BTS se coronó como la banda surcoreana con más seguidores en Twitter | FOTOS

La agrupación surcoreana de K-Pop, BTS, sigue cosechando éxitos en todo el mundo y también continúa alcanzando nuevos récords en lo que va de su joven trayectoria musical.

La popular boy band está en Brasil como parte de su gira "Love Yourself: Speak Yourself"; sin embargo, no ha sido excusa para que no festejen un nuevo logro, pues el viernes pasado se conoció que BTS alcanzó los 20 millones de seguidores en Twitter.

De esta manera, BTS se ha posicionado como la agrupación surcoreana con más seguidores en la red social, reiterando que la banda de K-Pop es de las más influyentes en todo el mundo.

Los fanáticos de BTS, también llamados ARMY, no se quedaron atrás y rápidamente mostraron su emoción y apoyo con un hashtag que lograron posicionar entre las tendencias mundiales: #20MillionReasons.

OMGGG BANGTAN LLEGO A LOS 20 M DE FOLLOW NOOOOOOOOOO MIS BEBÉS ESTAN CRECIENDO MUY RÁPIDO!!!!#LoveBTS20M #20MillionReasons — ᴄʜᴏʀɪʙᴀɴɢ 🇦🇷 (@92jinlovrss) May 24, 2019

Recordemos que el BTS World Tour "Love Yourself: Speak Yourself" se presentará este sábado 25 y domingo 26 de mayo. Ambos conciertos se realizarán en el estadio Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca) a las 7 p.m. (hora local). La apertura de puertas se realizará desde las 3 p.m.

Siguiendo con su tour, BTS visitará el próximo 1 de junio Londres (Wembley Stadium); el 7 de junio, París (Stade de France); el 6 y 7 de julio, Osaka (Yanmar Stadium); y el 13 y 14 de julio, Shizuoka (Shizuoka Stadium Ecopa).