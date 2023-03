Amada por muchos y odiada por pocos. La cantante noruega Aurora se presentará por primera vez en el Perú en un concierto de fecha única que se posiciona como evento más esperado de marzo. El completo éxito de la preventa y el sold out a pocas semanas de anunciada la venta por la plataforma Teleticket se verá reflejado esta noche en un Anfiteatro del Parque de la Exposición abarrotado.

La cantante noruega Aurora Aksnes, conocida en el mundo musical como Aurora, debutó en la música con su sencillo “Puppet” a la corta edad de 16 años y posteriormente, lanzó “Awakening” y “Under Stars”, dos temas que ya mostraban una tendencia por el pop dramático y una letra que manifestaba su genuino interés por aportar algo más en sus canciones, esto último la hizo acreedora del titulo de “artista promesa” dentro de la escena musical noruega.

No sería hasta el 2015 que pondría en manifiesto su particular propuesta musical en el EP “Running with the Wolves“, disco que conseguiría gran aceptación por parte del público y sería alabada por la crítica. Dentro de este álbum se encuentra una de sus canciones más populares “Runaway”, canción que internacionalizó la carrera de Aurora y la hizo ganadora del Spellemannprisen, considerado como el Grammy noruego, en la categoría de Mejor artista nuevo. Además de las premiaciones, el tema fue utilizado en el episodio final del drama televisivo “The Following” y en un episodio de la serie “Teen Wolf”

Antes de finalizar el año, sus éxitos musicales continuaron con el lanzamiento de “Murder Song (5, 4, 3, 2, 1)”, una canción donde se habla del asesinato cometido por amor, mientras la canción despliega una serie de sonidos que brindan mística y tensión. AL siguiente año, la artista lanzaría su primer LP “All My Demons Greeting Me as a Friend”, disco que fue elogiado por la crítica y donde consolidaría su estilo mostrando un despliegue de instrumentos musicales variados que son acompañados por su particular voz que cautiva al público.

Ese año la artista también protagonizaría su propio documental “Nothing is Eternal” dirigido por Isaac Ravishankara y producido por The Fader. Posteriormente, en el 2017 Aurora volvería ser nominada a los premios Spellemannprisen donde resultaría ganadora de la categoría de Mejor solista pop y Mejor video musical por el videoclip de la canción “I Went Too Far”. Este mismo año la cantante tendría su primera gira mundial “All My Demons Tour” y anunciaría la preparación de un segundo LP.

Aurora brindará un concierto en la capital este jueves 22 de marzo. (Photo by Anna KURTH / AFP) / ANNA KURTH

Para el 2018 se lanzó la primera parte de su segundo álbum de estudio llamado “Infections of a Different Kind (Step 1)”, disco que contó con gran apoyo de la comunidad LGTB+ por el videoclip de la primera pista “Queendom”, video en que la cantante se besa con una de sus bailarinas. Por otra parte, Aurora tiene un especial cariño por la octava pista “Infections of a Different Kind” en lo que describe como “la canción más importante que ha escrito”:

En el 2019 lanzó la segunda parte de su segundo album “A Different Kind of Human (Step 2)” la cual contaba con sonidos tribales acompañados de letras más relacionadas a protestas políticas y que ponía en manifiesto parte del pensamiento de Aurora. Ese mismo año participó en la película animada “Frozen” dando vida a “La Voz del Norte”, además de componer una canción “Into the Unknown” para la banda sonora, esto último la hizo ingresar por primera vez en los Billboard Hot 100.

Después de tres años, la artista lanzaría “The Gods We Can Touch”, tercer disco de estudio que utiliza la mitología griega como base de las canciones que hablan sobre distintos temas relacionados a lo humano. Estos temas abarcarán gran parte de la setlist que se escuchará esta noche en el Anfiteatro del Parque de la Exposición

¿Quién abrirá el show?

Antes de empezar el concierto Thea Wang, cantante que comparte la misma nacionalidad de Aurora y que hizo su debut musical con álbum “While He Is Still Asleep” (2022), será la encargada de enganchar al público en un mundo acústico de ensueño por medio de historias cortas sobre el amor, el dolor, la añoranza y la soledad, lo que la convierte en un un match perfecto para esta noche.

Además de ser elogiada por la crítica, la cantante también cuenta elementos propios que harán que los asistentes puedan disfrutar de una noche llena de música y emociones, con dos artistas que han dejado su huella en el mundo de la música con su talento y su estilo único.

Thea Wang será quién abra el primer concierto de Aurora en el Perú (Foto: @theamilie)

¿Por donde ingresar?

En un mapa publicado en sus redes sociales y en la página oficial de Teleticket se puede apreciar por donde ingresar a este concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Entrada para el concierto de Aurora en el Parque de la Exposición

Setlist

La setlist mantendrá los clásicos como “Runaway” y “Murder Song (5, 4, 3, 2, 1)”, además de varios temas de su más reciente album entre los que se encuentran canciones como: “The Forbidden Fruits of Eden”, “Everything Matters” (featuring Pomme), “Giving in to the Love”, “Cure for Me”, “You Keep Me Crawling”, “Exist for Love”, “Heathens”, “The Innocent”, “Exhale Inhale”, “A Temporary High”, “A Dangerous Thing”, “Artemis”, “Blood in the Wine”, “This Could Be a Dream” y “A Little Place Called the Moon”.

Las entradas se encuentran agotadas desde hace varias semanas, pues la cantante noruega es actualmente una de las artistas que se han posicionado muy bien en el mundo digital y que ahora visitará, por fecha única, el Perú en un show que promete llenar de mística el Parque de la Exposición.