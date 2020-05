“Creo que la música en sí misma es sanadora”, decía el cantante Billy Joel en una entrevista a la revista Rolling Stone a mediados de los 80. “Es una explosiva expresión de humanidad. Es algo por lo que todos somos tocados. Sin importar la cultura de donde provenimos, todos amamos la música.” Mientras tanto el neurólogo Oliver Sacks escribía en su libro “Awakenings” (“Despertares”) como “el poder de la música para integrar y curar... es bastante fundamental. Es el más profundo de los medicamentos no químicos”.

En estos tiempos de la pandemia del coronavirus, en donde muchos viven recluidos en sus hogares por la cuarentena, el poder sanador de la música se ha vuelto a poner a prueba. Es así que múltiples artistas se han unido para darnos nuevas canciones para sobrevivir nuestro encierro, pasando desde consejos para evitar contagiarnos a himnos para mantener nuestros ánimos en el encierro.

El último ejemplo de bálsamo musical ha sido producido por Marco Romero y Pedro Juanelo, quienes crearon el tema “2020 qué tal jarana” con el objetivo de distraernos temporalmente del duro momento que pasamos los peruanos.

“Armamos la letra con todas las frases y palabras que envió el público durante un live streaming que tuve hace algunas semanas. La química con Pedro Juanelo (Christian Ysla) ha sido espectacular y la canción quedó de maravilla", dijo Marco Romero en una nota de prensa. "También la contribución del público ha sido muy importante y estoy satisfecho con el video que se ha hecho del tema, está muy divertido, dirigido a toda la familia para que se despejen, relajen y diviertan en sus casas”

El tema, un ritmo criollo acompañado con la guitarra y el cajón, es un divertido duo entre Romero y Juanelo, quienes interactúan a pesar de la distancia como viejos amigos. Su mensaje muestra esperanzas por la vida después de la situación de emergencia, así como llamados a la unidad y el respeto a las medidas de prevención.

“Recuerden que si unidos estamos y así nos quedamos, todo será mucho mejor”, dijo Romero, quien también conduce el programa “Una y mil voces” en TV Perú.

VOCES EN CORO

Esta iniciativa no una contribución más al coro de artistas nacionales e internacionales que han querido utilizar su arte para contribuir a la lucha contra la pandemia. También tenemos el caso de Susan Ochoa, quien a inicios de abril cambió su icónico tema “Ya no más” a la canción “Ya no más coronavirus”, en apoyo a los esfuerzos de las Fuerzas del orden para mantener el respeto a la cuarentena.

También esta el tema “No hay virus más fuerte que el amor”, escrito e interpretado por los músicos y esposos Marcello Motta (de la banda Amén) y Gianina Picatoste (del grupo La Fulana), un llamado a la unidad que reunió - desde sus casas- a decenas de figuras de la farándula local e internacional.

Estos esfuerzos se han visto repetidos en países de todo el mundo, debido a la triste coincidencia de que si bien la música no tiene fronteras, el coronavirus parece igual de hábil para difuminarse. Entre los esfuerzos más destacables está “Corona Virus Alert” por el músico ugandés Bobi Wine en la que describe los síntomas del COVID-19 y el videoclip “Ghen Cô Vy” por el músico vietnames Quang Đăng en la que te enseña, mediante una danza, la manera correcta de lavarte las manos.

En cuanto a temas en español tenemos la canción “Para Panamá” con Rubén Blades en el que se homenajea a los trabajadores que arriesgan su vida durante la pandemia y la canción “En casita” de Bad Bunny, en la que promueve a su público el quedarse en casa.

Los esfuerzos de los artistas tampoco se han quedado solo en cantar nuevos temas. Muchos han ofrecido su música tanto en conciertos gratuitos online como durante eventos multitudinarios para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19, siendo el más famoso hasta la fecha el One World: Together At Home que fue visto por más de 270 millones de personas alrededor del mundo y reunió a artistas como Billie Eilish, Andrea Bocelli, Becky G, Juanes, entre otros.

