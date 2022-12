Un nuevo show se suma al calendario de conciertos en Lima para el 2023. Esta vez se trata de la cantante noruega Aurora, que ha venido ganando cada vez más fans con su pop nórdico, con muchos matices de electro y EDM. La estrella de 26 años ya había confirmado su visita a América Latina para ser parte de los carteles de las ediciones regionales del Lolapalooza y ahora también el Perú está en su agenda.

Aurora llega en el marco de promoción de su disco “The Gods We Can Touch”, que ha sido considerado entre los mejores del año por varios medios especializados. Previamente, la artista había logrado notoriedad con su participación en el soundtrack de “Frozen 2″, así como por la viralidad que tomó su tema “Runaway” en TikTok. La artista Billie Eilish ha citado este tema como uno de sus favoritos y a Aurora como una de sus inspiraciones para hacer música.

El concierto de Aurora en Lima es organizado por la productora Move Concerts.

La fecha elegida para el show es el 22 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Los precios son los siguientes:

Entradas: Preventa clientes Interbank: 12 y 13 de diciembre

Venta general: 14 de diciembre. 25% de descuento con tarjetas Interbank

Precios de las entradas*:

Zona A: S/ 270

Zona B: S/ 210

Zona C: S/ 130

*Precios con descuento de 25%, incluyen comisión de Teleticket.

Sobre la artista

Aurora Aksnes nació en junio de 1996. Debutó musicalmente en 2016 con el álbum “All My Demons Greeting Me as a Friend”, que recibió críticas generalmente positivas y llegó a las listas de varios países europeos y obtuvo la certificación de platino dos veces en Noruega.

Su segundo EP, “Infections of a Different Kind (Step 1)” (2018), fue la primera parte de un álbum de dos partes, cuya segunda parte fue su segundo álbum de estudio, “A Different Kind of Human (Step 2)” (2019). Su tercer álbum de estudio The Gods We Can Touch fue lanzado el 21 de enero de 2022.

