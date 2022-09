En conversación con El Comercio, Moisés Piscoya reveló que es fanático de Coldplay y conocía de esta oportunidad que da la agrupación británica para que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso al show completo a través de la lengua de señas. Entonces, cuando supo que llegarían a Perú, esperaba que se pudiera replicar. Y así fue.

Hace aproximadamente dos semanas, la productora se comunicó con él para comentarle la posibilidad de que él sea el intérprete de los conciertos que se realizarían en el Estadio Nacional de Lima. Pero la confirmación llegó recién tres días antes del primer show. Durante este tiempo, Moisés repasó todas las canciones de la banda y, una vez que estuvo en el recinto, se dejó llevar por la música e interpretó para un grupo de entre 15 a 20 personas.

—¿Cómo es que las personas con discapacidad auditiva pueden disfrutar el concierto?

El show de Coldplay incluye darle unos chalecos que están conectados a los instrumentos que los músicos usan. Entonces, cada vez que empieza a sonar, ese chaleco vibra. Por ejemplo, creo que la batería hace vibrar hacia el pecho, cuando suena el bajo vibra la parte izquierda, con la guitarra la parte derecha, y así. Sincronizaron todo y, antes de ponértelo, la encargada de producción les explica cómo se maneja el chaleco. Se los colocan y listo. Las personas con discapacidad auditiva pueden sentir las vibraciones de cada canción; adicionando lo que se dice en el concierto a través del intérprete de la lengua de señas, que en este caso fui yo. Ellos disfrutaron un montón porque sintieron toda la música en sus cuerpos. Fue fantástico, una experiencia única y totalmente accesible. Ojalá esto se vuelva a repetir.

—¿Entiendo que el equipo de producción también te proporcionó unos audífonos? ¿Qué es lo que escuchabas a través de ellos?

Los audífonos me servían para escuchar solamente la voz (de Chris Martin). A veces, en el concierto, puedes perder un poquito de lo que él habla por el ruido. Entonces, para el intérprete es esencial que la información llegue clara. Si tú no escuchas bien, va a ser difícil hacer la chamba de interpretación. Como ellos ya tenían la experiencia en otros países, me imagino que los intérpretes le dijeron eso. Me preguntaron si quería usar (los audífonos) y les respondía que sí, era esencial. También había una interpretación a castellano, se escuchaba fuerte la voz del cantante, pero en la parte derecha se escuchaba una interpretación en castellano, en una voz como de Google. Se escuchaba bajito, pero me apoyó un montón. También tenía mi atril con las canciones impresas en castellano. Eso me guiaba por si no lograba escuchar algo.

—¿Cómo te sentiste al ver el trabajo que realizó el equipo de Coldplay para incluir a las personas con discapacidad auditiva del Perú?

Para mí, es una experiencia única. Es la primera vez que participo en este tipo de conciertos accesibles. De verdad recontra emocionado porque, a parte, a Coldplay siempre lo he escuchado e interpretar a un grupo que te gusta es maravilloso. Esa experiencia de accesibilidad para que la persona sorda pueda disfrutar que los oyentes ha sido A1. Espero que esto se pueda replicar aquí en Perú.

Esta canción siempre me ha encantado desde que salió, incluso la he dedicado.Nunca imaginé interpretarla en LSP en el mismo concierto de @coldplay. Emocionadísimo y los sordos igual que yo!! ❤️ Es tan fácil hacer accesible TODO!! No hay excusa, así los sordos no quedan fuera. pic.twitter.com/rFHfRI5wEj — Moisés Piscoya (@MoisesPiscoya) September 15, 2022

—Entonces eras fan de Coldplay, ¿ya te sabías algunas de las canciones?

Sí, mi canción favorita es “Yellow” y esa la canté con el alma (risas).

—¿Cómo te preparaste para el show?

Mi reto era que las canciones son en inglés. Entonces, mi preparación fue poder entender el inglés, yo tengo un nivel entre básico e intermedio (de este idioma). Me aprendí las letras de memoria, y también debía entender el significado. Hay veces en que la interpretación de inglés a español es un poco confusa, entonces, debía ponerlo en el contexto correcto sin que se pierda el mensaje de la canción.

—A través de redes sociales, las personas también han aplaudido tu labor en estas dos fechas de concierto...

Sí, me sorprende un montón. No puedo creer que mi trabajo trascienda de esta manera y estoy muy agradecido porque las personas apoyan lo que yo hago. Espero que esto sirva para que el rol del intérprete sea reconocido. Yo estoy muy agradecido con las personas por todo el apoyo que he recibido, me asombra un montón. Esperemos que esto sea, más adelante, una carrera donde los niños digan “yo quiero ser intérprete de grande”.

—¿Qué opinión te genera saber que una banda tan reconocida como Coldplay tenga estos detalles con su público?

Creo que es un grupo concientizado de lo que es la inclusión. Tienen claro lo que quieren hacer con su música, saben que su música no va a estar limitada a los oyentes. Es un grupo con una mente abierta que apuesta por la accesibilidad y quiere que la música llegue a todos por igual. Con esto, ellos están dando un mensaje clarísimo de lo importante que es dar accesibilidad en el arte y la música.

—Este ejemplo que está dejando Coldplay puede también replicarse en la industria musical peruana...

Dar accesibilidad no es difícil; al contrario, es fácil e indispensable. La lengua de señas es derecho de las personas con discapacidad auditiva y que, cada vez que tú piensas dar un mensaje, incluyas ver cómo sea accesible para que ese mensaje llegue a todos por igual.