

Estos son los precios para el concierto de Alanis Morissette en Lima. (Foto: Captura de Teleticket)

¿Qué países de Latinoamérica visitará Alanis Morissette?

A través de sus redes sociales, Alanis Morissette confirmó que su gira por Latinoamérica empezará el 21 de marzo del 2025 en Buenos Aires, Argentina. Un día después, la artista canadiense visitará Santiago de Chile para ofrecer un show luego de varios años.

Como tercera parada de su tour por Latinoamérica, Alanis Morissette confirmó que llegará a Perú el 25 de marzo del 2025 para ofrecer un concierto renovado en Costa 21. Las entradas estarán a la venta en Teleticket.

Tras su paso por Perú, Alanis visitará Bogotá, Colombia el 27 de marzo para cerrar su gira por la región en Brasil, donde se presentará en las ciudades de Sao Paulo y Curitiba los días 29 y 30 de marzo, respectivamente.

Fechas de la gira mundial de Alanis Morissette en 2025

Marzo

Viernes, 21 - Buenos Aires, Argentina - Lollapalooza Argentina*

Sábado 22 - Santiago de Chile - Lollapalooza Chile*.

Martes, 25 - Lima, Perú - Costa 21

Jueves, 27 - Bogotá, Colombia - Estereo Picnic*

Sábado, 29 - São Paulo, Brasil - Lollapalooza Brasil*

Domingo, 30 - Curitiba, Brasil - Pedreira Paulo Leminski

Junio

Miércoles, 11 - Bergen, Noruega - Bergenfest*

Viernes, 13 - Kværndrup, Dinamarca - Heartland Festival*

Domingo, 15 - Estocolmo, Suecia - Gröna Live*

Martes, 17 - Berlín, Alemania - Zitadelle Spandau

Jueves, 19 - Polonia, Varsovia - COS Torwar

Sábado, 21 - Praga, República Checa - Metronom Festival*

Domingo, 22 - Codroipo (Udine), Italia - Villa Manin

Martes, 24 - Esch-sur-Alzette, Luxemburgo - Rockhal

Miércoles, 25 - Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome

Domingo, 29 - Dublín, Irlanda - Malahide Castle

Lunes, 30 - Belfast, Reino Unido - Ormeau Park*

Julio

Miércoles, 02 - Cardiff, Reino Unido - TK Maxx presents Depot Live en el Castillo de Cardiff

Viernes, 04 - Lytham, Reino Unido - TK Maxx presents Lytham Festival*

Sábado, 05 - Glasgow, Reino Unido - OVO Hydro

Miércoles, 09 - La Coruña, España - Coliseum - O Gozo Festival*

Sábado, 12 - Barcelona, España - Cruilla Festival*

