Mediados de 1978. Es domingo, 12:30 a.m.. Lorenzo Palacios y los integrantes de Chacalón y la Nueva Crema llegan a la casa del compositor Juan Rebaza en busca de canciones, atraídos por su éxito musical “Igualito es”. Minutos antes, el grupo había estado en un evento que fue cancelado por falta de público. Aquel día no hubo pago, los ánimos no eran los mejores, así que ameritaba buscar una motivación.

“El ‘Chino’, como le decíamos a Chacalón, llegó a buscarme en la madrugada con toda su banda a mi casa que quedaba en Manzanilla, Cercado de Lima. Quería algo análogo a una canción mía que estaba sonando bastante. Me contó que habían ido a tocar, pero como la fiesta se suspendió no les dieron ni para el pasaje. Les mostré varios temas de los cuales copiaron como tres o cuatro. Cuando se estaban yendo, me acordé que tenía ‘Soy provinciano’, entonces, les dije: ‘Un momentito’”, recuerda el responsable de uno de los temas más emblemáticos de la chicha.

Cuando Rebaza Cárdenas le mostró a Chacalón la canción que poco tiempo después se convertiría en un himno de los migrantes, al músico no le pareció lo suficientemente apetecible como para que forme parte de su repertorio musical.

“Cuando les hice escuchar la canción, Nicanor Bedriñana, el guitarrista que era una suerte de director musical, cabeza del grupo, me dijo: ‘Está bacán’. A los demás muchachos también los vi emocionados, les llamó la atención el solo de guitarra que tenía en medio de la canción. Pero a Chacalón no le gustó . Como era tarde se lo copié y se lo llevaron”, enfatiza el músico.

Juan Rebaza había estudiado contrabajo en el Conversatorio Nacional de Música y tocaba en una orquesta del Sky Room del hotel Crillón. A fines de los años 70 también integraba el Quinteto Nacional de Jazz y se iba de giras al extranjero que duraban varios meses acompañando a grandes músicos como Manolo Galván, Manolo Otero, Andy Russell, los Platters, Armando Manzanero, entre otros.

“Aquella vez me fui de gira y regresé después de casi un año. Cuando pasé con un taxi por la Plaza Dos de Mayo, escuché ‘Soy provinciano’ en un puesto donde vendían discos de vinilo de 45 RPM. Bajé del carro y me di con la sorpresa de que lo habían puesto en el lado B. Sinceramente, no recuerdo qué canción estaba en el lado A”, destaca el autor de célebres temas musicales.

“ Detrás de esto hubo una historia bien truculenta, cuando vi el título, figuraba Lorenzo Palacios como autor y compositor . Me preocupé, pedí asesoría a amigos abogados y pudimos solucionar el problema porque hubo voluntad por parte de Lorenzo. Es un buen muchacho, pero fue una ‘ideota’ de sus productores que le habían convencido que cometa ese desatino. Cuando lo iba a buscar se escondía, sentía mucha vergüenza, hasta que un día nos encontramos cara a cara y se disculpó conmigo. Me firmó un documento, pero con la empresa que editaba sus discos sí tuve problemas. Finalmente todo se solucionó y empezaron a pagarme regalías, que solo Dios sabe si eran las reales, pues ellos tenían el control, no había fiscalización”, añade.

La creación

Juan Rebaza era tan limeño como Felipe Pinglo. Nació en La Victoria. Su padre vino de Trujillo y su madre de Ica. Sus abuelos paternos eran de La Libertad y los maternos de Ayacucho. Cuando escribe “soy muchacho provinciano” en realidad les está dando voz a los otros. Más que una canción testimonial, es un himno colectivo de los desterrados.

“Este tema es una fotografía de nosotros mismos, del pueblo. Era mi sentir, mi vida, lo cotidiano, viví en un hogar provinciano, las veces que he estado en provincia sentía que era de ese lugar, no de la capital. Soy una persona que nació en el lugar equivocado”, asegura el compositor.

“ Escribí ‘Soy provinciano’ cuando tenía 19 años, recién empezaba y ya era padre de familia . Fue un día que mi esposa Áurea se fue al mercado y yo me quedé cuidando a mi hijo Juan Carlos, que en ese tiempo era un bebé. Lo contemplaba mientras dormía, no podía creer que yo era el papá, me parecía increíble. En ese momento me puse en su lugar, como que había nacido otra vez y que era un muchacho provinciano. Ahí empecé a escribir las primeras líneas de la canción . Los arreglos los hice dos o tres días después”, subraya Rebaza Cárdenas.

“Soy provinciano”, conocida también como “Muchacho provinciano”, tiene actualmente más de 600 versiones.

