Pese a crecer entre la violencia ejercida por su padre, Axel enseñó a millones de personas a amar. El reconocido baladista argentino lleva hoy más de dos décadas de trayectoria musical, componiendo canciones que forman parte de la historia de las parejas alrededor del mundo. Y por el día del amor, este 14 de febrero se unirá a Sin Bandera y otros artistas en el festival Amor Bajo las Estrellas que se realizará en el Estadio San Marcos desde las 3:00 p. m.

En conversación con El Comercio, el cantautor se muestra entusiasmado de que el público peruano continúe brindándole su apoyo a través de los años. "El público aquí es muy romántico, demuestra mucho lo que siente y por eso mi música va muy bien y ha calado en el corazón de las mujeres y hombres del Perú".

— Llevas más de 20 años de trayectoria, siempre fiel a las baladas. ¿La pasión juvenil con la que escribías en un inicio ha cambiado?

Sí, por supuesto. Con el paso del tiempo y las experiencias de vida, que a uno le toca vivir, todo ha cambiado. Con los años me he puesto un poco más sensible y más consciente de muchas cosas que cuando era más chico, en mis primeros años en la música, iba en automático. Sigo siendo apasionado, pero ahora lo soy con más equilibrio y conciencia ante lo que sucede en mi vida.

— ¿Crees que el concepto de “amor” se ha tornado diferente en la sociedad a medida que han pasado los años?

Bueno, estamos en un contexto en el que todo es muy vertiginoso, de repente todo se hizo más veloz, efímero y descartable. Como todo es tan accesible, las personas pierden el encanto y el deseo de hacer las cosas a diferencia de hace 20 años. Por eso, creo que la percepción del amor también fue cambiando, ahora es más práctico, más directo. Pero como rápido empieza, rápido termina. Mi deber como cantautor de historias de amor es justamente sostener y mantener viva la llama de la pasión y el amor entre las personas.

— ¿Y por qué crees que las baladas han perdido espacio en la industria musical?

Creo que existen ciclos musicales como ciclos de vida. Las cosas empiezan, tienen su momento de apogeo y luego entran en un descanso para después nuevamente iniciar. Tengo conciencia de que hoy el reguetón y el trap ocupan un gran espacio en la música, pero también son ciclos, y en algún momento vendrá otro nuevo estilo, volverá a aparecer el rock, lo tropical o la balada pop. Lo bueno es que de igual forma todo convive con todo; hoy y siempre no hay mejor forma de representar el amor que con balada.

— Claro, tu música sigue teniendo cabida entre sus seguidores. Hace poco lanzaste “Somos lo que fuimos”, una canción que habla de crecer. ¿Cuál es una de las grandes lecciones que tuviste que aprender para continuar siendo vigente?

Lo que más he practicado hasta ahora es la resiliencia. Si algo he aprendido es que los golpes en la vida llegan a las personas que lo pueden soportar y que pueden hacer con eso una herramienta para fortalecerse. Yo me siento una persona muy fuerte, pero producto de muchos golpes que he tenido en la vida.

Axel espera estrenar su nueva producción discográfica este 2023. / ALESSANDRO CURRARINO

— En el videoclip aparece tu hija, ¿Qué significa ella en tu vida?

Es lo más hermoso que hay. Se papá es descubrir una nueva forma de amar y el hecho de que hoy día, mi hijita mayor pueda participar de un videoclip, es emocionante. Ella nació con un padre famoso y haciendo giras, entonces para ella es normal esto de las cámaras; no tienen tanto temor, pero que participe conmigo y esté conmigo acompañándome en un tour o en un concierto, es súper emocionante.

— Comentaste hace un tiempo que sufriste de maltratos físicos por parte de tu padre al crecer, ¿tuviste miedo de replicar esa conducta?

No, pero vivo con conciencia de lo que viví, lo tengo presente para repetir lo bueno y aprender de lo malo. También hay que saber perdonar para liberarse, yo hoy con mi padre tengo una excelente relación, aunque hubo que sanar mucho y tener cuidado de no replicar esas conductas. Yo cuando estoy en casa, así pocos días a la semana, soy full papá las 24 horas del día. Los cuido y siempre estoy súper presente.

— Anunciaste tu noveno disco en 2022, pero nunca lo lanzaste. ¿Ese plan está vigente este año?

Definitivamente este año sacaré el disco sí o sí, porque lancé ya mis canciones “Humano”, “Somos lo que fuimos”, “Solo por hoy”, y algunas otras que no están en ningún disco, entonces formarán parte de un álbum, aunque sin apuro. Hoy en día la música ha cambiado y de repente sacas canciones, haces remixes con otro grupo y el tiempo vuela. La forma de producir música también ha cambiado después de la pandemia. Lo importante es que a la gente le seguimos dando música. Eso es lo lindo.

— Y respecto al show que brindarás este 14 de febrero, ¿Qué podrá encontrar el público?

Un concierto muy romántico donde vamos a revivir nuestras historias de amor. Siempre propongo una charla con la gente, como si fuera el gran living de la casa y haya una sensación de amistad y de familia. Repasaremos canciones que nos han unido y por supuesto, lo nuevo. Espero que sea un año donde regresemos mucho a Perú también.