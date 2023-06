“Este tema lo grabé hace 17 años conjuntamente con José Antonio Leiva Lafosse y Guillermo Chumpitaz. Ya vivía en Miami, estaba metido en el reguetón, venía de hacer hip hop. Participó gente amiga, como el DJ Bulla Lafosse y Francisco Murias. Pepa Alva grabó la parte cantada. Yo me encargué de los rapeos. Para poder lanzarlo, le dimos una pequeña actualización”, explica el músico peruano sobre este tema que llega más de veinte años después de “Pega (2000), su disco como solista.

Arturo Pomar Jr. sufrió un infarto hace 11 años, y el 2022, un derrame cerebral. (Foto: Rafo Mercado)

─¿Qué motivó este lanzamiento?

Hace 11 años me dio un infarto, y en agosto del año pasado, un derrame cerebral. Pero la parte más álgida llegó cuando me dio una neumonía estando internado, aún convaleciente. Casi me voy a la otra porque no respondía al tratamiento. Toda esta situación extrema, me cambió la vida. Era bien negativo y pesimista. Ahora creo que uno tiene que ir por las cosas que te llenan y te hacen feliz. Y eso es lo que estoy haciendo. Además de este tema, estoy viendo una posible gira con Patricio Suárez Vértiz, cuento con más de una oferta para hacer televisión, también para poder realizar en Perú, el Show de Comedia que presento en Estados Unidos, así como un programa nuevo en las pantallas de YouTube. Físicamente siento que estoy en el mejor momento. Será porque estoy haciendo lo que me gusta (se quiebra).

─¿Es un renacer?

Creo que es reconfirmar que tengo la suerte de tener una familia maravillosa y muy buenos amigos que siempre han estado a mi lado. Es reanudar en base a lo que me pasó.

─¿”Nuestro secreto” formará parte de un disco?

Tengo música que me gustaría hacer, pero entiendo que hace 23 años, cuando hice hip hop en Lima, mi salud era otra. De repente ahorita no podría exigirme tanto, aunque estoy con muchas pilas, muy animado. Ojalá se dé.

─¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos?

Me fui en octubre del 2001. Han pasado veintidós años.

─¿Por qué esperaste tanto tiempo para volver a grabar un tema?

No sé por qué no me puse a hacer esto antes. Cuando eres músico es imposible dejar de tocar, de hacer música. A mis 55 años, este bichito que tengo adentro, no me lo quita nadie.

─¿En algún momento planeaste formar una banda en Estados Unidos?

No me vuelvo a casar de a 4. Hay cosas de Arena Hash con las que no estoy cien por ciento feliz. Considero que debimos juntarnos en su momento, pero los egos y riñas no permitieron que ocurriera. Ahorita tengo muchas ganas de tocar con los cuatro, pero es imposible.

─Arena Hash se desintegró en su mejor momento. ¿Su fin fue prematuro?

Tú lo has dicho. Debió durar más tiempo. Cuando Pedro dijo: “Me voy a hacer mi propia música”. Debimos decirle que no era el momento porque habíamos apostado gran parte de nuestra vida en el grupo. No fue justo para nadie, ni para los fans. Hay algo que se lo he dicho a nadie, pero el primer disco de Pedro, el más exitoso (”Póntelo en la lengua”), lo hizo con el productor de Arena Hash. Por eso a mí me suena a Arena... con una serie de variaciones porque faltábamos nosotros. Si Pedro decidió dejar la banda para hacer algo solo, debió hacer algo diferente, más orgánico.

─El año en que se separaron, también falleció tu papá, Arturo Pomar, uno de los mejores locutores del Perú. ¿Cómo enfrentaste tanto dolor?

Tenía 25 años. Fue muy duro. Mi papá amaba a su familia, nosotros éramos lo más importante para él, además era un profesional increíble. Era un locutor nato, tenía un cronómetro metido dentro. Nos reíamos mucho, veíamos películas. Recuerdo que una vez vimos 14 películas en un fin de semana. Cuando mi papá murió todas mis creencias religiosas se fueron al tacho. No se supera.

─¿Qué le parecía Arena Hash?

Estaba orgulloso de lo que habíamos logrado con la banda. Cuando no había dónde ensayar, nos daba la sala, sacaba todo para que tengamos espacio. Me llevaba a los ensayos. Estaba feliz.

─Siendo tan jóvenes y teniendo que pasar prácticamente las 24 horas juntos, ¿cómo fue la convivencia?

Éramos como hermanos. Fue súper relajada, placentera. Mientras nuestros amigos ingresaban a la universidad, nosotros nos encerrábamos en el taller del papá de Pedro para ensayar. El único que estudiaba en la universidad y tocaba era Pedro. Recuerdo que el día que me declaré a mi primera enamorada, todos me acompañaron. Habíamos quedado en que se iban a esconder para poder declararme, pero no lo hicieron. Se pusieron en el balcón. Desde allí miraron. Felizmente la chica me aceptó (risas).

─¿Cuándo empieza la fama?

Cuando salieron los videoclips de Arena Hash e hicimos una portada para una revista. Nos dimos cuenta que la gente ya nos identificaba cuando pasamos por un hotel en Miraflores. Afuera estaban las fans de Magneto. Apenas nos vieron corrieron hacia nosotros. A Christian lo agarraron en la esquina, le tocaron hasta las partes íntimas. Pedro y Patricio lograron ingresar a una tienda de chompas de alpaca. Yo me escapé en un taxi (ríe).

─¿Quién era el más acosado por las chicas?

Patricio, luego Christian y Pedro. Yo estaba cuatro cuadras más abajo (ríe). Patricio era relajado, ni se arreglaba, pero estaba con las chicas más lindas. Creo que las hipnotizaba, era un Johnny Depp. Una vez un empresario nos llevó a Tacna para un show. Patricio y la asistente de este señor, quien resultó ser su amante, se metieron a un cuarto del hotel. Parece que alguien le avisó al empresario lo que estaba pasando porque a los pocos minutos llegó con una pistola, buscando a Patricio. Felizmente no pasó a mayores.

─¿En la gira que planeas hacer con Patricio, también estará Christian Meier?

Él tiene sus convicciones y nosotros las respetamos. No creo que se pueda dar, no lo veo factible.

─¿Hicieron mucha plata con Arena Hash?

Recibíamos 500 dólares por cada show, y en ese tiempo teníamos de tres a cuatro presentaciones semanales. Sin embargo, así como se ganó, también se gastó. Éramos jóvenes, invertimos en salidas, en chicas. Las drogas y el alcohol no iban con nosotros. Preferíamos tomar una gaseosa en lugar de un trago o una cerveza.

─¿Es verdad que cuando se desintegra el grupo, te alejaste de Pedro y no le hablaste durante un año? ¿Por qué?

Porque estando todavía en Arena Hash, me dijo que iba a grabar unas canciones y me pidió que tocara. Ya había aceptado cuando me di cuenta que el disco tenía sello discográfico y arte. Totalmente desatinado, pues me estaba pidiendo que toque en el disco con el que pensaba abrirse. Lo correcto hubiese sido que me dijera la verdad.

─Pero luego de algún tiempo, volviste a tocar para él. ¿Cómo te convenció?

No soy rencoroso. Me miré en el espejo y me pregunté a mí mismo: “¿Qué cosa eres? ¿Eres baterista?”. La respuesta a esas preguntas me llevó a tocar nuevamente con Christian y Pedro.

─¿Cómo defines esta etapa de tu vida?

Es mi etapa final. Lo digo porque es lo último que estoy haciendo, y no porque piense que me voy a morir. Es uno de los momentos más chéveres de mi vida.

Arturo Pomar Jr. vive en Miami y está casado con una joven estadounidense. (Foto: Rafo Mercado)